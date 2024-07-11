萝卜快跑无人车售价仅20.46万元 相较于前代直降60%

站长之家(ChinaZ.com) 7月11日 消息:近期，百度旗下的萝卜快跑出租车服务以其独特的优势成为了业界焦点，不仅在传统网约车市场中以性价比和卓越体验脱颖而出，更在无人车领域以超低的车辆成本引领行业变革。

5月15日，在万众瞩目的Apollo Day2024发布会上，百度震撼发布了搭载第六代智能化系统解决方案的萝卜快跑无人车，其20.46万元的售价令人瞩目，整车成本相较于前代车型直降60%，这一价格优势无疑为自动驾驶车辆的商业化应用铺平了道路，也彰显了百度在成本控制与技术创新上的卓越能力。

百度自动驾驶业务部总经理陈卓在发布会上宣布，这款高性价比的第六代无人车将迅速投入市场，首批车辆即将在武汉街头亮相，为当地市民带来前所未有的出行体验。这一消息不仅让武汉市民充满期待，也预示着自动驾驶技术正在加速融入人们的日常生活。

值得注意的是，萝卜快跑已经在11个城市成功开展了载人测试运营服务，并在北京、武汉、重庆、深圳、上海等城市率先试点全无人自动驾驶出行服务，展现了其强大的技术实力和商业布局。与有人驾驶版本相比，无人驾驶网约车不仅价格更为亲民，还能提供更加舒适、便捷的出行体验，赢得了广泛好评。

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