荣耀Magic Vs3发布：搭载第二代骁龙8 售价6999元起

站长之家（ChinaZ.com）7月12日 消息:在7月12日的荣耀Magic旗舰新品发布会上，荣耀Magic Vs3折叠屏手机正式亮相，以其均衡的性价比和全面配置吸引了市场关注。

荣耀Magic Vs3在设计上追求轻薄，机身厚度控制在9.8mm，展开后的厚度仅为4.65mm，重量大约229g，与市面上的直板旗舰手机相媲美。手机提供了绒黑色、苔原绿、祁连雪三种配色，采用荣耀鲁班钛金铰链技术。

屏幕方面，荣耀Magic Vs3配备6.43英寸的外屏和7.92英寸的内屏，均支持1-120Hz LTPO智能刷新率和3840Hz PWM调光，确保了高色彩深度和广色域覆盖，同时内外屏均采用荣耀金刚柔性装甲材质，增强了屏幕的耐用性。此外，荣耀Magic Vs3还注重护眼功能，支持助眠显示、类自然光护眼等技术。

核心性能上，荣耀Magic Vs3搭载了第二代骁龙8旗舰芯片，配备5000万像素主摄、4000万像素超广角镜头和800万像素潜望长焦镜头，支持5X光学变焦和最高50X变焦，以及OIS光学防抖功能。新机还内置了荣耀自研的射频增强芯片HONOR C1，以提升在弱信号环境下的网络连接速度。

续航能力上，荣耀Magic Vs3内置5000mAh青海湖电池，支持66W有线快充和50W无线充电，确保了强劲的续航性能。

软件体验方面，荣耀Magic Vs3运行MagicOS8.0.1操作系统，集成了荣耀自研端侧大模型，实现了平台级的AI意图识别，能够智能学习和理解图像、文本和复杂语义，为用户提供更加智能化的交互体验。

售价方面，12GB +256GB 定价6999元、12GB +512GB 定价7699元、16GB +1TB 定价8699元。

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