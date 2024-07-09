微信公众号终于能改标题了 官方回应：这些类型的内容都可修改

站长之家（ChinaZ.com）7月9日 消息:今日，“微信公众号终于能改标题了”登上热搜。据悉，微信公众号平台近期推出了一项新功能:文章发布后可以对标题进行修改。用户现在可以在文章标题中最多修改三个字，有效解决了以往标题中可能出现的错别字问题。

这项更新意味着，一旦文章发布，如果发现标题有误，可以立即进行更正，而不必再为此感到困扰。修改后的标题会在文章页面、公众号首页以及分享时的卡片上实时更新，确保读者看到的是最新、最准确的标题。

除了标题修改，正文内容的修改范围也从原来的5个字扩展到了20个字，提供了更大的灵活性。此外，之前不支持修改的图片现在也可以进行替换或删除，每篇文章最多可以修改3张图片。

需要注意的是，每篇文章只有一次修改机会，无论是标题、正文还是图片的修改，一旦完成，将无法再次编辑。修改后的文章会在底部显示修改时间，以便读者了解文章的最新状态。这些改进为用户提供了更加便捷和人性化的内容编辑体验。

对此，微信官方回应称，目前标题支持3个字以内的修改，包括删除和替换。修改成功后，文首将标记「标题已修改」。

1、用户会在哪些场景看到已修改的标题?

文章页、公众号主页、用户新收到的分享卡片等场景会生效。

2、所有类型的内容都可以改标题吗?

目前图片消息和图文消息支持修改。

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