首页 > 业界 > 关键词  > 文本转语音最新资讯  > 正文

AI日报：文本转语音模型Fish Speech；Meta 3D Gen发布，1分钟快速构建3D模型；AI生成熊猫吃泡面视频刷屏抖音

2024-07-03 15:32 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解https://top.aibase.com/

1、可以媲美GPT-SoVITS的低显存开源文本转语音模型Fish Speech

Fish Speech是一款由fishaudio开发的全新文本转语音工具，支持中英日三种语言，语音处理接近人类水平，使用Flash-Attn算法处理大规模数据，提供高效、准确、稳定的TTS体验。

【AiBase提要：】

😊 完美支持中英日三种语言，语音处理接近人类水平

😊 支持语音克隆，只需提供一段参考语音，即可迅速完成克隆

😊 对显存要求极低，仅需4GB，支持多种不同的语音生成模型

在线体验地址：https://top.aibase.com/tool/fish-audiowenbenzhuanyuyin

详情点此查看：https://www.aibase.com/news/9979

2、Meta 3D Gen发布，1分钟内快速实现从文本生成3D资产

最近研究人员发布了名为Meta3D Gen（3DGen）的全新技术，能够在不到一分钟内快速实现从文本生成3D资产，为用户带来高质量的纹理和材质体验。该技术集成了Meta3D AssetGen和Meta3D TextureGen，提供了高效的3D模型创建方式，比现有解决方案快三到十倍。

image.png

【AiBase提要:】

🚀 Meta 3D Gen系统可以在不到一分钟内创建高质量的3D资产

💡 Meta3D Gen集成了Meta3D AssetGen和Meta3DTextureGen两大核心技术

✨ AssetGen支持生成基于物理渲染的材质，具有真实的再光照效果。

详情链接:https://ai.meta.com/research/publications/meta-3d-gen/

3、微软开源GraphRAG，构建知识图谱增强大模型的问答、推理等能力

微软最新开源的GraphRAG系统利用实体知识图谱增强大模型的搜索、问答、摘要、推理等能力，特别适用于处理大规模数据集。通过构建全局性的实体知识图谱，GraphRAG能够捕捉文本中复杂联系和交互，提高检索准确性和全面性。此外，GraphRAG对tokens需求低，节省开发成本。在综合测试中表现优异，是目前最佳的RAG方法之一。

【AiBase提要:】

💡 GraphRAG通过构建实体知识图谱来增强大模型的搜索、问答、摘要、推理等能力，特别擅长处理大规模数据集。

💡 GraphRAG的核心包括构建实体知识图谱和生成社区摘要两个步骤，通过社区摘要提取数据集中相关信息，生成更全面和准确的答案。

💡 GraphRAG对tokens的需求很低，能够帮助开发者节省成本。在综合测试中表现优异，是目前最佳的RAG方法之一。

详情链接:https://top.aibase.com/tool/graphrag

4、微软推出设计工具 Designer：一句话生成个性化贺卡

微软最新推出的Microsoft Designer的"Greeting Cards"功能为用户带来前所未有的个性化贺卡制作体验，展示了AI技术在日常生活中的实际应用。

image.png

【AiBase提要:】

🎨 文字转设计：用户输入简单描述，AI转化为独特贺卡设计。

🖼️ AI生成图像：贺卡设计灵感来源用户描述，由AI生成精细图像。

✏️ 可编辑内容：贺卡内页提供可编辑文本，满足用户个性化需求。

详情链接:https://designer.microsoft.com/

5、腾讯翻译智能体公司TRANSAGENTS上线

TRANSAGENTS是腾讯AI实验室开发的专门用于进行文学翻译的多智能体虚拟翻译出版公司，通过模拟真实翻译公司的虚拟角色合作模式，实现流畅高效的文学作品翻译。使用TRANSAGENTS进行文学翻译的成本比专业人类翻译员低80倍，且在领域特定知识需求下表现超越人类翻译。该平台展示了AI技术在文学翻译领域的潜力，为文学创作和传播提供新可能性。

image.png

【AiBase提要:】

🔑 TRANSAGENTS是多智能体虚拟翻译出版公司，专为超长文学内容翻译而生，模拟真实翻译公司角色合作模式。

💰 使用TRANSAGENTS进行文学翻译的成本比专业人类翻译员低80倍，降低翻译成本，促进优秀文学作品传播。

🌟 TRANSAGENTS在领域特定知识需求下表现超越人类翻译，受到人类评估者和高级语言模型的青睐。

详情链接:https://top.aibase.com/tool/transagents

6、Suno推出iOS客户端 支持语音生成音乐

Suno公司推出的iOS应用让手机变成虚拟音乐工作室，引领音乐制作革命，可能改变数字时代下创意表达方式。面临法律挑战，但坚称技术旨在生成全新作品。Suno的iOS应用代表AI生成音乐向大众迈出的重要一步，引领音乐界未来潮流。

