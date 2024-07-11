雷军将重回小米手机发布会：发布小米 MIX Fold 4 、 MIX Flip

站长之家（ChinaZ.com）7月11日 消息:随着小米汽车项目SU7的顺利发布与市场的热烈反响，小米创办人、董事长兼CEO雷军在成功引领汽车领域新篇章后，宣布将重归手机舞台中央。

7月8日，小米产品经理魏思琪在与米粉的亲密互动中透露，万众瞩目的小米MIX Fold4与全新形态的小米MIX Flip折叠屏手机发布会，将由雷军亲自担任主持，这一消息迅速点燃了科技爱好者的热情。

关于即将发布的小米MIX Fold4，该机已顺利通过3C入网认证，其强大配置逐渐浮出水面:搭载最新的高通骁龙8Gen3处理器，支持5.5G网络及天通卫星通信，影像系统更是豪华，由5000万像素OV50E主摄领衔，辅以超广角、人像及潜望长焦镜头，满足专业级拍摄需求。续航方面，采用双电芯设计，总容量接近5000mAh，并支持无线充电，确保长久使用的无忧体验。设计上，该机融入了侧边指纹解锁与IPX8防水等级，搭配X轴线性马达，带来极致的操作感受。

而小米MIX Flip作为小米折叠屏系列的又一创新之作，同样搭载了高通骁龙8Gen3处理器，内屏采用1.5K高分辨率柔性屏，显示效果细腻。前置32MP摄像头与后置50MP主摄+60MP长焦镜头的组合，无论是自拍还是远摄都能轻松应对。4900mAh大容量电池配合67W有线快充，让电量焦虑成为过去式。

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