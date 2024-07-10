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AI日报：Claude推Artifacts分享、重新混合功能；Magnific发布PS插件；Ollama0.2版本发布

2024-07-10 15:14 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、独立开发者狂喜！Claude推Artifacts 分享功能 可在别人基础上修改

Anthropic公司推出了最新款AI——Claude3.5Sonnet，带来了AI技术的革命。7月9日升级新增Artifacts分享和重新混合功能，让用户可以分享和修改游戏、应用程序等，预示着技术平权的新时代已经到来。Claude3.5Sonnet在多项基准测试中表现优异，尤其在代码生成方面表现突出。Artifacts功能让Claude从对话助手进化成全能创作伙伴，用户可以生成各种复杂内容并实时编辑和分享。

【AiBase提要:】

🚀 技术平权时代：用户可以分享和修改游戏、应用程序，促进创意交流和迭代创新。

💡 Artifacts功能：AI生成的内容以高度交互性和可编辑性的形式展示，提高工作效率。

🌟 创意展示与售卖：Artifacts功能让作品得到更多展示机会，激发创意和可能性，甚至可以进行售卖。

详情链接:https://top.aibase.com/tool/claude-3-5-sonnet

2、Anthropic推出提示词评估工具

Anthropic公司推出的新功能旨在简化AI应用程序的开发流程，让开发者更高效地优化产品。通过提示生成器和测试用例生成功能，用户可以轻松生成高质量的提示并评估模型性能。测试套件生成功能和模型响应评估工具帮助用户快速改进提示质量，提高模型性能。这一更新将为AI应用程序开发带来革命性变化，推动行业发展。

【AiBase提要:】

🚀 提示生成器和测试用例生成功能简化开发流程

💡 测试套件生成功能和模型响应评估工具帮助用户快速改进提示质量

🔗 提高模型性能的并排比较提示输出和邀请专家评分选项

3、PaintsUndo: 让图片变成绘画过程视频的黑科技

PaintsUndo是一项令人惊叹的黑科技，能将静态图片转化为完整的绘画过程视频，为数字艺术家提供强大的创作工具。其基于AI技术，能生成详细展示绘画过程的视频，包括描线、上色、阴影处理等，让用户轻松创建各种风格的绘画作品。项目旨在推动数字绘画技术发展，让AI模型更贴近人类艺术家需求。

【AiBase提要：】

⭐️Paints-Undo 可以生成模拟人类绘画过程的动画

⭐️支持输入单图倒推出绘制这个图片某一步的过程，也可以给两张图，生成一个绘制过程动画。

⭐️支持根据草图生成详细绘图过程，模型基于 SD1.5

在线试玩地址：https://huggingface.co/spaces/MohamedRashad/PaintsUndo

项目地址:https://top.aibase.com/tool/paintsundo

4、Magnific发布PS插件 可直接在PS内部使用图像放大等功能

Magnific推出的PS插件为Photoshop用户带来了便利和效率提升。用户可以在Photoshop内直接使用Magnific的图像放大等功能，无需额外操作。这一定制化的插件满足了专业用户的需求，提升了他们的工作体验。

【AiBase提要:】

✨ 定制化PS插件，专为专业用户设计，提升用户体验和工作效率。

💡 简化图像处理流程，让用户在Photoshop内部轻松使用Magnific功能。

🚀 高端操作同步，让用户创意无缝衔接，提升设计效果。

详情链接:https://exchange.adobe.com/apps/cc/34d52243

5、Ollama 0.2 版本发布：并发功能全面升级

Ollama 0.2 版本发布，带来了默认启用的并发功能，让用户可以同时处理多个请求，提升系统响应速度和效率。更新还支持加载多个模型，增强了系统的灵活性和性能，使Ollama变得更加强大智能。想要体验最新版的Ollama 0.2 吗？赶快点击链接进行下载吧！

image.png

【AiBase提要:】

🚀 并发功能全面升级，提升系统响应速度和效率。

🔗 支持加载多个模型，增强系统灵活性和性能。

💡 自动加载和卸载模型功能，动态调整系统稳定性和效率。

详情链接:https://ollama.com/download

6、AI视频生成领域香饽饽！70万用户「可灵AI」申请体验升级版

在人工智能技术的推动下，视频生成AI正成为创意产业的新宠。快手旗下的「可灵AI」以电影级的生成效果，在全球互联网上引起了广泛关注，用户数量已接近70万。该AI不仅提升了视频清晰度和美感，还增加了首尾帧控制和相机镜头控制等新功能，使视频生成更真实、连贯，具有更高的艺术表现力。

