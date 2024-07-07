首页 > 业界 > 关键词  > 正文

构建数据要素可信流通的技术标准体系 WAIC发布两份白皮书

2024-07-07 17:39 · 稿源：站长之家

如何让大规模高价值数据可信流通，成为数据要素市场发展的核心议题，亟需产学研届共同构建新的技术标准体系。7月5日，在2024世界人工智能大会上，围绕隐私计算产品通用安全分级和个人信息匿名化制度，国内多家产学研机构联合发布两份白皮书，为数据要素流通行业当下普遍遇到的挑战，提供最新的技术思考和行业实践。

推动数据要素可信流通需要技术研发与标准制定通力配合。为了确保数据要素流通合规、安全和高效，产学研届正积极推进一系列的技术标准制定，聚焦解决不同隐私计算技术产品的通用安全分级，受控环境下的数据匿名化，以及数据离开运维域后的有效管控等问题。

通用的安全分级框架，推动隐私计算规模化落地

隐私计算技术可以在保护隐私安全的前提下释放数据价值，是数据可信流通的核心技术之一，然而由于隐私计算技术路线众多，在产业落地应用中出现“讲不清”、“看不懂”、“不敢用”的情况。隐私计算产品需要安全分级方法，可以为实际产品选型提供指导，推动隐私计算技术实现大规模落地。

_x0000_i1025

一方面，隐私计算技术路线众多，且不断有新的技术涌现，应用场景方难以评估不同技术的安全程度。另一方面，因为各参与方信任程度不同、数据类型不同，不同场景需要达到的数据可控程度也是不同的，一味追求高安全，抑或是完全忽视安全，都是不可取的。

当前，虽然针对单一技术路线已经有一些安全分级标准，但是不同技术路线的分级标准完全无法对应，用户无法对所有的产品进行横向比较，这些标准也不适用于新出现的技术路线。因此，适用所有技术路线的通用安全分级思路亟需明确，来引导数据跨域流通场景中不同隐私计算产品的技术选型和安全评估工作。

本次发布的《隐私计算产品通用安全分级》白皮书逐一讨论隐私计算安全分级面临的诸多难点，包括技术路线特征不同难以进行统一分级、部分重要安全能力难以被分级和量化、安全是系统性问题涉及的维度多、范围广。针对以上挑战，给出通用安全分级的设计思路，包括按照攻防效果分级来屏蔽不同技术路线差异，在“可证安全”和“不安全”之间增加一个“抵御已知攻击”的分级水位，引入软件信誉度等更多维度量化“实现安全”，明确所有技术特征与安全分级的对应关系。

该白皮书由蚂蚁集团、中国通信标准化协会大数据技术标准推进委员会、深圳国家金融科技测评中心、清华大学牵头编写，另有国内16家机构参与编写。编写指导组成员包括中国科学院院士、国际密码协会会士王小云，浙江大学计算机科学与技术学院院长、区块链与数据安全全国重点实验室副主任任奎等权威学者。

破解个人信息“匿名化”困境，从技术与法律视角探索路径

数据作为新型生产要素，将深刻影响并重构经济社会结构，而数据要素的价值发挥关键在于不同主体、不同场景下的数据流通复用。其中，个人数据是当前利用价值最高、使用场景最多样、处理措施最成熟的数据，在数据要素市场中有着不可替代的作用。

如何在个人隐私保护的基础上，实现数据价值开发，是产业界面对的棘手挑战。一方面，对于描述或标识特定自然人信息的数据，如自然人的姓名、身份证号码等，数据持有者掌握这类信息后，有可能出现隐私泄露、滥用等风险。对于自然人与数据持有者交互产生的描述行为痕迹信息的数据，数据持有者汇集大量个人痕迹数据后，经数据挖掘与分析可将数据价值不断放大，但也可能出现“大数据杀熟”等风险。另一方面，部分技术处理方式导致数据精度损失很大，实际场景无法使用，使得数据失去流通和应用价值。

5日下午发布的《个人信息匿名化制度:技术与法律（2024）》白皮书由对外经济贸易大学、大数据技术标准推进委员会和蚂蚁集团共同发布。这是学术与产业界首次联合从技术与法律双重维度对个人信息匿名化问题做系统性梳理与阐释、探寻可落地技术方案与数据流通解决路径。

当前，为平衡“数据流通”和“个人信息保护”的双重目标，《网络安全法》《个人信息保护法》特别设置了“个人信息匿名化条款”，将匿名化后的个人数据排除在个人信息保护之外。然而，由于匿名化条款的法律内涵和实施标准有待厘清，匿名化条款往往存而不用。

