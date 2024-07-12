特斯拉美国推出长续航后驱版Model 3 售价42490美元

站长之家（ChinaZ.com）7月12日 消息:特斯拉在美国市场新推出了Model3长续航后驱版。该车型的起始售价定为42，490美元，根据EPA标准，其续航里程达到了363英里，并且从静止加速至60英里/小时仅需4.9秒。
若将这些参数按照中国的标准进行换算，Model3长续航后驱版的起始售价大约相当于人民币289，430元。其续航里程则大约为584公里。这款车型的性能和续航能力，使其成为市场上备受关注的一款电动汽车。
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特斯拉官方公众号宣布，Model3高性能版车型正式开启交付，起售价为33.59万元。这款车型在性能、操控、外观、座舱等方面均进行了全面升级，为消费者带来了全新的驾驶体验。这一强劲的动力表现使得新款车型的零百加速时间仅为3.1s，CLTC续航里程也达到了623公里。
特斯拉Model3高性能版已在国内市场启动交付，官方售价为33.59万元人民币。这款高性能车型以其3.1秒的0至100公里/小时加速时间备受瞩目。说起高性能电动汽车，就不得不提到十分火爆的小米SU7，如果是你，你会怎么选呢？
在工信部最新一批次的新车申报名录中，由华为和奇瑞合作打造的智界品牌第二款车型智界R7正式亮相，该车定位于纯电中大型轿跑SUV，竞争目标显然是当前销量最高的特斯拉ModelY。R7采用了和智界S7相同的家族化设计理念，车头部分依旧是全封闭式设计，贯穿式日行灯搭配饱满的LED大灯，非常有辨识度，侧面确实流畅，强化视觉柔和度，车尾部分，后风挡下部有一个小尾翼，并配有智界S7同款贯穿式尾灯。标配800V碳化硅高压平台，支持超快充，拥有单电机版本和双电机版本，单电机版最大功率215千瓦，双电机版本最大功率365千瓦，CLTC工况最大续航里程预计可达850公里，售价大概率围绕30万元展开。
近日，汽车数据分析机构JatoDynamics发布报告称，随着比亚迪为首的国产汽车品牌热销，中国品牌汽车去年销量首次超过美国汽车品牌，排名全球第三。中国品牌去年共计售出了1340万辆新车美国品牌的汽车销量约为1190万辆。跻身该榜单前25名的车型中，共包括13款日本车型、5款美国车型、3款中国车型、2款韩国车型和2款欧洲车型。
特斯拉中国官网宣布，Model3新增快银车漆选项，选配价格为12000元，为消费者提供了更多个性化选择。特斯拉在7月推出了一系列购车权益，包括7月31日前下订单的Model3/Y车型可享受5年0息分期购车方案，进一步降低了购车门槛。第二季度国内销量环比上升10.2%，显示出特斯拉在中国市场的强劲增长势头和品牌影响力。
进入下半年，国内新能源市场价格战进一步加剧。特斯拉再投一枚重磅炸弹宣布推出5年0息购车政策。特斯拉销售已经向潜在客户群发该消息，并称活动刚出，大量订单涌入，尽快锁定，越早定越早提”。
在周一的当地时间7月2日，特斯拉股价强势上涨超过10%，成功将公司总市值推高至7300亿美元以上，实现了市值在一夜之间的惊人飞跃，增加了682.45亿美元，折合人民币约4962.3亿元。特斯拉在当日公布的第二季度交付数据成为了推动股价上涨的关键因素。特斯拉第二季度的总产量约为41.1万辆，进一步证明了公司在生产端的高效运作和产能的稳定性。
美东时间周一的交易中，特斯拉股价当日飙升超过6%，最终以209.86美元的高位收盘。这一涨幅不仅让特斯拉的市值一夜之间暴增382亿美元，更将其总市值推高至6693亿美元的崭新高度。此举不仅彰显了特斯拉对中国市场的重视，也进一步激发了消费者的购买热情，为特斯拉股价的飙升提供了强劲的动力。
快科技6月25日消息，日前小鹏汽车董事长何小鹏前往美国体验了特斯拉的FSD智能驾驶，今日，其放出了完整版的视频。视频较长，达到了半个小时之多，此次大体分为三个部分，第一就是城区智驾，第二虽然也是城区智驾，但中途中出了一些小插曲，导致车辆自动漫游”，第三则是激进模式下的城区 高速智驾。何小鹏表示，全程体验下来，FSD的表现还是很丝滑的，绝大部分路况处理都让他很安心，很像人类司机驾驶。其中在第一段路线体验中，设置好导航并开启FSD后，特斯拉就能自动开始向着目的地出发，很低车速下可开启，由于路况比较简单，特斯拉在F
