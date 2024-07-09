可灵通用！runway Gen-3发布保姆级教程 深度解析文本提示词技巧

在AIGC领域，文本提示词的艺术至关重要。Runway的Gen-3Alpha模型的发布，带来了一场关于如何精准操控生成式AI的革命。这不仅是技术的胜利，更是创意与表达的飞跃。

在使用Gen-3等生成式AI产品时，你可能会发现，生成的结果有时与预期相去甚远。这通常是因为提示词不够详尽或精准。例如，简单的“沙漠落日”太过宽泛，无法指导模型理解你的真正意图。

正确的做法是，提供详尽的视觉描述，如“夕阳下的沙漠，金色阳光洒在此起彼伏的沙丘上，一群骆驼排成队从远方归来，扬起了不少沙尘，高清写实风格慢动作”，这能让模型更准确地捕捉你的创意。

Gen-3的文本提示结构

Runway建议将场景、主题和镜头运动的细节分成不同模块，这样的结构清晰，效果最佳。Gen-3的标准提示结构包括建立场景的文本提示和额外细节，例如:

近景特写镜头:高清指头上站着好奇的迷你小狗。

场景切换:飞越爱尔兰城堡，发现未来赛博朋克城市的摩天大楼。

runway Gen-3的效果虽然很好，但因为会员费价格比较高，让不少用户望而却步。如果你不舍得开Gen-3的会员，没关系，同样的提示词其实可以套用在可灵上。

只不过不同的产品，他们的逻辑可能会有一些差异，比如“高清指头上站着好奇的迷你小狗”这个提示词，你直接用在可灵上，就不容易生成出来，为什么?因为可灵它的逻辑就是按照现实逻辑来的，所以生成的小狗可能就不够迷你，没有runway Gen-3生成的这种既真实又虚幻的效果。

那么，如果要用可灵生成这样的效果，就要稍微修改一下提示词，要告诉大模型，你要生成的小狗要多小。

下面AIbase就用这个逻辑来复刻一个指尖上的小斑马。提示词如下:一个高清的指头上，一只可爱的迷你斑马在指头上行走，像蚂蚁一样小，微缩小斑马

然后，你就可以获得这样一只迷你可爱的小斑马了:

同样的套路，你只要替换动物的名称，就可以制作各种迷你的熊猫，老虎之类的啦。

以下是官方提供的详细提示词示例:

无缝过渡

连续超高速 FPV 镜头:摄像机无缝飞过冰川峡谷到达梦幻般的云景。

摄影机运动

夜晚闪闪发光的海洋，水下有发光生物。镜头从发光水母的微距特写开始，然后扩大，露出星空下被各种发光颜色照亮的整个海洋。镜头移动:从水母的微距镜头开始，然后轻轻向后向上拉，展示闪闪发光的海洋。

文字标题卡

带有动态运动的标题屏幕。场景从一面涂满彩色油漆的墙壁开始。突然，黑色油漆流淌在墙上，形成了“Runway”这个词。滴落的油漆细节丰富、纹理鲜明、居中，具有极佳的电影灯光效果。

提示关键词

关键字有助于在输出中实现特定风格。确保关键字与整体提示保持一致，可让其在输出中更加明显。

例如，在广角镜头中，如果相机无法紧密对焦于面部，那么添加有关皮肤纹理的关键词就没什么用。相反，添加有关环境的更多细节可能会对广角镜头大有裨益。

牢记这种凝聚力，以下是在起草提示时可以尝试的不同关键词:

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