“个人信息匿名化条款存而不用已经成为，数据交易流通和数据要素市场建构的最大瓶颈之一，”对外经济贸易大学数字经济与法律创新研究中心主任许可在发布现场表示。许可介绍，白皮书着重考察和对比了各国与匿名化制度密切相关的个人信息定义、去标识化或假名化制度、匿名化标准和开展匿名化的具体指引。

白皮书建议，在数据基础设施的规划与建设过程中，应充分考虑个人信息匿名化相关处理技术与制度规范内容。为破解“个人信息匿名化”的困境，必须从单一的法律视角转向复合的“数据基础设施”的路径。匿名化条款可以拓展为一套融合法律和技术的基础设施，从而推动在不同行业、不同机构之间实现可信、安全的数据共享、开放、交易。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】11.11云上盛惠！云服务器首年1.8折起，买1年送3个月！

    11.11云上盛惠！海量产品 · 轻松上云！云服务器首年1.8折起，买1年送3个月！超值优惠，性能稳定，让您的云端之旅更加畅享。快来腾讯云选购吧！

    Docker容器镜像

    Docker容器镜像

    去看看
    Docker容器镜像 60元/15天
    爆款产品组合购

    爆款产品组合购

    去看看
    爆款产品组合购 低至1元
    腾讯云x NVIDIA加速计划

    腾讯云x NVIDIA加速计划

    去看看
    腾讯云x NVIDIA加速计划 最高获赠10万元扶持基金
    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 112元/1年
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 蚂蚁集团WAIC发布大模型密算平台，助力大模型破解数据供给挑战

    大模型向下扎根深入行业，必须要破解高质量数据供给的挑战。7月5日，2024年世界人工智能大会进入第二天，作为数据要素领域的主要技术服务商，蚂蚁集团发布“隐语Cloud”大模型密算平台，通过软硬件结合的可信隐私计算技术，在大模型托管和大模型推理等环节实现数据密态流转，保护模型资产、数据安全和用户隐私。今年5月底，蚂蚁集团对外公布了以人工智能和数据要素技术为核心的科技战略，随后成立了独立运营的密态计算公司——浙江蚂蚁密算科技有限公司，将提供密算相关的产品和服务，包括一套端到端的数据安全保障、一套软硬件结合的计算加速解决方案和一个隐私计算云服务平台，推动数据安全可信的跨云跨端低成本流通。

  • 数据要素×”大赛｜2024年“数据要素×”大赛广西分赛正式启动

    为贯彻落实《“数据要素×”三年行动计划》，充分发挥数据要素乘数效应，赋能经济社会发展，根据《国家数据局关于举办2024年“数据要素×”大赛的通知》要求，6月24日，在国家数据局、广西壮族自治区人民政府指导下，由广西壮族自治区大数据发展局主办的2024年“数据要素×”大赛广西分赛正式启动。广西分赛围绕工业制造、现代农业、商贸流通、交通运输、金融服务、科技创新、文化旅游、医疗健康、应急管理、气象服务、城市治理、绿色低碳12个行业领域，设置社会赛道和高校赛道，每个赛道设“数据建模与算法设计”和“数据产品应用创新”2个参赛方向。大赛详情及报名请关注广西分赛官网。

    ​数据要素× ​大数据应用 ​数据赋能

  • 国产大模型 WAIC 竞技：大厂拼落地，中厂显焦虑

    如果想要度量国产大模型大小厂商的实力，WAIC是一个不错的切口。2023年是国产大模型元年，在去年的WAIC之后，腾讯发布混元大模型，字节跳动上线豆包APP后通过豆包大模型正式开启对外服务，年轻的月之暗面、MiniMax等创业公司形成了「五小虎」的格局，这让今年的WAIC有了更强的指向性:大模型选手们都已走向台前，给了AI行业更多的机会和答案。一旦人工智能真正迈入通用人

    ​大模型

  • 共建行业相关标准体系，云测数据助力AI数据高质量发展

    大模型时代到来，AIGC众多垂直场景落地，以及通用智能、具身智能等前沿领域探索，与高质量、专业化的场景数据密不可分。作为AI认识世界的起点，数据标注本质上是将现实世界信息结构化、数字化，充分发挥数据信息的价值。在助力AI数据标准化体系建设进程中，云测数据将成熟的技术、服务等经验总结，先后参与编制了《智能网联汽车激光雷达点云数据标注要求及方法》、《智能网联汽车场景数据图像标注要求与方法》、《人工智能研发运营一体化能力成熟度模型第一部分:开发管理》、《人工智能研发运营一体化能力成熟度模型第二部分:模型交付》、《面向人工智能的数据交付服务能力成熟度模型》、《人工智能数据集质量管理能力评估方法》等产业相关标准，助力人工智能数据服务在落地领域规范化发展，这也彰显了云测数据在人工智能数据方面的领先实践。

