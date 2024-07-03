AI日报：文本转语音模型Fish Speech；Meta 3D Gen发布，1分钟快速构建3D模型；AI生成熊猫吃泡面视频刷屏抖音

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1、可以媲美GPT-SoVITS的低显存开源文本转语音模型Fish Speech

Fish Speech是一款由fishaudio开发的全新文本转语音工具，支持中英日三种语言，语音处理接近人类水平，使用Flash-Attn算法处理大规模数据，提供高效、准确、稳定的TTS体验。

【AiBase提要：】 😊 完美支持中英日三种语言，语音处理接近人类水平 😊 支持语音克隆，只需提供一段参考语音，即可迅速完成克隆 😊 对显存要求极低，仅需4GB，支持多种不同的语音生成模型 在线体验地址：https://top.aibase.com/tool/fish-audiowenbenzhuanyuyin 详情点此查看：https://www.aibase.com/news/9979

2、Meta 3D Gen发布，1分钟内快速实现从文本生成3D资产

最近研究人员发布了名为Meta3D Gen（3DGen）的全新技术，能够在不到一分钟内快速实现从文本生成3D资产，为用户带来高质量的纹理和材质体验。该技术集成了Meta3D AssetGen和Meta3D TextureGen，提供了高效的3D模型创建方式，比现有解决方案快三到十倍。

【AiBase提要:】 🚀 Meta 3D Gen系统可以在不到一分钟内创建高质量的3D资产 💡 Meta3D Gen集成了Meta3D AssetGen和Meta3DTextureGen两大核心技术 ✨ AssetGen支持生成基于物理渲染的材质，具有真实的再光照效果。 详情链接:https://ai.meta.com/research/publications/meta-3d-gen/

3、微软开源GraphRAG，构建知识图谱增强大模型的问答、推理等能力

微软最新开源的GraphRAG系统利用实体知识图谱增强大模型的搜索、问答、摘要、推理等能力，特别适用于处理大规模数据集。通过构建全局性的实体知识图谱，GraphRAG能够捕捉文本中复杂联系和交互，提高检索准确性和全面性。此外，GraphRAG对tokens需求低，节省开发成本。在综合测试中表现优异，是目前最佳的RAG方法之一。

【AiBase提要:】 💡 GraphRAG通过构建实体知识图谱来增强大模型的搜索、问答、摘要、推理等能力，特别擅长处理大规模数据集。 💡 GraphRAG的核心包括构建实体知识图谱和生成社区摘要两个步骤，通过社区摘要提取数据集中相关信息，生成更全面和准确的答案。 💡 GraphRAG对tokens的需求很低，能够帮助开发者节省成本。在综合测试中表现优异，是目前最佳的RAG方法之一。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/graphrag

4、微软推出设计工具 Designer：一句话生成个性化贺卡

微软最新推出的Microsoft Designer的"Greeting Cards"功能为用户带来前所未有的个性化贺卡制作体验，展示了AI技术在日常生活中的实际应用。

【AiBase提要:】 🎨 文字转设计：用户输入简单描述，AI转化为独特贺卡设计。 🖼️ AI生成图像：贺卡设计灵感来源用户描述，由AI生成精细图像。 ✏️ 可编辑内容：贺卡内页提供可编辑文本，满足用户个性化需求。 详情链接:https://designer.microsoft.com/

5、腾讯翻译智能体公司TRANSAGENTS上线

TRANSAGENTS是腾讯AI实验室开发的专门用于进行文学翻译的多智能体虚拟翻译出版公司，通过模拟真实翻译公司的虚拟角色合作模式，实现流畅高效的文学作品翻译。使用TRANSAGENTS进行文学翻译的成本比专业人类翻译员低80倍，且在领域特定知识需求下表现超越人类翻译。该平台展示了AI技术在文学翻译领域的潜力，为文学创作和传播提供新可能性。

【AiBase提要:】 🔑 TRANSAGENTS是多智能体虚拟翻译出版公司，专为超长文学内容翻译而生，模拟真实翻译公司角色合作模式。 💰 使用TRANSAGENTS进行文学翻译的成本比专业人类翻译员低80倍，降低翻译成本，促进优秀文学作品传播。 🌟 TRANSAGENTS在领域特定知识需求下表现超越人类翻译，受到人类评估者和高级语言模型的青睐。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/transagents

