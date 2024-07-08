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无需展示付款码 支付宝新体验手机“碰一下”即可支付

2024-07-08 16:26 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月8日 消息:7月8日，在支付宝开放日上，支付宝宣布升级条码支付体验，推出“支付宝碰一下”，用户无需展示付款码，解锁手机碰一下商家收款设备，最快一步完成支付。

支付宝“碰一下”最快3步合1支付更直接

相比已有的支付宝“扫一下”，“碰一下”更加简单直接。原本用户需要进入支付宝App后点付款码，步骤分3步，而“碰一下”直接拿手机碰一下最快1步完成支付。

QQ截图20240708162610.png

（图为支付宝升级条码支付推出“支付宝碰一下”）

据介绍，“碰一下”和“扫一下”都属于条码支付。区别在于“扫一下”使用了手机上的显示屏和摄像头，“碰一下”使用了手机上的近场通信技术，在使用上述传感器完成交互后，支付在网络端完成，两者具有同等安全性。同时支付宝依旧承诺“你敢付我敢赔”。

目前，国内手机用户中有9亿安卓用户2亿苹果用户，“支付宝碰一下”同时支持安卓手机和苹果手机。升级到最新版支付宝App后都能“碰一下”。

首批试用商家数据显示，“碰一下”因其简单而更受欢迎。61%的年轻人用过一次就会连续用，同时老年人群体也点赞有加，“比起满手机找付款码，碰一下不用想，直接碰，简单太多了。”

作为全球数字支付的创新者，支付宝在2011年7月推出了第一个条码支付产品，随后又将条形码升级到二维码，“扫一下”成为中国人最日常的支付方式。2018年12月，支付宝推出无需携带手机的刷脸支付服务，“刷一下”在很多场景成为用户最爱。经过十多年间各方合作推进，方便、低成本的中国移动支付用户覆盖率达到86%，居世界第一。此次“碰一下”在“条码支付”的基础上再升级，给用户带来了更好的支付体验。

不止是支付，收银、拉新、私域营销“一碰三连”

用户只需“碰一下”，收银员也无需拿出扫码枪，“支付宝碰一下”极大地提高了商家经营效率。不止于此，“碰一下”还进一步满足了不同商家的经营需求。

对于品牌商家来说，新用户最快3秒钟完成入会，会员碰一下就能享受会员价、积分，破解了商家同时快捷收银、拉新和会员运营、私域精准营销的“不可能三角”，实现“一碰三连”。经首批合作商家测算，“支付宝碰一下”有效提升品牌经营效率10%-40%不等。

对商家而言，“支付宝碰一下”相关收银设备也具有良好的适配性和兼容性，5大特点包括:适配多业态收银场景，台式、手持兼可;适配多种商家收银系统，即插即用;适配多种支付交互方式，“扫一下”和“碰一下”都行;适配用户多种手机系统，安卓和苹果手机都行;兼容支付宝之外的支付平台等。

目前，上海、成都、武汉、长沙、杭州、福州等6个城市的超2300个品牌和商家已陆续接入“支付宝碰一下”，如红旗、美宜佳、7-11、十足、逸刻、良品铺子等便利店，上海静安大悦城、成都万象城、龙湖杭州滨江天街、武汉永旺梦乐城、长沙国金街、福州烟台山商业漫步街区等商场和街区，以及大米先生、巴黎贝甜、鲜丰水果、一鸣真鲜奶吧、多乐之日等餐饮品牌均已支持用户体验“碰一下”。

红旗连锁总经理曹世如表示，“支付宝碰一下”在支付功能上更便捷，流程更简化，让便利店会员注册&登陆”更简单，门店平均每个新会员的拉新时间从近1分钟缩短至3秒钟。“门店上线不到两周，会员交易订单激增38%。”

支付宝副总裁李佳佳表示:“高度普及的国内数字基础设施建设以及发展迅猛的中国手机产业，为支付的持续创新创造了条件。这一基础上创新的“碰一下”在优化提升用户支付便利性的同时，‘碰’也有更开放的可能性，为商家数字化经营‘碰’出更多商业火花，为用户和商家创造新价值。”

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