中国移动被指资费升级容易降级难 官方回应：降档需要专人办理

站长之家（ChinaZ.com）7月8日 消息:近期，国内媒体曝光了中国移动在资费降档服务上存在的问题，引发了公众关注和网友热议。

用户刘先生向媒体投诉，他为了给家中老人降低手机套餐资费，不得不两次返回老家，整个过程耗费了两个月时间。期间，他甚至遭遇了一次"被升级"的情况，被推销了99元的套餐，这使他对中国移动是否存在故意阻碍用户降档的行为产生了质疑。

在社交平台上，许多用户也反映了类似的问题，表示中国移动的资费降档服务非常困难。有用户提到，因为错过了降档专员的电话，导致他们反复登记了近一个月，仍然无法完成降档。

刘先生还指出，如果用户想要办理更高资费的套餐，可以直接在手机App上操作，或者拨打10086客服电话轻松办理。然而，当用户想要降低资费时，却无法在App上完成，即使通过电话办理也会遇到重重阻碍，严重浪费了消费者的时间和精力。

对此，中国移动的一位工作人员回应称，目前办理资费降档确实需要先由10086客服进行登记，然后由专员回电处理。她解释说，由于客服服务台席有限，会根据用户需求进行分配，首次接听电话的客服可能没有权限修改套餐，因此需要转交给相关专员处理。该工作人员表示，如果这种情况给用户带来了不便，她会向公司反映，以提高服务效率。

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