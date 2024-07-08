起猛了在苹果官网看到小岳岳了：岳云鹏出演苹果个人信息安全大片

站长之家（ChinaZ.com）7月8日 消息:苹果公司今天在官方网站发布了一部由岳云鹏主演的新广告，主题聚焦于"隐私安全"。广告中特别突出了iPhone的"自动强密码"功能，该功能能够自动生成一系列高难度的复杂密码，并且用户可以利用面容ID来快速完成密码输入，从而避免了记忆密码的麻烦。

广告中提到，当用户在网页或App上注册账户或修改密码时，iPhone可以自动生成长达20个字符的强密码，且每种组合的可能性高达数万亿种，确保了密码的随机性和唯一性。这无疑为用户的各类账户，如游戏、社交、购物等，提供了更高级别的安全保障。而在登录时，用户无需手动输入密码，只需使用面容ID即可轻松解锁。

此外，苹果公司还介绍了Safari浏览器的无痕浏览功能。当用户启用该功能后，Safari将不会记录用户的浏览历史、搜索记录以及在线输入的信息。同时，当窗口处于闲置状态时，Safari会自动锁定，用户可以通过面容ID进行安全解锁。

广告中还提到了iOS系统中的照片App中的"已隐藏"相簿功能。该功能可以有效地保护用户的隐私照片。与普通相簿不同，"已隐藏"相簿默认为锁定状态，并且位于相簿标签页的底部，不易被发现。用户可以通过面容ID来解锁并查看其中的照片。

这则广告通过岳云鹏的出演，生动地展示了苹果公司在保护用户隐私安全方面的创新技术和功能，彰显了其对用户隐私的重视和承诺。

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