在最近美国福克斯商业频道的采访中，LucidMotors的CEO彼得罗林森自信地表示，他的公司在电动汽车技术方面已经领先特斯拉数年”。他提到：如果回望10到15年前，特斯拉无疑是科技领导者。Atieva最初定位为电池与电池管理技术供应商，直到2016年，公司吸引了大量前特斯拉人才后，正式更名为Lucid，并定位为一个比奔驰、宝马更高端的豪华电动汽车品牌。
免费AI在线变声器是一种利用人工智能技术，允许用户上传语音或输入文本，并将其转换成不同声音的工具。它与传统变声器不同，提供更逼真和准确的效果，支持性别声音转换，适用于角色扮演、游戏、内容创作等多种场景。
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Superjoin是一个集成了AI技术的插件，允许用户无需编写任何代码即可将实时数据从他们喜爱的工具中导入到Google Sheets。它为RevOps团队提供了无需编码和开发人员即可操作的解决方案，支持一键连接无限数据源，自动刷新数据，并支持双向同步。
Prime Intellect是一个致力于AI开发规模化民主化的平台，提供全球计算资源的发现、模型训练以及共同拥有智能创新的能力。它通过分布式训练跨集群，使得用户能够训练最前沿的模型，并且共同拥有由此产生的开放AI创新成果，包括语言模型和科学突破。
Zed是由Atom和Tree-sitter的创造者开发的高性能、多人协作代码编辑器，开源且集成了AI代码生成功能。它利用多核心CPU和GPU，实现即时启动、快速文件加载和响应键盘输入。Zed支持GitHub Copilot，并通过内置助手面板与模型进行对话式交互，以生成或重构代码。
AuraFlow v0.1是一个完全开源的、基于流的文本到图像生成模型，它在GenEval上达到了最先进的结果。目前模型处于beta阶段，正在不断改进中，社区反馈至关重要。感谢两位工程师@cloneofsimo和@isidentical将此项目变为现实，以及为该项目奠定基础的研究人员。
墨狐AI是一个专为短篇小说创作者设计的在线写作助手，它通过提供创意大纲、续写故事、生成剧情树和剧本创作等功能，帮助作者激发灵感，提高写作效率。产品背景信息显示，墨狐AI旨在解决创作者在创作过程中遇到的难题，如灵感枯竭或故事发展困难。目前，墨狐AI的定位是辅助工具，详情可访问官网查看更多介绍。
LLaVA-NeXT是一个大型多模态模型，它通过统一的交错数据格式处理多图像、视频、3D和单图像数据，展示了在不同视觉数据模态上的联合训练能力。该模型在多图像基准测试中取得了领先的结果，并在不同场景中通过适当的数据混合提高了之前单独任务的性能或保持了性能。
老鱼简历是一个在线简历制作平台，提供多种简历模板，支持AI生成简历，帮助用户快速制作出专业且个性化的简历。用户可以根据自己的需求选择不同的模板，并通过简单的在线编辑完成简历的制作，支持下载为PDF或PNG格式，满足不同场景的求职需求。
Enchanted是一个开源的、兼容Ollama的macOS/iOS/visionOS应用，它允许用户与私有自托管的语言模型如Llama 2、Mistral、Vicuna等进行对话。它基本上是一个连接到私有模型的ChatGPT应用界面。Enchanted的目标是提供一个产品，允许在iOS生态系统（macOS、iOS、Watch、Vision Pro）的所有设备上提供无过滤、安全、私密和多模态的体验。
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gpt-frontend-code-gen 是一个基于 React 和 Vite 构建的前端项目，结合 Koa 后端服务，实现前端页面生成并预览的功能。它使用 GPT-4 模型，支持 Chakra UI 和 ShadcnUI 组件生成，允许开发者通过对话形式持续迭代和修改页面，直到达到满意的效果。
OpenDiLoCo是一个开源框架，用于实现和扩展DeepMind的分布式低通信(DiLoCo)方法，支持全球分布式AI模型训练。它通过提供可扩展的、去中心化的框架，使得在资源分散的地区也能高效地进行AI模型的训练，这对于推动AI技术的普及和创新具有重要意义。
SmartCrawl是一个创新的在线工具，它允许用户将任何网站转化为API，通过AI技术实现数据的自动化抓取和处理。这项技术对于需要从网站获取数据的开发者和企业来说非常重要，因为它简化了数据集成的过程，提高了效率。产品目前处于Beta测试阶段，用户可以通过加入等待名单来获取试用机会。