6、Suno推出iOS客户端 支持语音生成音乐

Suno公司推出的iOS应用让手机变成虚拟音乐工作室，引领音乐制作革命，可能改变数字时代下创意表达方式。面临法律挑战，但坚称技术旨在生成全新作品。Suno的iOS应用代表AI生成音乐向大众迈出的重要一步，引领音乐界未来潮流。

【AiBase提要:】 🎵 音乐工作室在手机上：用户输入文字提示或哼唱即可生成完整歌曲，满足不同音乐风格需求。 ⚖️ 法律挑战与坚持立场：面临唱片公司起诉，坚称AI生成全新作品，法律斗争结果或影响AI音乐产业发展。 🔮 AI音乐未来展望：AI与人类音乐创作界限模糊，引发关于创造力、音乐产业未来等深刻问题。

7、苹果公司高管以观察员身份加入 OpenAI 董事会

我认为这篇文章报道了苹果公司高管 Phil Schiller 以观察员身份加入 OpenAI 董事会的消息。这将使苹果更了解 OpenAI 的内部运作，并有望在 iOS 和 macOS 中整合 ChatGPT，提升 Siri 的智能化水平。微软也加入了 OpenAI 董事会，使得合作关系更加复杂。

【AiBase提要:】 🍏 苹果公司高管 Phil Schiller 加入 OpenAI 董事会，担任观察员角色，有助于加深对 OpenAI 的了解。 🤖 Schiller 加入董事会将促进在 iOS 和 macOS 中整合 ChatGPT，提升 Siri 的智能化水平。 🔗 微软也以非投票观察员身份加入 OpenAI 董事会，使得 OpenAI 董事会更加复杂。

8、AI生成的熊猫吃泡面视频抖音获赞超42万 网友直呼太逼真

最近，抖音上的AI生成视频技术达到了新高度，熊猫和猫咪用筷子吃泡面的视频让人难以置信。虽有瑕疵，但未来AI视频将更逼真。

【AiBase提要:】 🐼 视频逼真程度让人叹为观止，引发网友热议。 😺 AI技术在视频制作领域应用广泛，为创作者和观众带来全新体验。 💻 国内外视频大模型竞争白热化，AI整活影视剧名场面在抖音挑战榜上位居Top26。 详细内容：https://www.aibase.com/news/9993

9、网友将GPT-4V接入家中摄像头 百万网友围观他做这事！

一位国外网友将GPT-4Vision接入家中摄像头，引发百万网友围观。这种行为展示了AI技术在日常生活中的潜力，但也引发了隐私和安全问题的讨论。随着技术发展，我们期待更多创新且安全的应用出现。

【AiBase提要:】 👀 GPT-4Vision接入家中摄像头，引发百万网友围观。 🔒 引发隐私和安全问题讨论，提醒人们关注个人信息保护。 💡 展示AI技术在日常生活中的潜力，启发人们对技术应用的思考。 详细内容：https://www.aibase.com/news/9995

10、怒了！苏格兰艺术家“自毁”作品，抗议AI对艺术的负面影响

苏格兰艺术家迈克尔・福布斯以涂抹自己的艺术作品的方式，表达对人工智能（AI）对艺术领域的负面影响的抗议。福布斯已经在四幅画作上进行了 “编辑”，其中包括约翰・列侬和美国歌手泰勒・斯威夫特的作品。他希望通过自己的举动唤起对 AI 在艺术领域侵权行为的重视。艺术家们已经无法与计算机生成的图像竞争，导致许多人放弃了艺术家的职业。

【AiBase提要:】 ⭐ 苏格兰艺术家迈克尔・福布斯以涂抹自己的艺术作品的方式，表达对人工智能（AI）对艺术领域的负面影响的抗议。 ⭐ 福布斯已经在四幅画作上进行了 “编辑”，其中包括约翰・列侬和美国歌手泰勒・斯威夫特的作品，他希望通过自己的举动唤起对 AI 在艺术领域侵权行为的重视。 ⭐ 艺术家们已经无法与计算机生成的图像竞争，导致许多人放弃了艺术家的职业。

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