【AiBase提要:】

🎵 音乐工作室在手机上：用户输入文字提示或哼唱即可生成完整歌曲，满足不同音乐风格需求。

⚖️ 法律挑战与坚持立场：面临唱片公司起诉，坚称AI生成全新作品，法律斗争结果或影响AI音乐产业发展。

🔮 AI音乐未来展望：AI与人类音乐创作界限模糊，引发关于创造力、音乐产业未来等深刻问题。

7、苹果公司高管以观察员身份加入 OpenAI 董事会

我认为这篇文章报道了苹果公司高管 Phil Schiller 以观察员身份加入 OpenAI 董事会的消息。这将使苹果更了解 OpenAI 的内部运作，并有望在 iOS 和 macOS 中整合 ChatGPT，提升 Siri 的智能化水平。微软也加入了 OpenAI 董事会，使得合作关系更加复杂。

【AiBase提要:】

🍏 苹果公司高管 Phil Schiller 加入 OpenAI 董事会，担任观察员角色，有助于加深对 OpenAI 的了解。

🤖 Schiller 加入董事会将促进在 iOS 和 macOS 中整合 ChatGPT，提升 Siri 的智能化水平。

🔗 微软也以非投票观察员身份加入 OpenAI 董事会，使得 OpenAI 董事会更加复杂。

8、AI生成的熊猫吃泡面视频抖音获赞超42万 网友直呼太逼真

最近，抖音上的AI生成视频技术达到了新高度，熊猫和猫咪用筷子吃泡面的视频让人难以置信。虽有瑕疵，但未来AI视频将更逼真。

QQ截图20240703114243.jpg

【AiBase提要:】

🐼 视频逼真程度让人叹为观止，引发网友热议。

😺 AI技术在视频制作领域应用广泛，为创作者和观众带来全新体验。

💻 国内外视频大模型竞争白热化，AI整活影视剧名场面在抖音挑战榜上位居Top26。

详细内容：https://www.aibase.com/news/9993

9、网友将GPT-4V接入家中摄像头 百万网友围观他做这事！

一位国外网友将GPT-4Vision接入家中摄像头，引发百万网友围观。这种行为展示了AI技术在日常生活中的潜力，但也引发了隐私和安全问题的讨论。随着技术发展，我们期待更多创新且安全的应用出现。

image.png

【AiBase提要:】

👀 GPT-4Vision接入家中摄像头，引发百万网友围观。

🔒 引发隐私和安全问题讨论，提醒人们关注个人信息保护。

💡 展示AI技术在日常生活中的潜力，启发人们对技术应用的思考。

详细内容：https://www.aibase.com/news/9995

10、怒了！苏格兰艺术家“自毁”作品，抗议AI对艺术的负面影响

苏格兰艺术家迈克尔・福布斯以涂抹自己的艺术作品的方式，表达对人工智能（AI）对艺术领域的负面影响的抗议。福布斯已经在四幅画作上进行了 “编辑”，其中包括约翰・列侬和美国歌手泰勒・斯威夫特的作品。他希望通过自己的举动唤起对 AI 在艺术领域侵权行为的重视。艺术家们已经无法与计算机生成的图像竞争，导致许多人放弃了艺术家的职业。

image.png

【AiBase提要:】

⭐ 苏格兰艺术家迈克尔・福布斯以涂抹自己的艺术作品的方式，表达对人工智能（AI）对艺术领域的负面影响的抗议。

⭐ 福布斯已经在四幅画作上进行了 “编辑”，其中包括约翰・列侬和美国歌手泰勒・斯威夫特的作品，他希望通过自己的举动唤起对 AI 在艺术领域侵权行为的重视。

⭐ 艺术家们已经无法与计算机生成的图像竞争，导致许多人放弃了艺术家的职业。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 奇点通:工作轻松，就用！

    奇点通是一个致力于提高工作效率的在线工具平台，通过集成多种智能功能，帮助用户在品牌识别、内容创作、社交媒体推广等场景下提升效率。产品背景是当前市场对于自动化和智能化工具的需求日益增长，奇点通通过其技术优势，为用户提供了一种高效、便捷的工作方式。

