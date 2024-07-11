AI日报：阿里又推王炸级对口型项目EchoMimic；三星推Galaxy Ring智能戒指；高保真3D头像生成模型RodinHD

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1、AI对口型项目EchoMimic：音频+角色照片生成生动配嘴型视频

EchoMimic是一款由蚂蚁集团研究团队推出的创新技术，能够根据音频内容和角色照片生成生动对口型视频。该技术突破了传统方法的局限性，实现了更逼真和动态的人像生成。

【AiBase提要:】 🎙️ 音频与面部特征融合: EchoMimic结合音频信号和面部关键点信息，创造出更逼真的人像动画。 🔧 新颖的训练策略: EchoMimic采用创新的训练方法，提高了动画的稳定性和自然度。 🏆 卓越性能表现: EchoMimic在与多种数据集中的替代算法比较中，展现出优异的性能 详情链接:https://top.aibase.com/tool/echomimicEchoMimic

2、三星震撼发布！Galaxy Ring智能戒指，24小时全天候守护你的健康

三星电子推出全新的Galaxy Ring智能戒指，将智能穿戴设备领域推向新高度。这款戒指不仅注重设计轻量化和舒适性，还提供全天候的健康监测功能，帮助用户优化日常健康习惯，成为日常生活中的得力助手。三星的Galaxy生态系统因此更加完善，为用户带来丰富便捷的智能体验。

【AiBase提要:】 ⌚ Galaxy Ring智能戒指采用钛合金材料，轻巧舒适，具备10ATM防水性能。 🔍 Galaxy Ring提供24小时全天候的健康监测，包括睡眠分析、心率监测和体温变化监测，帮助用户优化健康习惯。 📱 Galaxy Ring支持手势控制手机功能，自动追踪步行和跑步等活动，具备自动锻炼检测和不活跃提醒功能。

3、声音魔法师！FoleyCrafter让无声视频瞬间拥有逼真配音

FoleyCrafter是一款基于文本的视频到音频生成框架，能够为视频添加与内容相关且时间同步的高质量音频。它理解视频语义内容，自动匹配声音效果，实现精准的音视频同步，提升视听体验。使用简单，通过提供视频和文字描述即可生成所需声音效果。无论视频类型，FoleyCrafter都能定制化声音效果，让无声视频焕发新生。

【AiBase提要:】 🔊 高质量音频生成: FoleyCrafter基于文本到音频模型生成高质量音频，使无声视频更生动。 🔄 语义对齐: 通过语义适配器，FoleyCrafter确保生成声音与视频内容高度相关。 ⏰ 时间同步: 时间控制器实现精确的音视频同步，让每个声音出现在正确时刻。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/foleycrafter

4、RodinHD：可根据肖像生成高保真3D头像模型 头发细节也有了

在数字虚拟世界构建的浪潮中，RodinHD技术通过创新的三平面拟合与生成框架，实现根据肖像生成高保真3D头像模型，尤其在头发细节方面有了重大突破。

【AiBase提要:】 🛠️ 三平面拟合与生成: RodinHD通过拟合与生成阶段，定制高分辨率的三平面和共享解码器。 🔄 灾难性遗忘的克服: 通过任务重放和权重合并正则化，解决了解码器在连续拟合中的遗忘问题。 🎨 高分辨率三平面扩散: 优化的噪声调度和多尺度特征表示，让RodinHD在3D角色的细节呈现上达到了前所未有的高度。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/rodinhdRodinHD

5、OpenAI在开发者Playground中添加了文本转语音 API

OpenAI最新在开发者Playground中增加了文本转语音API，为开发者提供了更轻松的工作体验。开发者只需输入文本消息，选择预设声音即可生成音频，无需繁琐的语言和国家版本选择。这项服务不仅简化了开发流程，还提供了高质量的语音合成技术，为创造沉浸式用户体验提供了无限可能。

【AiBase提要:】 🔊 文本转语音API提供六种预设声音选择，自动识别文本语言，匹配相应语音，省去选择语言麻烦。 🌐 包含Neural和NeuralHD两种模型变体，Neural适用于实时用例，NeuralHD追求最高音质。 💡 OpenAI的文本转语音API为开发者提供强大灵活工具，满足实时通信和高质量内容制作需求。 详情链接:https://platform.openai.com/playground/tts

6、早期苹果科技博主震惊发现其名字和作品被AI冒用身份

一篇关于旧的苹果博客和前作者被人工智能撰写的垃圾文章所受影响的最新报道。新所有者利用生成式AI重新创作前作者作品，试图隐藏事实。前作者的名字被冒用，但他们感到宽慰不再需要法律介入。

