特斯拉美国推出长续航后驱版Model 3 售价42490美元

快科技6月25日消息，日前小鹏汽车董事长何小鹏前往美国体验了特斯拉的FSD智能驾驶，今日，其放出了完整版的视频。视频较长，达到了半个小时之多，此次大体分为三个部分，第一就是城区智驾，第二虽然也是城区智驾，但中途中出了一些小插曲，导致车辆自动漫游”，第三则是激进模式下的城区 高速智驾。何小鹏表示，全程体验下来，FSD的表现还是很丝滑的，绝大部分路况处理都让他很安心，很像人类司机驾驶。其中在第一段路线体验中，设置好导航并开启FSD后，特斯拉就能自动开始向着目的地出发，很低车速下可开启，由于路况比较简单，特斯拉在F