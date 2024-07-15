首页 > 业界 > 关键词  > 模拟器应用最新资讯  > 正文

苹果批准个PC模拟器UTM SE上架iOS

2024-07-15 10:21 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月15日 消息:近日，模拟器应用UTM SE成功通过苹果审核，现已在App Store上线，可供iOS、iPadOS和visionOS用户免费下载使用。这一结果来之不易，几周前苹果曾拒绝批准该应用，甚至禁止其在欧盟的第三方应用商店上架。

UTM SE是一款强大的PC模拟器，允许用户运行经典软件和怀旧游戏。它支持图形VGA模式和纯文本操作系统的终端模式，能够模拟x86、PPC和RISC-V架构。用户可以运行预先构建的机器，也可以从头开始创建自己的配置。该应用基于广泛使用的QEMU模拟器构建，具有强大的功能和良好的兼容性。

QQ截图20240715102252.png

值得注意的是，UTM SE本身并不包含任何虚拟机。相反，它为用户提供了获取虚拟机的途径。应用内置了指向UTM官方网站的链接，用户可以在那里找到从Windows XP到Windows11的仿真指南，以及预构建的虚拟Linux机器下载。此外，UTM SE的App Store页面截图还显示它支持Mac OS9.2.1和DOS等系统。

在获得批准之前，UTM SE的开发之路并不平坦。今年6月，苹果曾拒绝该应用上架，开发团队一度表示不会继续尝试，认为应用"体验不佳"。然而，他们并未放弃。在AltStore团队的帮助下，以及另一位开发者提供的关键QEMU TCTI实现支持下，UTM SE最终成功通过了苹果的审核。

UTM团队在声明中特别感谢了这些贡献者的努力，强调他们的支持对于这个无JIT构建版本至关重要。这种坚持和合作精神，不仅让UTM SE最终得以与用户见面，也为其他开发者树立了榜样。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • WeInstaReply:AI驱动的Microsoft Teams消息自动回复平台

    WeInstaReply是一个与Microsoft Teams集成的平台，使用人工智能技术自动化回复收到的消息。用户可以上传自己的知识和业务流程，确保回复的准确性和相关性。该平台支持57种语言，提供7天免费试用，月费3.99英镑，包括200次AI自动回复，不限用户数和内容上传量，还提供客服支持和功能请求优先权。

    AI 自动化 Microsoft Teams

  • Clean Inbox for Gmail:Gmail插件，使用GPT技术过滤垃圾邮件。

    Clean Inbox for Gmail™ 是一款专为Gmail设计的插件，利用GPT技术帮助用户过滤垃圾邮件，提高邮件管理效率。用户可以一键浏览并安装公共分类，对整个邮件类别进行标签化处理。此外，用户还可以创建自定义的过滤类别，插件能够识别邮件内容并建议过滤规则，避免类似邮件再次进入收件箱。Clean Inbox for Gmail™ 强调隐私保护，保证不会读取用户邮件内容，过滤的邮件不会被删除，只会被标记。

    Gmail 邮件管理 GPT技术

  • 闪念贝壳:用语音记录想法，AI助手辅助思考和行动

    闪念贝壳是一款以语音记录为核心的思考笔记应用，通过AI技术帮助用户捕捉灵感、整理思绪，并指导行动。它支持声音、图片、文本等多种记录方式，能够自动整理、格式化内容，并添加标签和标题。此外，用户可以与AI进行讨论，获取阅读建议和行动指导，从而提升思维认知。产品设计背后强调随时随地自由记录，帮助用户从0到1开启创作，并将初稿导入其他应用进行进一步编辑。

    语音记录 AI助手 思考笔记

  • Mathstral-7B-v0.1:专注于数学和科学任务的模型

    Mathstral 7B 是一个专注于数学和科学任务的模型，基于 Mistral 7B。该模型在数学和科学领域的文本生成和推理方面表现出色，适用于需要高度精确和复杂计算的应用场景。模型的开发团队包括多位专家，确保了其在行业内的领先地位和可靠性。

    数学 科学 文本生成

  • Mamba-Codestral-7B-v0.1:高性能的开源代码模型

    Mamba-Codestral-7B-v0.1 是 Mistral AI Team 开发的基于 Mamba2 架构的开源代码模型，性能与最先进的基于 Transformer 的代码模型相当。它在多个行业标准基准测试中表现出色，提供高效的代码生成和理解能力，适用于编程和软件开发领域。

    代码生成 Transformer 开源

  • financial datasets:为开发者设计的股市API

    financial datasets是一个为开发者设计的股市API，提供超过15000家公司的基本数据。用户只需为实际使用的数据付费，无需订阅、签订合同或受到使用限制。

    股市数据 API 开发者

  • Qwen2-Audio:阿里云推出的大型音频语言模型

    Qwen2-Audio是由阿里云提出的大型音频语言模型，能够接受各种音频信号输入，并根据语音指令进行音频分析或直接文本回复。该模型支持两种不同的音频交互模式：语音聊天和音频分析。它在13个标准基准测试中表现出色，包括自动语音识别、语音到文本翻译、语音情感识别等。

    音频处理 语言模型 阿里云

  • SmolLM:高效小型语言模型

    SmolLM是一系列最新的小型语言模型，包含135M、360M和1.7B参数的版本。这些模型在精心策划的高质量训练语料库上进行训练，能够实现在本地设备上运行，显著降低推理成本并提高用户隐私。SmolLM模型在多种基准测试中表现优异，测试了常识推理和世界知识。