【AiBase提要:】 🧟‍♂️ 新所有者利用生成式AI潦草地重新创建前作者作品，试图隐藏事实。 🧟‍♂️ 网站所有者在尝试隐藏他们所做的事情，引起震惊。 🧟‍♂️ 前作者的名字被冒用，但他们感到宽慰不再需要法律介入。

7、UltraEdit：更精准理解上下文指令 实现图片局部重绘和整体编辑

UltraEdit是一款结合语言与视觉反馈的图像编辑工具，通过更好的训练数据支持局部重绘和全局编辑，为用户带来全新的图像处理体验。它利用大型语言模型和真实图像数据源，提供更广泛的编辑指令和更高质量的编辑体验，展现出在丰富编辑任务和更少偏差方面的优势。

【AiBase提要:】 🌟 结合语言与视觉反馈，UltraEdit 打造全新图像处理方式 🌟 提供自由格式编辑和基于区域的编辑两种模式，满足不同需求 🌟 在丰富编辑任务和更少偏差方面具有明显优势，为用户提供高质量编辑体验 详情链接:https://top.aibase.com/tool/ultraeditUltraEdit

8、斯坦福推出STORM 2.0：可浏览网络生成长达几万字长篇文章

STORM 2.0是斯坦福大学推出的智能研究助手，为学者和知识工作者提供强大的信息整合工具。该系统具有多项实用功能，包括浏览网络生成长篇文章、转化文献为连贯文章、自动生成问题等。斯坦福大学计算机科学教授表示STORM 2.0在知识管理领域迈出重要一步，有望在学术研究和内容创作领域发挥重要作用。使用时需保持批判性思维，确保研究的原创性和准确性。

【AiBase提要:】 🔍 STORM 2.0是智能研究助手，提供信息整合工具，可生成长篇文章和转化文献为连贯文章。 💡 STORM 2.0具有自动生成问题的能力，引导语言模型提出深入广泛的问题，使研究和写作过程更高效全面。 🛠️ STORM 2.0采用模块化设计，用户可定制使用，支持多种检索模块和语言模型，增强系统灵活性。 详情链接:https://github.com/stanford-oval/storm

9、CNN加速向人工智能转型，裁员百名员工

CNN宣布裁员100名员工，占其整体工作人员的3%，CEO Mark Thompson将裁员视为公司现代化和向视频内容转型的一部分。公司计划在人工智能领域进行战略推进，以更好地服务观众并实现新闻目标。尽管具体计划尚不明确，CNN的举措显示了媒体行业在应对新闻和电视消费变革中的探索与创新。

【AiBase提要:】 ⚙️ CNN裁员100名员工，CEO Mark Thompson称裁员是公司现代化和向视频内容转型的一部分。 🤖 公司计划在人工智能领域进行战略推进，以更好地服务观众并实现新闻目标。 📉 CNN的举措显示了媒体行业在应对新闻和电视消费变革中的探索与创新。

10、加州法院：只要人工智能系统不进行精确复制就没问题

这篇文章报道了加利福尼亚州北区地方法院对GitHub C opilot和OpenAI Codex版权诉讼的裁决，为使用受版权保护数据进行训练的新型技术工具开创了先例。裁决表明只要人工智能系统不进行精确复制训练材料，版权主张可能面临挑战，引发了业界对新兴技术、版权保护和开源软件未来发展的广泛讨论。

【AiBase提要:】 🔍 法院裁定驳回了部分针对GitHub C opilot和OpenAI Codex的版权诉讼请求 💡 法院认为原告未能证明C opilot倾向于完全复制受版权保护的代码 ⚖️ 裁决可能影响其他类似诉讼，如OpenAI与《纽约时报》的版权纠纷

11、Vimeo、YouTube和TikTok联手推出AI内容标签系统

Vimeo最新宣布的AI内容标签系统标志着视频平台对AI生成内容的透明化要求，旨在保护观众免受虚假内容误导。该举措为数字世界中的内容真实性提供了更清晰的指导，加强了对AI内容的管理和监督。

【AiBase提要:】 🔍 观众需知：Vimeo要求创作者标注AI生成内容，确保观众了解视频来源，避免误导。 🛠 标签系统：创作者可自愿标注AI使用情况，Vimeo正开发自动化系统检测AI内容并打上标签。 🔒 内容保护：Vimeo禁止在平台托管的视频中训练生成式AI模型，加强对内容真实性的承诺。

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