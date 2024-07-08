余承东：享界S9即日开启预定 5000元意向金可抵1万元车款

华为消费者业务CEO余承东于7月8日访问了深圳华为旗舰店，并担任了一日店长。在店内，他亲自向消费者展示了享界S9车型的豪华特性，并宣布该车型已正式进入全国门店，并开放了预定服务。

对于首批预定的顾客，华为提供了一项优惠措施，即5000元的预定金可以翻倍使用，抵扣10000元的购车款项。消费者可以通过华为商城为所选车型进行个性化配置。

享界S9共推出了两个版本:Ultra四驱旗舰版和Max后驱长航版。在外观设计上，提供了五种颜色选择，包括寰宇红、星晖金、鎏金黑、深空灰和陶瓷白。内饰方面，有四种色彩方案可供选择，分别是白沙杏、琥珀棕、凝脂白和极夜黑。

车辆配置方面，享界S9提供了三种轮毂选择，包括20英寸十辐低风阻轮毂、20英寸双十辐轮毂和21英寸星辉锻铣轮毂。此外，客户还可以选择安装零重力座椅套装、智能激光投影系统和流媒体外后视镜等选装配件。

在电池性能上，无论是Ultra还是Max版本，享界S9都配备了100度的电池包，根据CLTC标准，两个版本的续航里程都超过了800公里。

享界S9的发布会预计将在8月6日举行，届时将公布详细的配置信息。余承东还宣布，从即日起，享界S9将启动城市巡展活动，邀请已预订的用户进行体验。首批巡展城市包括北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、苏州和武汉。

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