百度称萝卜快跑明年开始盈利 已在11城启动载人测试运营

站长之家（ChinaZ.com）7月12日 消息:百度的无人驾驶出租车服务“萝卜快跑”最近成为了热议的焦点，其服务已在包括北京、武汉、重庆、深圳和上海在内的11个城市启动了载人测试运营，吸引了社会的广泛关注。

百度自动驾驶业务部的总经理陈卓对外宣布了萝卜快跑的宏伟目标:计划到2024年底在武汉部署1000辆无人驾驶出租车，并力争在2025年实现盈利。这一目标的宣布，不仅展示了百度对自动驾驶技术的信心，也彰显了其在商业化道路上的雄心。

为了实现这一目标，百度在今年5月推出了新一代的萝卜快跑无人车，这款搭载了百度第六代智能化系统解决方案的车辆，售价仅为20.46万元，整车成本比上一代车型降低了60%，这一价格优势使其在自动驾驶市场中占据了有利地位。

在安全性方面，百度强调了其自动驾驶技术的可靠性。公司表示，基于大模型技术重构的自动驾驶系统在安全性上是人类驾驶员的10倍以上，其安全水平甚至可以与国产大飞机C919相媲美。此外，百度Apollo还为每辆无人车和乘客购买了高达500万元的保险，根据过去两年的运营数据，萝卜快跑的出险率仅为人类司机的1/14，这一数据进一步证明了其无人驾驶服务的安全性。

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