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特斯拉美国推出长续航后驱版Model 3 售价42490美元

2024-07-12 11:41 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月12日 消息:特斯拉在美国市场新推出了Model3长续航后驱版。该车型的起始售价定为42，490美元，根据EPA标准，其续航里程达到了363英里，并且从静止加速至60英里/小时仅需4.9秒。

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若将这些参数按照中国的标准进行换算，Model3长续航后驱版的起始售价大约相当于人民币289，430元。其续航里程则大约为584公里。这款车型的性能和续航能力，使其成为市场上备受关注的一款电动汽车

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