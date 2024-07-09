Java之父宣布退休：开启人生新篇章 结束软件工程师生涯

站长之家(ChinaZ.com) 7月9日 消息:在编程世界的璀璨星空中，Java这颗明星始终熠熠生辉，而其背后的创造者——被誉为“Java之父”的James Gosling，近日在社交媒体上温柔地宣告了他的职业生涯新篇章:正式退休。Gosling以一句“我终于退休了，多年的软件工程师生涯后，是时候拥抱生活的多彩”为这段传奇经历画上了圆满的句号。

回望往昔，Gosling的职业生涯如同一部波澜壮阔的史诗。1955年5月19日，他诞生于枫叶之国加拿大，自幼便展现出对科技的浓厚兴趣。在加拿大卡尔加里大学获得计算机科学学士学位后，他并未停下脚步，而是远赴美国卡内基梅隆大学深造，并于1983年成功摘取计算机科学博士学位的桂冠。

随后的岁月里，Gosling的名字与Java紧密相连。在Sun Microsystems（后被甲骨文收购）的26年光阴里，他不仅是Java语言的缔造者，更是亲眼见证了这一编程语言从萌芽到枝繁叶茂的全过程。Java以其“一次编写，到处运行”的核心理念，彻底改变了软件开发的面貌，成为了业界不可或缺的基石。Gosling也因此荣获美国国家工程院外籍院士的殊荣，这是对他卓越贡献的最高肯定。

尽管时光流转，Java在GitHub上的热度或许有所起伏，但它依然是全球最受欢迎的编程语言之一，无数开发者依靠它谋生，创造着属于自己的辉煌。Gosling的退休，无疑是对这位编程巨匠的致敬，同时也是对Java未来无限可能的期许。

展望未来，Gosling表示将投身于一系列个人项目的怀抱，享受退休生活的悠闲与自在。

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