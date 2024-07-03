网易游戏发布未成年暑期限玩通知：游戏总时长不超过24小时

站长之家(ChinaZ.com) 7月3日 消息:网易游戏官方今日正式宣布，为确保未成年人在暑假期间能够合理安排学习与娱乐时间，特别制定了暑期游戏时间限制政策。

根据新规，未成年玩家将仅能在每周五、周六、周日的晚上20点至21点期间登录游戏，整个假期内的游戏总时长严格控制在不超过24小时。这一举措彰显了网易对未成年人健康成长的深切关怀与责任担当。

为了进一步强化家长在孩子游戏行为管理中的角色，网易游戏同步推出了“未成年人护航平台”。该平台以其强大的实时监控与管理功能，为家长提供了便捷、高效的工具，使他们能够随时掌握孩子的游戏时长，并根据需要进行灵活调整。尤为值得一提的是，“一键禁玩”与“一键禁充”功能的设置，让家长在面对孩子的游戏行为时拥有了更加直接、有效的管控手段，实现了对未成年人游戏行为的精准把握与高效管理。

此外，网易游戏还积极响应社会关切，全面启动了“暑期未成年人保护专项行动”。该行动通过一系列创新举措，包括升级人脸验证技术、增设消费异常外呼服务、开展游戏黑产打击专项行动以及域外诈骗联合打击等，构建了一个全方位、多层次的未成年人保护网络。这些举措不仅提升了未成年人在游戏中的安全保障水平，也为他们营造了一个更加健康、安全的成长环境。

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