    ​大模型时代 ​数据标注 ​AIGC垂直场景

  • 2024 WAIC召开 三六零张向征：360智脑大模型助推AI技术快速发展

    全球人工智能前沿技术的重要展示平台——2024世界人工智能大会开幕。华泰证券科技金融创新论坛聚焦人工智能新趋势，吸引了诸多领先企业、科技投资机构与行业专家参与。随着人工智能技术的快速发展，拥有深厚技术积累的360将面对更为广阔的市场空间和发展机遇，并将持续在算法优化和数据安全、技术标准与规范、行业知识和行业数据等行业前瞻领域，推动更为积极的探索与产业化应用的落地。

  • AI视频创作一条龙！达摩院“寻光”平台炸场WAIC，突破可控编辑难题

    AIGC时代，视频创作这事儿真的不一样了。选定目标立刻变身单独图层，再丝滑嵌入不同的背景视频，场景变换soeasy~想要调整一下镜头角度，交给AI，同样能一键完成:还能一键消除、修改目标:后期再也不用加班加到手抽筋。AIGC在全世界范围内引爆热潮，核心在于带来了生产力彻底变革的想象空间。

    ​AI视频 ​AI视频创作 ​达摩院

  • 2024中国“数据要素×”生态大会在郑州召开

    6月30日，2024中国“数据要素×”生态大会在郑州召开。

    ​数据要素化 ​生态大会 ​郑州

  • 运小沓Cuber·数字员工3.0发布WAIC2024壹沓科技供应链论坛顺利举办

    01成功举办WAIC2024“模塑未来·链通全球”论坛7月5日，由世界人工智能大会组委会办公室指导，壹沓科技主办的“模塑未来·链通全球-大模型引领供应链进入人机协作新时代”供应链高端论坛，于上午09:00-12:00，在上海市浦东新区世博中心隆重举办。壹沓科技重磅发布运小沓Cuber数字员工3.0，以运小沓CuberAgent引领供应链人机协作新时代。共创供应链和港航物流的下一代操作模式及商业模式，共建合作下一代供应链超自动化新生态，共同描绘「白领员工数字员工」的未来办公新蓝图。

    ​人工智能 ​供应链 ​大模型

  • 智汇WAIC 2024：网易伏羲核心产品齐亮相，共鉴智能新纪元

    2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月4日在上海开幕。作为国内人工智能领域的领军者，网易伏羲将携旗下核心产品——网易瑶台、网易灵动、有灵平台、丹青约、游戏AI齐齐亮相WAIC2024，全面展示自身在人工智能领域的尖端技术与应用成果。网易伏羲诚邀您莅临上海世博展览馆网易伏羲展位，近距离体验AI技术的最 新创新成果，共商合作、共谋良机，把�

    ​人工智能 ​WAIC2024 ​网易伏羲

  • 助力央国企数智化，人民数据与瓴羊携手打造“数据要素场景创新示范中心”

    在数字化浪潮的推动下，数据要素已成为推动经济社会发展的核心引擎。6月26日，“助力央国企数智化发展交流会暨人民数据x瓴羊战略合作发布会”，在人民日报社新媒体大厦隆重举行。瓴羊与人民数据的战略合作也将成为数据要素实践的重要助推力量，在智能制造、智慧城市、数字金融等前沿领域持续探索，加速数据的流通与融合，充分释放国有企业和央企的数据潜能，为中国数字经济的蓬勃发展注入强劲动力。

  • enso:智能AI助手，助力中小企业自动化运营。

    Enso是一个为非技术用户设计的AI服务平台，提供多种自动化AI助手，以较低成本为中小企业提供高质量的服务。这些助手可以自动运行，帮助企业在社交媒体管理、内容创作、市场调研、客户服务等方面提升效率，同时提供实时更新和进度提醒，确保企业始终掌握最新动态。

    AI助手 自动化 社交媒体

  • Krut AI:AI平台，一键生成高质量品牌视觉图像。

    Krut AI是一个集成多种产品的AI平台，用户无需成为专业的提示器专家，即可生成高质量的定制品牌图像。它通过各种工具，如产品工作室、模特工作室、背景移除、图像放大器等，为电子商务市场提供AI辅助的创意解决方案。Krut AI的主要优点包括成本节约、效率提升、准确性提高和时间效率。

