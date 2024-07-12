周鸿祎谈萝卜快跑抢网约车司机饭碗：这招可实现三赢

站长之家(ChinaZ.com) 7月12日 消息:近日，随着萝卜快跑无人车的推广，其可能对传统出租车司机就业造成的影响成为了热议话题。360集团创始人周鸿祎对此发表了自己的见解，并提出了一个三赢的解决方案:司机购买无人驾驶车辆，加入萝卜快跑的运营体系。

周鸿祎指出，技术进步应造福全人类，而非仅让部分人受益。他警告说，如果无人驾驶技术导致大量司机失业，这些司机的消费能力将下降，可能引发连锁反应，拖累更多行业发展。因此，他建议司机们可以考虑购买无人驾驶车辆，这样他们不仅能利用先进技术，还能保障自身收入，避免社会问题的发生。

此外，周鸿祎认为，这种模式对萝卜快跑公司而言也有益处。如果公司能在每个城市建立大数据中心和监控调度中心，而车辆的购置成本由司机承担，公司便能实现轻资产运营。这样，萝卜快跑公司可以减少初始投资，司机们则可以获得车辆产权和运营收入。

周鸿祎还提到，这种模式将提高出租车和网约车服务的质量。无人驾驶车辆能够提供更加规范化、清洁、无疲劳驾驶的服务，同时避免了拒载和甩客的问题。

最后，周鸿祎建议国家出台相应政策，引导市场力量，实现多方共赢的局面。通过政策支持和市场调节，确保科技进步同时，也能保障司机的就业和生活，实现社会和谐发展。

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