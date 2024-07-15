苹果批准个PC模拟器UTM SE上架iOS

站长之家(ChinaZ.com) 7月15日 消息:近日，模拟器应用UTM SE成功通过苹果审核，现已在App Store上线，可供iOS、iPadOS和visionOS用户免费下载使用。这一结果来之不易，几周前苹果曾拒绝批准该应用，甚至禁止其在欧盟的第三方应用商店上架。

UTM SE是一款强大的PC模拟器，允许用户运行经典软件和怀旧游戏。它支持图形VGA模式和纯文本操作系统的终端模式，能够模拟x86、PPC和RISC-V架构。用户可以运行预先构建的机器，也可以从头开始创建自己的配置。该应用基于广泛使用的QEMU模拟器构建，具有强大的功能和良好的兼容性。

值得注意的是，UTM SE本身并不包含任何虚拟机。相反，它为用户提供了获取虚拟机的途径。应用内置了指向UTM官方网站的链接，用户可以在那里找到从Windows XP到Windows11的仿真指南，以及预构建的虚拟Linux机器下载。此外，UTM SE的App Store页面截图还显示它支持Mac OS9.2.1和DOS等系统。

在获得批准之前，UTM SE的开发之路并不平坦。今年6月，苹果曾拒绝该应用上架，开发团队一度表示不会继续尝试，认为应用"体验不佳"。然而，他们并未放弃。在AltStore团队的帮助下，以及另一位开发者提供的关键QEMU TCTI实现支持下，UTM SE最终成功通过了苹果的审核。

UTM团队在声明中特别感谢了这些贡献者的努力，强调他们的支持对于这个无JIT构建版本至关重要。这种坚持和合作精神，不仅让UTM SE最终得以与用户见面，也为其他开发者树立了榜样。

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