ai让照片动起来！爆火的AI“复活”40年前老照片手机就能做！附可灵保姆级教程

最近，AI视频技术在各大平台上又火了一把，特别是那种让老照片动起来的视频，不仅打起了情感牌，还让许多经典电视剧焕发了新生。这种技术把原本静静躺在相册里的照片，通过AI的魔力，变得栩栩如生，仿佛又回到了那个年代。

但随着这股热潮的兴起，市场上也出现了一些利用信息差赚钱的产业链，比如有人开始以49.9元的价格出售AI视频服务。然而，这其实是一项完全可以自己动手完成的技术，不仅简单，而且还能节省一笔不必要的开支。

老照片视频制作大体思路:

老照片高清修复——老照片上色——让老照片动起来

接下来AIbase将给大家讲解一下详细的制作教程:

一、老照片高清修复

一般老照片都会有一些损坏或者比较模糊，可以使用AI高清修复工具进行初步的处理。如果你不知道该使用什么工具，可以访问AIbase的工具导航查看:https://www.aibase.com/tools

在AI绘画分类里可以找到图片高清放大专区

如果手机里有美图的，也可以直接使用美图进行高清放大。注意，如果你的老照片损毁严重，已经看不清细节，这种一般用AI工具很难修复，需要自行到某宝找那种人工修复。

如果只是普通的模糊，使用美图秀秀的画质修复功能即可，即使是非会员，也能选择高清修复，对于相对模糊的老照片来说，效果已经足够好。

这里AIbase找了一张赫本的黑白照片测试。

打开美图APP，在首页找到高清修复的入口，进入画质修复页面。这里美图提供了高清，超清，AI超清三档选择。超清每天限免5次，AI超清每天限免2次。

修复完成后，修复完后的照片有3M多，这里AIbase因为网站上传图片大小有限制，这里大概截图了一下修复后的版本。

可以看到修复完后的图片非常清晰，而且也去除了旧照片中的噪点。基本上达到了理想的效果，可以进行下一步上色的操作了。

二、给黑白照片上色

可以使用Palette.fm这个网站，它提供了基于AI的上色服务。虽然下载高清无logo版本需要付费，但通过新注册账户免费获得的积分，可以实现无限下载。

可以看到，上传照片后，网站会提供多个配色方案，大家自行选择喜欢的即可。下载的时候记得点旁边的高清且无logo。

有需要的点此访问：https://top.aibase.com/tool/palette-fm

三、用AI让照片动起来

这里推荐使用快手的可灵，它是基于DiT模型的AI视频生成工具，对亚洲人的识别效果非常好，而且最重要的是——它是免费的。

你只需要下载快影APP，找到AI玩法中的AI生视频模块，上传你已经修复和上色的照片，系统会自动处理，让照片中的人物动起来。这里点开AI生视频页面后，选择图生视频。

简单输入你的主体（女孩），动作（微笑，眨眼），这里大家可以根据自己需求输入提示词，点击生成视频后，等待即可。等待时间因不同情况而异，一般简单的2-5分钟就能完成，有的复杂的需要20分钟或更多。

如果用不了可灵的用户，也可以选择使用即梦，图生视频，即梦效果也还是可以的。

产品入口：https://top.aibase.com/tool/jimengdreamina

运动速度记得选择慢速，积分少的用户选择标准模式即可，这里AIbase选择了流畅模式，6秒需要消耗36积分。

最后，你可以将生成的视频导入到剪映等视频编辑软件中，配上音乐和一些剪辑，就完成了一部属于你的记忆大片。以下是AIbase生成的效果视频：

整体效果还不错，人物也蛮灵动的。除了让老照片动起来之外，同样的做法也适用于“AI整活儿影视名场面”，只是将老照片换成影视剧的一些经典照片。

以上就是今天的教程分享了，更多以往教程内容可以点此查看：https://www.aibase.com/course

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