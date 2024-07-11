苹果非官方博客TUAW被新东家用AI技术“复活” 还复刻了一批“僵尸”作者

曾经辉煌一时的苹果非官方博客TUAW，在2015年被AOL关闭后，它的域名被新东家Web Orange Limited接手。然而，这新东家似乎不走寻常路，他们用AI技术复活了TUAW，还把原博主们的名字挂在了新文章的作者栏上，尽管这些作者们已经离开十多年了。

Christina Warren，一位曾在TUAW留下足迹的资深科技记者，如今已是微软和GitHub的一员，她分享了这一令人震惊的发现。她发现自己的名字竟然出现在了今年7月的所谓“新文章”下，尽管她自2009年以后就再没踏足过TUAW。

更诡异的是，这些文章旁边还挂着AI生成的照片和通用的个人简介。包括Brett Terpstra、Chris Rawson、Chris Ullrich在内的多位前TUAW作者都发现自己的头像被AI替代，而且他们都声明与这个新网站没有任何瓜葛。

新TUAW似乎在使用生成式AI技术，粗制滥造地重现原博主们的作品。他们甚至在“关于我们”页面上宣称，为了重振TUAW的辉煌，Web Orange Limited的新团队精心地从archive.org上的存档版本重写了内容，既保留了TUAW丰富的历史，又更新了内容以满足现代标准和相关性。

但当Warren发出法律行动的严厉邮件后，新TUAW似乎意识到了问题，开始将作者名改为了“Mary Brown”等化名。Web Orange Limited自称为“在线广告代理”，位于香港，管理着“互联网上一些最大的媒体网站”，包括另一个老苹果博客iLounge。

iLounge也以类似的方式复活，看起来像是在用AI泥浆冒充人类工作。调查发现，其最杰出的“作者”的个人资料图片竟是库存图片。例如，Lucy Bennett的图片也出现在iPhone手机壳和在线约会网站的模特上。

Web Orange Limited的网站上列出了与Avast、Adobe、Cloudways、ExpressV PN和Hostinger等公司的合作，但目前尚未确认这些合作的具体情况。

Warren表示，她和她的TUAW前同事们的名字不再出现在新的TUAW网站上，她感到松了一口气。她认为不需要律师介入了。“真正让我愤怒的是将全新的内容归属于这些作者。这是我没预料到的。”

AI技术虽然强大，但在使用时还需审慎，尤其是涉及到名誉权和知识产权时。而对于那些曾经在科技媒体界留下足迹的人来说，看到自己的名字被如此滥用，无疑是一种难以言说的痛。

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