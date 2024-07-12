AI视频新玩法！AI复活亲人相聚!和童年的自己跨时空互动（附可灵实操教程）

最近，B站抖音上不少AI整活视频。自从可灵开放使用后，网上已经出现了不少创意的整活视频，从初级的尔康戴墨镜，紫薇吃汉堡，到紫禁之巅中二少年打斗直接画风大变成爱的抱抱。

网友看后直呼这个世界已经癫得让人陌生。当然，除了搞笑之外，有网友也默默用AI衍生出了更加温情的玩法。比如之前AIbase给大家分享过AI“复活”40年前老照片教程，就是AI视频比较温情且有意义的玩法之一。很多网友通过可灵，将之前的老照片“复活”。

之前的“复活”老照片是针对单张照片的，最近，抖音上又有新的玩法。两张不同场景，不同年代拍摄的照片，可以通过AI技术让她们互动起来。这类视频目前主要有“AI复活亲人相聚”“和童年的自己跨时空互动”等。

那么，今天AIbase主要跟大家分享一下这类的视频要怎么做。

一、老照片修复

一般老照片都会有一些损坏或者比较模糊，可以使用AI高清修复工具进行初步的处理。如果你不知道该使用什么工具，可以访问AIbase的工具导航查看:https://www.aibase.com/tools

二、老照片上色

一般比较旧的照片都是黑白的，这种需要上色处理一下。有需要的可以使用Palette.fm这个网站，它提供了基于AI的上色服务。

工具入口：https://top.aibase.com/tool/palette-fm

黑白照片上色的，之前AIbase在《ai让照片动起来!爆火的AI“复活”40年前老照片手机就能做!附可灵保姆级教程》这个教程里已经详细讲过了，这里就不赘述了。

三、将要互动的两张照片拼合成一张图

想要做到和老照片互动，必须要保证他们在一张图上。所以我们需要将新老两张照片拼在一起，这里大家可以自由选择美图、光影魔术手、PS进行拼图操作。（由于我没有老照片，这里直接用MJ生成的图，真人拍摄的图片制作起来会更逼真）

拼图完成后，两张图由于背景不同，会有明显的分界线

如果有分界线，用AI做视频容易崩，这里需要做一个融合的处理。这里我使用PS的修复画笔工具进行简单的涂抹。（没有PS的可以使用美图的消除笔之类的进行涂抹）

四、让照片动起来

这一步，如果有runway Gen3会员的用户可以直接用runway来操作，效果最好。这里AIbase直接用平替版可灵来测试。

打开可灵网页版：https://top.aibase.com/tool/keling-ai

选择图生视频后，简单输入你想要的动作比如摸头，对视，亲吻等。

等待5分钟左右，就可以得到这样一个视频啦。

为了在抖音中更好的展示，你还可以将对比照片放在上方，这里我们可以直接拉到剪映中。视频比例可以选择3:4，可以把横版的照片上下排列

效果如下：

由于我的是AI生成的照片，效果会比真人的差一些，视频后面我放了真人照片转互动视频的对比，为避免肖像权问题，稍微遮挡了脸部，仅用作对比视频的流畅程度。大家可以自行尝试~

以上就是今天的教程分享了，更多以往教程内容可以点此查看:https://www.aibase.com/course

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