百度网盘登陆苹果Vision Pro 成上线Vision OS的AI存储类APP

站长之家（ChinaZ.com）7月9日 消息:苹果Vision Pro国行版近日正式开售，百度网盘作为首个适配Vision OS的AI存储应用登陆该设备，并发布了VR新版本，为用户带来全新的VR网盘体验。百度网盘VR版创建了一个独立的虚拟空间，覆盖休闲、娱乐、学习、工作等全生活场景，提供丰富的玩法和多样的交互模式。

用户可以在4K全景下观看网盘高清影视资源，进行沉浸式学习，与专家面对面交流，获取前沿行业信息，甚至回看个人重要时刻，享受身临其境的体验。百度网盘VR版利用百度在元宇宙领域的技术积累，结合苹果Vision Pro的运行环境和交互方式，实现了质的升级。

在VR版中，用户可以摆脱物理尺寸限制，自定义屏幕尺寸和布置方式，享受沉浸式云端视频内容。同时，百度网盘VR版采用了先进的PBR技术和AR环境光变化，打造逼真的场景，提供立体化的内容交互和控制界面，实现眼动和手势交互，带来全新的控制逻辑。

百度网盘VR版还将发掘其作为生产力工具和学习平台的属性，播放存储的相册文件，提供个性化生活相册创作模式，以及沉浸式学习体验。随着元宇宙的发展，百度网盘VR版将不断加入更多玩法和场景体验，让用户拥有一个"四次元口袋"，探索元宇宙空间的无限可能。

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