    AI设计 图像生成 电子商务

  • Keatext:基于AI的文本分析平台

    Keatext是一个基于人工智能的文本分析平台，专注于客户体验和员工参与度的分析。它通过分析客户和员工的反馈，帮助企业理解并提升人们的体验。Keatext利用AI技术提供定制化的建议，以改善客户和员工的体验，并通过集成和云平台简化了数据上传和分析流程。

    AI 文本分析 客户体验

  • CosyVoice:多语言大型语音生成模型，提供全栈推理、训练和部署能力。

    CosyVoice 是一个多语言的大型语音生成模型，它不仅支持多种语言的语音生成，还提供了从推理到训练再到部署的全栈能力。该模型在语音合成领域具有重要性，因为它能够生成自然流畅、接近真人的语音，适用于多种语言环境。CosyVoice 的背景信息显示，它是由 FunAudioLLM 团队开发，使用了 Apache-2.0 许可证。

    多语言 语音生成 语音合成

  • Exa:AI驱动的网页信息组织工具

    Exa是一个为AI应用设计的网页信息组织工具，它通过语义搜索、内容抓取、相似性搜索等功能，帮助用户快速获取所需信息，避免信息过载和错误信息。Exa的语义搜索能够理解语义含义，而不仅仅是关键词匹配，提供更精准的搜索结果。此外，Exa支持从任何网页抓取完整且清洗过的内容，以及通过URL或长文本找到相似结果。Exa还提供了强大的过滤功能，允许用户根据域名、日期范围或数据类别进行搜索。Exa的API支持Python、Javascript和Curl等编程语言，易于集成到现有系统中。

    AI 搜索 数据抓取

  • AI Office智能文档写作:一句话快速生成全篇文档

    AI-Office文档是一款基于人工智能技术的在线写作辅助工具，它能够通过用户的简单指令快速生成文档，提高写作效率，节省时间。产品背景为北京奇妙时光科技有限公司，致力于利用AI技术简化文档创作过程。

    AI写作 文档生成 多语言翻译

  • MInference 1.0:加速长上下文大型语言模型的预填充处理

    MInference 1.0 是一种稀疏计算方法，旨在加速长序列处理的预填充阶段。它通过识别长上下文注意力矩阵中的三种独特模式，实现了对长上下文大型语言模型（LLMs）的动态稀疏注意力方法，加速了1M token提示的预填充阶段，同时保持了LLMs的能力，尤其是检索能力。

    自然语言处理 机器学习 性能优化

  • CharacterGen:从单张图片生成3D角色模型

    CharacterGen是一个高效的3D角色生成框架，能够从单张输入图片生成具有高质量和一致外观的3D姿势统一的角色网格。它通过流线化的生成管道和图像条件多视图扩散模型，有效校准输入姿势到规范形式，同时保留输入图像的关键属性，解决了多样化姿势带来的挑战。它还采用了基于变换器的通用稀疏视图重建模型，以及纹理反投影策略，生成高质量的纹理图。

    3D建模 动画生成 图像处理

  • Odyssey:好莱坞级别的视觉AI，创造震撼故事。

    Odyssey是一个由AI研究人员、计算机图形专家和好莱坞艺术家共同开发的高级视觉AI模型。它旨在为专业的故事讲述者提供一种新的方式来创造电影、电视节目和视频游戏。Odyssey通过生成和控制美丽的风景、角色、照明和动作，为创作者提供了前所未有的创意和控制力。它通过训练四个强大的生成模型，允许对视觉叙事的每个主要层进行精细控制，包括高质量的几何形状、逼真的材料、令人惊叹的照明和可控的动作。Odyssey的团队在AI和模拟系统领域有着丰富的经验，并得到了世界级投资者的支持。

    AI生成 视觉特效 故事讲述

  • Anthropic Power Artifacts:开源版Anthropic Artifacts UI，支持AI代码执行。

    Anthropic Power Artifacts是一个开源项目，它复现了Anthropic公司在其Claude聊天应用中的Artifacts用户界面。该项目使用E2B的代码解释器SDK来安全地执行AI生成的代码。E2B提供了一个云沙箱环境，可以安全地运行AI生成的代码，并且能够处理安装库、运行shell命令、执行Python、JavaScript、R以及Nextjs应用程序等。

    开源 AI代码执行 云沙箱

  • Trends.vc:探索新市场和想法的智能平台

    Trends.vc是一个为创业者提供市场研究和趋势分析的在线平台。它通过免费的5分钟报告，帮助用户节省市场研究时间，快速了解AI、货币等领域的最新动态。平台聚集了超过62,564名志同道合的创始人，共同探讨和发现新的市场机会。