    小型语言模型 本地设备 隐私保护

  • MathΣtral:7B规模的数学推理和科学发现模型

    MathΣtral是一款为数学推理和科学发现而设计的7B规模的AI模型，拥有32k的上下文窗口，发布于Apache 2.0许可下。它在多步复杂逻辑推理的高级数学问题上展现出卓越的性能，是Mistral AI团队为科学界贡献的成果，旨在加强学术项目的支持。MathΣtral在STEM领域具有专业特长，其推理能力在同类规模模型中达到了行业标准基准的前沿水平。

    数学推理 科学发现 AI模型

  • Codestral Mamba:一款专注于代码生成的高级语言模型

    Codestral Mamba是Mistral AI团队发布的专注于代码生成的语言模型，它基于Mamba2架构，拥有线性时间推理的优势和理论上无限序列建模的能力。该模型经过专业训练，具备高级代码和推理能力，能够与当前最先进的基于Transformer的模型相媲美。

    代码生成 线性推理 无限序列

  • Claude by Anthropic:AI助手Claude，提供写作、分析、数学等任务帮助

    Claude by Anthropic 是一款由Anthropic PBC开发的AI助手应用，旨在通过人工智能技术帮助用户完成各种任务。该应用提供从写作、分析到数学等多领域的帮助，能够显著提升用户的工作效率和学习效果。应用在2024年7月16日更新，注重数据安全和隐私保护，支持用户在需要时要求开发者删除数据。

    AI助手 写作辅助 数据分析

  • Eureka Labs:AI原生的新型学校

    Eureka Labs 致力于构建一个AI原生的新型学校，通过结合生成式AI技术，提供个性化、高质量的教学辅助，旨在实现教育资源的广泛覆盖和深入学习。其首个产品，LLM101n，是一门引导学生训练自己的AI的本科级课程，类似于AI教学助手的缩小版。课程材料在线可获取，并计划同时运行数字和实体的课程群体。

    AI教育 个性化学习 高质量课程

  • AutoGPT:创建和运行智能代理的工具

    AutoGPT是一个强大的工具，它允许用户创建和运行智能代理，这些代理可以自动执行各种任务，使生活更轻松。AutoGPT的目标是提供工具，让用户专注于重要的事情。它通过构建和使用AI代理，推动了AI创新的前沿。

    AI 自动化 智能代理

  • Sugar Free:智能食品扫描，助您远离糖瘾。

    Sugar Free: Food Scanner 是一款致力于帮助用户克服糖瘾、提升饮食选择的健康类应用。它通过先进的AI技术，可以扫描食品标签以发现隐藏的糖分，提供超过1000种制造商使用的替代糖名称。此外，应用还包含排毒计时器、基于USDA数据的果糖追踪器以及AI营养师，为用户提供个性化的健康指导。它不仅是一款无糖应用，更是用户全面健康生活方式的新伴侣，完全免费。

    健康 饮食 糖分追踪

  • Datalore:AI驱动的数据分析工具

    Datalore是一个集成了Anthropic的Claude API和多种数据分析库的AI驱动的数据分析工具。它提供了一个交互式界面，使用户能够使用自然语言命令执行数据分析任务。

    AI 数据分析 自然语言处理

  • Sage Marketer:AI驱动的内容创作工具，提升营销效率。

    Sage Marketer是一个AI驱动的内容创作平台，旨在通过数据驱动的洞察力，帮助营销团队生成高度个性化和有影响力的内容。它提供AI图像编辑器、AI博客文章编辑器和AI新闻稿编辑器，以确保内容与品牌的语调和风格保持一致，并针对目标受众进行优化。该平台还提供数据源连接器，以集中来自不同来源的数据，并通过分析这些数据来改善内容创作。

    AI内容创作 SEO优化 个性化营销

  • AyeHigh:智能简历优化解决方案

    AyeHigh提供基于生成式人工智能技术的简历优化服务，旨在通过用户友好的界面和先进的AI工具，帮助学生和专业人士提升他们的学术、职业和商业成果。

    简历优化 AI分析 职业发展

  • AI Web Designer:智能网站设计，一键生成个性化网页。

    AI Web Designer是一个利用人工智能技术帮助用户快速生成个性化网站设计的在线平台。它通过用户输入的网站领域信息，自动生成设计草案，用户可以自由编辑和导出设计，甚至可以将其白标为自有产品。平台支持导出到Figma和获取原始HTML代码，为设计师和开发者提供了极大的便利。

    人工智能 网站设计 个性化

  • TCAN:使用扩散模型实现时间一致性的人像动画

    TCAN是一种基于扩散模型的新型人像动画框架，它能够保持时间一致性并很好地泛化到未见过的领域。该框架通过特有的模块，如外观-姿态自适应层(APPA层)、时间控制网络和姿态驱动的温度图，来确保生成的视频既保持源图像的外观，又遵循驱动视频的姿态，同时保持背景的一致性。

    人像动画 扩散模型 时间一致性

  • MAVIS:数学视觉指令调优模型

    MAVIS是一个针对多模态大型语言模型（MLLMs）的数学视觉指令调优模型，主要通过改进视觉编码数学图表、图表-语言对齐和数学推理技能来增强MLLMs在视觉数学问题解决方面的能力。该模型包括两个新策划的数据集、一个数学视觉编码器和数学MLLM，通过三阶段训练范式在MathVerse基准测试中取得领先性能。

    机器学习 多模态学习 开发编程

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM