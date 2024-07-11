苹果中国推出教育优惠 买Mac/iPad送AirPods、Apple Pencil

站长之家(ChinaZ.com) 7月11日 消息:7月11日，苹果中国宣布正式启动针对高校学生的优惠活动，活动将从即日起一直持续至9月30日。在这次活动中，符合条件的消费者在购买指定的Mac或iPad设备时，将能享受到特别的促销优惠。

具体而言，消费者在购买iMac（24英寸）、MacBook Pro(14英寸或16英寸)或MacBook Air(13英寸或15英寸)时，可以选择加购一副闪电盒版AirPods3，并享受优惠价格。若选择购买Mac mini，则可加购AirPods2。而对于搭载M4芯片的iPad Pro (11英寸或13英寸)或搭载M2芯片的iPad Air(11英寸或13英寸)，消费者可以加购一支Apple Pencil Pro或Apple Pencil (USB-C)。

这些指定配件包括AirPods3、AirPods2以及Apple Pencil系列，均可直接以优惠价格全款抵扣，使得消费者在购买电脑时可以获得一副耳机，在购买平板时则能获得一支手写笔，极大地增加了购买的吸引力。

此外，苹果还提供了升级选项，消费者可以选择支付一定的差价，将标准配件升级为更高级别的AirPods Pro或AirPods Max。

此次优惠活动面向的群体广泛，包括中国大陆的高校在读学生、新录取的高校新生、高校学生家长、以及公立或私立幼儿园、小学、中学和高校的教师及教职工。全日制硕士和博士研究生也在优惠范围内。

消费者在Apple Store零售店购买或通过Apple在线教育商店购买并选择线下取货时，需要出示有效的学生证或教职员工证、正式录取通知书，以及身份证或护照，并提供证件号码的后四位进行验证。

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