    市场研究 趋势分析 创业者社区

  • ManiWAV:学习野外音频视觉数据的机器人操控

    ManiWAV是一个研究项目，旨在通过野外的音频和视觉数据学习机器人操控技能。它通过收集人类演示的同步音频和视觉反馈，并通过相应的策略接口直接从演示中学习机器人操控策略。该模型展示了通过四个接触丰富的操控任务来证明其系统的能力，这些任务需要机器人被动地感知接触事件和模式，或主动地感知物体表面的材料和状态。此外，该系统还能够通过学习多样化的野外人类演示来泛化到未见过的野外环境中。

    机器人学习 音频视觉数据 野外数据

  • Great Tables:Python中创建精美表格的库

    Great Tables是一个Python库，用于创建美观且功能丰富的表格。它支持Pandas或Polars DataFrame作为数据源，提供了多种格式化选项和自定义功能，非常适合数据分析和报告生成。该库由Rich Iannone和Michael Chow主要维护，采用MIT许可证，强调简洁而强大的设计哲学。

    Python 数据可视化 表格生成

  • UltraPixel:超高清图像合成技术的新高峰

    UltraPixel是一种先进的超高清图像合成技术，旨在推动图像分辨率达到新的高度。这项技术由香港科技大学（广州）、华为诺亚方舟实验室、马克斯·普朗克信息学研究所等机构共同研发。它在图像合成、文本到图像的转换、个性化定制等方面具有显著优势，能够生成高达4096x4096分辨率的图像，满足专业图像处理和视觉艺术的需求。

    超高清 图像合成 个性化

  • Readsss:每日音频新闻简报，随时随地听你想听。

    Readsss是一个提供每日音频新闻简报的应用程序，用户可以订阅并收听来自他们喜爱的Twitter人物的更新。它利用音频形式让用户在忙碌的日程中保持信息更新，同时提供个性化的音频内容。产品的主要优点包括便捷性、个性化和多语言支持。Readsss目前提供免费和付费订阅选项，针对不同的用户需求提供不同的服务。

    音频新闻 个性化订阅 多语言

  • Doti:全面的健康习惯追踪器，助力自我提升。

    Doti是一款健康和习惯追踪APP，由Pixocial Technology (Singapore) Pte. Ltd.开发。它通过AI技术帮助用户追踪习惯、管理时间、理解情绪和实现目标。产品特点包括AI习惯追踪器、日常计划、睡眠报告、情绪日记、AI聊天和梦境分析等，旨在帮助用户全面掌控自己的健康和福祉。

    健康 习惯追踪 情绪管理

  • GPT中文站:一站式AI解决方案，助力工作学习生活。

    GPT中文站是一个提供多种AI服务的网站，包括对话、绘画、编程、翻译和创作等。它集成了国内外多种AI模型，如GPT-4、GPT-4o、Claude 3.5等，以及Midjourney AI等工具，旨在提高工作和学习效率，释放创造力。该产品上线已超过一年，累计用户超过80000，其中10000+选择了付费服务，日均费用低至0.45元，功能持续升级迭代，提供完善的服务支持。

    一站式AI 绘画 文案写作

  • PathChat 2:多模态人工智能模型，辅助病理学研究和教育。

    PathChat 2是Modella AI最新推出的多模态生成性人工智能模型，专为病理学家、学员和研究人员设计，能够对病理图像和文本进行推理，作为研究和教育的辅助工具。与前一代模型PathChat 1相比，PathChat 2在鉴别诊断、形态描述、指令遵循以及执行多样化任务（如开放式问题回答和报告总结）方面有显著的性能提升。

    人工智能 病理学 教育辅助

  • controlnet-union-sdxl-1.0:全能型图像生成与编辑模型

    ControlNet++是一种基于ControlNet架构的新型网络设计，支持10多种控制类型，用于条件文本到图像的生成，并能生成与midjourney视觉可比的高分辨率图像。它通过两个新模块扩展了原有ControlNet，支持使用相同网络参数的不同图像条件，并支持多条件输入而不增加计算负担。该模型已开源，旨在让更多人享受图像生成与编辑的便利。

    图像生成 编辑 AI

  • maestro:智能协调子代理的框架

    maestro是一个用于协调子代理的智能框架，它利用Anthropic API中的Opus和Haiku两种AI模型来分解目标任务，执行子任务，并最终整合结果。该框架支持多种API，包括Anthropic、Gemini、OpenAI等，并且通过LiteLLM简化了模型选择过程。

    AI协调 任务自动化 代码辅助

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM