上半年免签外国人用支付宝消费金额同比猛增15倍

随着中国对外开放的大门越开越大，免签政策的实施使得越来越多的国际游客得以便利地访问中国。支付宝最新数据显示，2024年上半年，入境游客使用支付宝的消费金额同比激增8倍，特别是自2023年底以来，与中国互免签证的14个国家的游客，其消费额更是同比猛增15倍。

这一显著的增长不仅反映了中国入境游市场的持续升温，也为国内商家带来了新的商机。据统计，上半年使用支付宝服务的中国商家数量同比增长了3倍，这表明越来越多的商家开始认识到国际游客的潜力，并积极拓展相关业务。

为了提升支付服务的便利性，国务院办公厅于3月7日发布了《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，各支付平台积极响应，通过优化支付链路、丰富使用场景、提升交易限额等措施，为老年人和外籍来华人员提供了更加便捷的支付体验。

北京、上海和广州作为国际游客的热门旅游目的地，其主要商圈如北京的王府井步行街、上海的南京路和武康路、广州的北京路步行街和天河城等地，都成为了支付宝消费的热点区域。

此外，北京外国语大学丝绸之路研究院的调研报告进一步证实了中国入境游市场的吸引力。该报告基于对103个国家714位外国游客的调研，发现98%的受访者愿意向朋友推荐来中国旅行，86%的来华游客感受到了支付体验的便捷性提升。越来越多的外国游客开始体验并接受中国的移动支付方式，这不仅促进了文化交流，也为中国经济的进一步开放注入了新的活力。

随着中国继续扩大免签"朋友圈"，预计入境游市场将迎来更多的发展机遇，而支付宝等移动支付平台的优化服务，无疑将为这一市场的发展提供强有力的支持。

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