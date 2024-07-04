支付宝智能助理获世界人工智能大会“镇馆之宝”，将与行业共建智能体生态

7月4日，2024世界人工智能大会（WAIC）八大“镇馆之宝”揭晓，支付宝智能助理入选。作为本届世界人工智能大会的展览最高荣誉，“镇馆之宝”旨在奖励并展示全球人工智能领域的最新技术成果、发展趋势及商业潜力，同时入选的还有阿里云“通义灵码”、智谱AI基座大模型”等项目。

支付宝智能助理基于蚂蚁集团自研的百灵大模型进行研发，致力于成为人人可用的AI生活管家。它依托支付宝这一国内最大的服务型超级App，用户在首页下拉就能唤起，问一问就能获得出行、健康、政务、金融等领域的超8000项数字生活服务，不仅“有脑有嘴能对话”，更是“有手有脚能办事”。

伴随AI走向产业共建，支付宝智能助理也将成为专业智能体生态的平台入口，用户通过对话就能一键连接生活、金融、医疗等垂直行业的AI智能体，获得更专业丰富的服务。

AI逛展，打造智能展会新模式

今年4月，支付宝智能助理在首页开启灰度测试。用户通过其下达指令，就能迅速提供相关资讯，并一键直连支付宝生态内挂号、订票、充话费等海量的数字服务，起到“App智能导航”的作用。

本届世界人工智能大会，支付宝便联合官方推出“WAIC大会智能助手”，首次创造性地将AI融入真实的展会线下服务，打造“AI逛展搭子”。

观众抵达会场后，在支付宝首页下拉，便能基于LBS技术唤起智能助理，获得一系列的数字观展服务，如查询本届大会的核心亮点、场馆导览、论坛议程等资讯，也能快速预定酒店、呼叫网约车、搜寻附近的餐馆及充电宝、定制上海游玩攻略等，AI助理在手，逛展不发愁。

通过一场智能展会，链接一座智慧城市，世界人工智能大会借助AI技术的创新应用，不仅提升了公众的看展体验，更解决了吃、住、行、游、购、娱等展会之外的多元需求。

11个茶饮品牌联合支付宝，推出AI“跑腿”点单

本届大会的蚂蚁集团展区，还展示了一台拥有机械手臂的“AI咖啡机器人”。观众输入语音指令，AI就能快速下单，指挥机器人端上一杯热腾腾的咖啡。

据悉，AI智能点单这一新功能，已在支付宝App开启测试，首批支持星巴克、瑞幸、霸王茶姬、蜜雪冰城等11个茶饮品牌的支付宝小程序。用户通过支付宝智能助理下达指令，比如“帮我点一杯瑞幸的大杯冰拿铁”，AI便会进入小程序自动下单，用户确认并付款后，就能到附近的线下门店取到咖啡。

值得一提的是，支付宝AI智能点单的功能，并非简单通过调用数据接口来实现，而是基于原生多模态大模型技术，让智能助理具备屏幕感知与仿真执行能力，就像让AI有了“眼睛”和“手脚”，过去用户多次点击才能完成的操作，未来只需要一句话，AI就能帮你办好。

据支付宝介绍，这一名为ACT（Transformer for Actions）的智能服务技术目前仍在测试中，未来将持续调整优化，并在餐饮点单、医院挂号、门票预定等场景中应用，实现人机交互模式的升级进化。

行业共建智能体生态，支付宝将是核心入口

近年来，作为支付宝的母公司，蚂蚁集团坚定布局人工智能的技术研发，致力于让AI像扫码支付一样便利每个人的生活。

为了实现AI的人人可享，蚂蚁集团推出了具有原生多模态能力的百灵大模型，让AI“能看能听能说会画”;同时努力提升AI服务严谨产业的专业性、准确性和自我学习能力，让AI更安全可信——本届世界人工智能大会获得重要奖项“卓越人工智能引领者（SAIL奖）TOP30”的“智能认知决策技术与平台”，便是背后的关键技术成果，由蚂蚁集团与浙江大学历时7年联合研发推出。

此外，蚂蚁集团坚持走开放道路，和行业共建专业的智能体生态。如支付宝联合浙江省卫生健康委打造的数字健康人“安诊儿”，服务覆盖挂号、咨询、用药、健康科普等26个环节，已应用在浙江省内上千家医疗机构。今年“安诊儿”将升级为2.0版本，每个环节都会有专业的智能体服务，如导诊服务由医院智能体提供、医保服务由杭州医保局的智能体“医保小智”提供等。

今年6月，上海市第一人民医院也通过支付宝“AI就医助理”解决方案，打造了上海市首个基于大模型的“AI陪诊师-公济小壹”，为患者提供交互陪伴式就医服务。

目前，人工智能产业的飞速发展，催生了新的人机交互模式，核心便是AI大模型驱动的智能体（AI Agent），而智能体的服务升级与互联互通，更是国内多家互联网科技公司持续探索的重点。

据支付宝介绍，未来的智能助理，也将成为连接平台用户与智能体生态的核心入口。用户通过对话指令，就能一键唤起不同领域的专业智能体，获取严谨、认真、优质的服务，让支付宝拥有新的打开方式，也让数字生活更触手可及。

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