    智能识别 内容创作 社交媒体

  • 302.AI:全球顶级AI品牌汇集，按需付费，无月费。

    302.AI是一个汇集了全球顶级AI品牌的在线平台，提供无月费，按需付费的服务模式。它允许用户根据需求选择不同的AI服务，无需支付固定的月费，从而降低使用门槛，提高灵活性。平台可能涵盖了多种AI技术，如图像识别、自然语言处理等，满足不同用户的需求。

    AI服务 按需付费 无月费

  • InternLM-XComposer2.5:7B参数的文本图像理解与合成模型

    InternLM-XComposer2.5是一款专注于文本图像理解与合成应用的大型语言模型，具有7B参数的后端支持，能够处理长达96K的长文本上下文，适合需要广泛输入输出的复杂任务。

    文本图像理解 长文本处理 内容生成

  • Wanderboat:AI旅行助手，个性化行程规划。

    Wanderboat是一个利用人工智能技术，为用户提供个性化旅行计划的网站。用户可以通过聊天的方式，快速生成符合自己兴趣和偏好的旅行行程。它通过分析用户的需求，推荐最佳的景点、餐厅和活动，让旅行规划变得简单而无压力。

    旅行规划 个性化推荐 AI助手

  • Gemma-2-27B-Chinese-Chat:首个面向中英文用户的指令调优语言模型

    Gemma-2-27B-Chinese-Chat是基于google/gemma-2-27b-it的首个指令调优语言模型，专为中英文用户设计，拥有角色扮演和工具使用等多种能力。该模型通过ORPO算法进行微调，显著提升了在中英文对话、角色扮演和数学计算等方面的性能。

    语言模型 中英文对话 指令调优

  • SenseVoice:多语种语音理解模型，提供高精度语音识别与情感识别。

    SenseVoice是一个包含自动语音识别(ASR)、语音语言识别(LID)、语音情感识别(SER)和音频事件检测(AED)等多语音理解能力的语音基础模型。它专注于高精度多语种语音识别、语音情感识别和音频事件检测，支持超过50种语言，识别性能超越Whisper模型。模型采用非自回归端到端框架，推理延迟极低，是实时语音处理的理想选择。

    语音识别 情感分析 多语种

  • CodeGeeX4-ALL-9B:开源的多语言代码生成模型

    CodeGeeX4-ALL-9B是CodeGeeX4系列模型的最新开源版本，基于GLM-4-9B持续训练，显著提升了代码生成能力。它支持代码补全、生成、代码解释、网页搜索、函数调用、代码问答等功能，覆盖软件开发的多个场景。在公共基准测试如BigCodeBench和NaturalCodeBench上表现优异，是参数少于10亿的最强代码生成模型，实现了推理速度与模型性能的最佳平衡。

    代码生成 多语言 开源

  • YoYo:探索风物，开启冒险之旅的合成工具

    YoYo是一个提供创意合成素材的平台，用户可以在这里探索各种角色和风物素材，进行个性化创作。它支持用户通过选择不同的角色和场景素材，合成具有独特风格的插图或图像。YoYo平台的主要优点在于其丰富的素材库和用户友好的合成工具，能够帮助设计师和插画师快速实现创意想法，提高工作效率。

    创意合成 角色素材 风物素材

  • 笔魂AI绘画:专注于人工智能创作图片

    笔魂AI绘画是一个专注于人工智能创作图片的网站，集聚了国内AI魔法师与炼丹师们，致力于打造AIGC的内容社区与商业化应用。该产品利用先进的AI技术，为用户带来创新的图片创作体验，同时提供丰富的创意社区交流平台，促进创意分享与合作。

    AI创作 图片设计 创意社区

  • Vitamin AI:AI助力的一站式商务解决方案

    Vitamin AI是一款利用人工智能提升公司生产力的平台，它通过集中信息、加速沟通、高效协助客户以及快速创建内容，彻底革新了公司的生产力。它提供了一系列专为商业需求设计的AI工具，包括社交媒体自动化、问答聊天、客户聊天机器人、内容生成器、博客文章生成器和音频转文字等。Vitamin AI专注于您的数据，提供对您业务更相关和准确的见解和输出，同时优先考虑敏感数据的保密性和安全性。

    AI 自动化 生产力

  • L402:HTTP 402 状态代码的互联网原生付费墙

    L402是一个开放协议，基于HTTP 402 Payment Required状态代码和闪电网络实现互联网原生的付费墙。它为API货币化和数字服务提供了即时、低成本的交易，通过微支付、按使用付费和细粒度访问控制模型，解锁了新的收入流。L402的开放协议鼓励创新和跨行业的广泛采用，促进了一个充满活力的应用和服务生态系统的发展。