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【AiBase提要:】

🎬 **「可灵AI」升级**: 引入高画质版、首尾帧控制和相机镜头控制，提升视频生成质量。

📈 **技术亮点**: 七大能力包括高清画面生成、图生视频效果和视频可控性，满足多样化视频创作需求。

🌐 **全方位实践**: 快手在生成式AI领域的应用覆盖内容生产、理解到推荐等多个层面。

详情链接:https://top.aibase.com/tool/keling-ai

7、AI搜索助手星辰心流正式上线

AI助手"星辰心流"正式面世，旨在成为用户的智能搜索助手，提供智能搜索、知识问答、智能阅读和辅助创作等多功能服务，以提高用户工作和学习效率。该助手构建了千亿级知识图谱，支持智能搜索、问答服务，擅长长文本分析总结，适合专业研究人员使用。

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【AiBase提要:】

🔍 提供智能搜索、知识问答、智能阅读和辅助创作等多功能服务，提高用户工作和学习效率。

📚 构建了千亿级知识图谱，支持从海量信息中进行深度学习和知识推理，解答用户复杂问题。

💡 支持AI阅读分析，擅长对学术论文等长文本进行检索、阅读、分析和总结，甚至生成论文大纲结构。

详情链接:https://top.aibase.com/tool/xingchenxinliu

8、中国在生成式AI应用方面全球第一，美国位列第三

中国在生成式AI应用领域取得全球领先地位，表现出显著优势。中国政府的政策和法规支持为生成式AI的健康发展提供了明确的指导，同时加强数据治理和隐私保护，确保技术发展不侵犯个人隐私和数据安全。各行业广泛应用生成式AI技术，为企业创造了巨大商机和应用潜力。

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【AiBase提要:】

🏆 中国生成式AI应用全球领先: 以83%的应用率位居第一，远超其他国家。

📊 政策与法规支持: 中国政府的政策和法规为生成式AI的健康发展提供了清晰的监管框架。

🛡 数据治理与隐私保护: 中国加强法规建设，确保生成式AI技术的发展不会侵犯个人隐私和数据安全。

9、企业AI巨头Writer重大更新:RAG性能大幅提升，支持1000万字分析能力

Writer宣布了一系列强大的更新，包括图形化RAG系统和AI透明度工具，将革新其人工智能聊天应用。这些升级将提升信息检索精度，加强数据关联性，扩展企业数据处理能力。新功能使AI决策更透明，提供具体步骤和数据源引用。Writer的创新可能深刻影响企业AI的采用，解决LLM工具普及化的难题。未来将揭示新特性是否能缩小AI潜力与实际部署之间的差距。

【AiBase提要:】

⭐️ Writer推出图形化RAG系统，提升信息检索精度和数据关联性。

⭐️ 新版AI平台支持分析高达1000万字的数据，拓展企业数据处理能力。

⭐️ 引入AI透明度工具，使决策过程更透明和可解释。

10、AI聊天机器人通过认证的道德黑客考试

最近的研究发现，由人工智能驱动的聊天机器人能够通过认证的道德黑客考试，但研究人员警告称，不应仅仅依赖它们来保护网络安全。研究表明AI工具在道德黑客方面表现出潜力，但仍需进一步努力以提高整体网络安全水平。

【AiBase提要:】

🤖 AI聊天机器人能通过认证的道德黑客考试。

🔒 道德黑客使用与恶意黑客相同的技巧和工具来检测和修复安全漏洞。

📝 AI聊天机器人在网络安全领域表现良好，但不能完全取代人类专家的工作。

11、OpenAI公司面临微软退出董事会观察员席位和苹果不再担任类似职务

OpenAI公司近期面临微软退出董事会观察员席位和苹果不再担任类似职务的情况。这一变化引发了外界对OpenAI未来发展方向的猜测，同时也引起了欧盟和美国反垄断机构对微软与OpenAI合作关系的审查和安全性担忧。OpenAI表示将采取新策略吸引关键合作伙伴，维持与微软等合作伙伴的密切联系。

【AiBase提要:】

⭐ 微软退出OpenAI董事会观察员职务，引发外界对OpenAI未来发展方向的猜测

⭐ 欧盟和美国反垄断机构对微软与OpenAI合作关系展开调查，引发关于两者合作安全性的担忧

⭐ OpenAI计划采取新策略吸引关键合作伙伴，维持与微软等合作伙伴的密切联系

12、DeepMind新方法JEST提升AI训练：时间缩减13倍，算力降低90%

DeepMind团队的最新研究成果引入JEST方法，革命性地缩短了AI训练时间并降低算力需求。这一方法通过智能数据批次筛选，优化了训练效率和效果，为人工智能领域带来重大突破。

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【AiBase提要:】

🚀 训练效率革命: JEST方法使AI训练时间减少13倍，算力需求降低90%。

🔍 数据批次筛选: JEST联合选择最佳数据批次，显著提升多模态学习效率。

🛠️ 创新训练方法: JEST利用在线模型近似和高质量数据集引导，优化了预训练数据分布和模型泛化能力。

详情链接:https://arxiv.org/abs/2406.17711

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