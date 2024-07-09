真我realme GT6发布：售价2799元起

站长之家(ChinaZ.com) 7月9日 消息:真我GT6手机在7月9日举行了发布活动，正式与消费者见面。这款手机以其卓越的性能和显示技术成为市场上的热点。价格方面，真我GT6提供了多个版本，12GB+256GB版定价2799元，16GB+256GB版3099元，16GB+512GB版3399元，而顶配的16GB+1TB版售价为3899元。

真我GT6的屏幕是与京东方合作的成果，采用了首发的S1发光材料，实现了6000尼特的峰值亮度，成为目前行业内亮度最高的直屏手机。该屏幕在暗光环境下表现尤为出色，提供了更自然的灰阶过渡和更真实的显示效果，同时减少了拖影现象，改善了屏幕亮度。

在护眼方面，真我GT6的屏幕集成了绿野AI护眼技术，具备主动眼部疲劳检测功能，能够通过前置摄像头AI自动检测用户的疲劳状态，并动态调整多种护眼设置，如环境色自适应、舒眠模式和护眼色温等。此外，屏幕还支持2160Hz高频PWM调光和31Pulse低频闪调光技术，以及硬件级低蓝光和纸质护眼模式，为用户提供了全方位的护眼体验。

性能上，真我GT6搭载了高通骁龙8Gen3平台，并首发了GT性能引擎，这是真我推出的全新自研芯片级性能解决方案。通过动态识别性能场景和AI精细化线程分析，真我GT6实现了高性能下的极限稳帧和高帧持久状态，同时保证了超低功耗和超长续航。

核心配置方面，真我GT6配备了6.78英寸屏幕，前置1600万像素摄像头，后置索尼5000万像素主摄（IMX890）和800万像素广角镜头，主摄支持OIS光学防抖。手机提供了月之暗面、风暴紫、光年白等配色选项，内置5800mAh电池，并支持120W闪充技术，32分钟内即可充满电。

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