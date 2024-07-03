小鹏MONA旗下M03全球首秀 将于 8 月正式上市

站长之家（ChinaZ.com）7月3日 消息:今日，小鹏汽车携手出行巨头滴滴，正式发布——小鹏MONA M03。这款专为追求品质与激情的年轻族群量身定制的轿跑，不仅预示着小鹏汽车产品线的又一次飞跃，也标志着新能源汽车市场将迎来一股强劲的新势力。

小鹏MONA M03，以其前瞻性的设计理念与亲民的价格策略（预计售价区间为10-15万元），直击年轻消费者内心，预计将在第三季度迅速占领市场，开启交付新篇章。作为A级纯电轿跑市场的一股清流，它不仅填补了小鹏汽车在该细分市场的空白，更以其高性价比挑战了20万元以内的传统格局。

外观上，小鹏MONA M03大胆采用T形大灯组与封闭式前格栅，勾勒出一幅未来感十足的轮廓，车身尺寸优越，长宽高分别为4780/1896/1445mm，轴距长达2815mm，配以低至0.194的风阻系数，尽显运动风范。同时，提供星瀚米、星耀蓝等多彩选择，搭配19英寸轮圈与高性能四活塞卡钳，以及实用的621L后备厢空间与电动掀背尾门设计，满足年轻人对个性与实用的双重追求。

内饰上，小鹏MONA M03更是颠覆传统，摒弃了繁复的液晶屏幕布局，转而采用中控悬浮式大尺寸触摸屏，搭配简约双辐式多功能方向盘，营造出前所未有的科技氛围。此外，还贴心提供后排娱乐屏选装，让每一段旅程都充满乐趣。

智能配置上，小鹏MONA M03搭载了先进的XNGP全场景驾驶辅助系统，通过全场景语音控制与智能AI对话功能，让驾驶更加轻松便捷，重新定义了智能出行的标准。

动力方面，新车提供高低功率版单电动机选择，最大功率分别可达160kW与140kW，搭配高效的磷酸铁锂电池组，最高车速轻松突破155公里/小时，为年轻驾驶者带来前所未有的动力体验。

在销售策略上，小鹏MONA M03初期将在小鹏汽车体验店设立专属展示区，随后将逐步拓展至MONA品牌独立门店，进一步拓宽销售渠道。同时，MONA品牌还瞄准网约车市场，推出专用车型，以满足不同用户的多元化需求。

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