    支付协议 微支付 访问控制

  • Fast Sites with AI Translations:使用AI工具轻松构建多语言静态网站。

    Fast Sites with AI Translations是一个静态网站构建工具，它使用i18next进行多语言翻译，并且包含自定义语言切换器。该工具还包含站点Map生成器和robots.txt生成器，内置HTML验证功能。它可以帮助用户从单一语言扩展到20多种语言，通过调整URLs和生成多语言链接的站点Map，使搜索引擎能够轻松找到内容。作为静态网站生成器，输出文件非常小，加载速度快，安全性高。

    多语言 静态网站 AI翻译

  • creaition:AI驱动的可视化设计工具

    creaition是一个利用先进AI技术，通过全视觉工作流程，让用户轻松创建令人惊叹的设计对象的平台。它提供了基础版Lite的免费试用，让用户体验无缝的设计创造过程。该平台通过训练定制的AI模型，融合品牌精髓，生成与现有产品组合无缝集成的无数新设计。

    AI设计 视觉工作流 个性化定制

  • 伏羲AIPPT:一键生成PPT、思维导图、专业写作和学术论文的智能工具

    伏羲AIPPT是一款集成了AI技术的产品，能够一键生成PPT、思维导图、专业写作和学术论文。它利用先进的人工智能算法，帮助用户快速完成文档的创建和编辑工作，极大地提高了工作效率。产品支持PHP语言和MYSQL数据库，提供了定制化的服务，但不支持开源和二次开发。产品原价1980元，现价1380元，提供一年的免费系统升级服务。

    AI 文档生成 PPT

  • Venngage Muse:AI赋能的设计工具，快速生成定制化设计。

    Venngage Muse是一个AI驱动的设计平台，提供多种设计模板和工具，帮助用户节省设计时间，提高工作效率。平台通过AI技术，自动生成和编辑设计，同时提供协作工具，支持团队成员共同完成设计项目。Venngage Muse的主要优点包括：直观的用户界面、AI辅助的文本编辑和设计建议、自动品牌化工具、AI生成图像描述和背景移除功能，以及符合Web内容无障碍指南的可访问性检查。

    AI设计 模板 协作

  • StudyRecon:研究文献的智能助手

    StudyRecon是一款旨在简化和协助研究过程中文献综述的智能工具。它通过提供学术景观的全景视图、查询建议、跨数据库搜索、关键词可视化、论文摘要和注释等功能，帮助用户快速获取全面准确的文献资料，从而提高文献综述的质量与效率。

    文献综述 学术研究 智能助手

  • xLAM:基于大型语言模型的智能代理研究

    xLAM是一个由Salesforce AI Research团队开发的基于大型语言模型(Large Language Models, LLMs)的智能代理研究项目。它通过聚合来自不同环境的智能代理轨迹，标准化并统一这些轨迹到一致的格式，以创建一个优化的通用数据加载器，专门用于智能代理的训练。xLAM-v0.1-r是此模型系列的0.1版本，专为研究目的设计，与VLLM和FastChat平台兼容。

    人工智能 大型语言模型 智能代理

  • Rapport:创建、动画化并部署情感智能角色

    Rapport是一个提供创建、动画化并部署情感智能角色的平台，旨在通过虚拟交互个性(VIPs)丰富与受众的对话体验。它结合了最新的AI技术与面部动画技术，支持任何语言的准确唇形同步，并且可以创建逼真或风格化的角色。Rapport的背景信息包括其在游戏面部动画和中间件领域的行业知识，以及其在GTMF 2024年会上的参与。

    情感智能 角色创建 动画

  • 文心智能体平台 AgentBuilder:打造大模型时代的产品能力，低成本开发智能体，实现商业闭环。

    文心智能体平台 AgentBuilder 是基于文心大模型的智能体平台，支持开发者根据行业领域和应用场景，选择不同开发方式打造智能体。其主要优点包括低成本开发、流量分发路径支持，为用户提供完整的产品开发闭环。

    智能体平台 大模型 智能体开发

  • tabOS:个性化桌面浏览器扩展，提高效率

    tabOS是一个浏览器扩展，将新标签页转化为个性化桌面，帮助用户管理标签页，创建标签组，快速保存信息，使用AI聊天助手，记录笔记，保存图片和RSS订阅。它强调了端到端加密、每日备份和随时可访问的安全性，以及通过拖放、搜索和右键菜单等操作的便捷性。

    浏览器扩展 效率工具 个性化桌面

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM