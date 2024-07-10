格力诉小米电风扇侵权案胜诉：系小米旗下供应商和生态链企业

站长之家（ChinaZ.com）7月10日 消息:今日，格力电器通过官方微博宣布，涉嫌侵犯其专利权的制造商已向格力支付了185万元人民币的赔偿金。

此前，格力电器于7月9日发表声明，指出小米公司销售的一款电风扇侵犯了格力的专利权。法院已作出判决，认定小米侵权，并要求其支付185万元的赔偿。

格力电器进一步说明，该公司针对小米官方旗舰店销售的米家小米电风扇BPTS01DM侵犯其专利权一案，已于2022年12月22日由广州知识产权法院作出一审判决。根据判决书编号【（2021）粤73知民初1399号】，法院认定小米的行为构成侵权，并判决赔偿格力电器相应的经济损失和维权费用。

格力电器强调，已向所有侵权方发出警告，要求立即停止生产和销售侵权产品，否则将采取法律行动以坚决维护公司的合法权益。

然而，小米公司发言人对此回应称，经过核查，小米并未收到有关电风扇产品的诉讼通知。

据披露，涉事的制造商为造梦者科技有限公司，该公司是小米的供应商及生态链企业。造梦者科技有限公司已更名为造梦者（浙江）科技有限公司，并且已向格力电器支付了185万元的赔偿。此外，小米科技有限责任公司通过其全资子公司天津金星创业投资有限公司持有造梦者(浙江)科技有限公司8.0439%的股份。

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