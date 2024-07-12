雷军发文“美丽小废物？”：暗示小米MIX Flip很强很能打

站长之家（ChinaZ.com）7月12日 消息:今天上午，小米创始人雷军在微博上发布了一条神秘内容——"美丽小废物?"，这条微博迅速引发了网友的广泛猜测和热议。有人调侃雷总手机被盗。

不过，根据业内分析，雷军这条微博很可能是在为即将发布的小米MIX Flip做预热。此前，小折叠手机常被戏称为"美丽小废物"，意指它们外观虽美，但实用性不足。雷军此番言论，似乎在暗示小米MIX Flip将颠覆这一刻板印象，让小折叠手机不再只是摆设。

据曝光信息显示，小米MIX Flip在设计上进行了大胆创新。手机背部配备了一块大尺寸外屏，几乎覆盖了上半部机身，除了后摄模块。这块外屏不仅能查看通知、天气等基本信息，更能体验到澎湃OS带来的全新交互方式，大幅提升了外屏的实用性。

在硬件配置上，小米MIX Flip同样不容小觑。新机将搭载高通骁龙8Gen3平台，确保了强劲的性能。前置3200万像素，后置5000万大底主摄，支持67W闪充，无论是拍照还是充电，都能满足用户的需求。

更值得一提的是，小米MIX Flip在机身设计上也下足了功夫。在折叠状态下，机身厚度不到10mm，成为行业内最轻薄的折叠屏手机之一，展现了小米在折叠屏技术上的突破。

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