熊猫吃泡面视频抖音爆火！揭秘如何用可灵制作逼真熊猫视频，一周吸粉2000+！（附教程）

最近，不少网友在小红书、抖音上被熊猫吃泡面视频刷屏了。看了熊猫吃泡面，吃火锅，甚至开车的视频后，网友们纷纷表示怀疑人生，熟练的嗦筷子动作让网友直呼分不清真假。

有网友甚至很认真地看了半天，判断是哪只熊猫，结果发现是AI生成的。更有网友调侃称要把熊猫衣服脱了，怀疑是真人假扮的。

目前抖音上做这类内容数据比较好的是一个叫“熊猫”的账号。可以看到，这个账号是从上周开始发布内容的，目前总共发布了14个作品，数据最好的是熊猫吃面条的这条视频，点赞量达2.2万，评论收藏都超过了2000，通过这一个熊猫视频该账号一周吸粉2368。

由于视频十分逼真，而且熊猫拿筷子的动作也十分流畅，评论区的网友基本上都没看出来这是AI生成的视频。

另外一个做这类视频表现比较好的是小红书的博主@小陌爱熊猫。该账号生成的熊猫视频相对要更丰富，除了各种“吃播”视频，该账号的熊猫还会时不时上点才艺，拉二胡，小提琴，练书法都是常规基本操作。

这个账号数据最好的两条视频，也都达到了1.5万点赞和近两千的收藏评论。

那么，以上这两个账号的视频都是怎么做的呢？实际上，他们用的生成工具都是可灵。接下来AIbase详细给大家操作一下，这类视频是怎么制作的。

一、打开快影APP

在首页找到[AI创作入口]，点击进入，可以看到里面有很多AI相关的工具，AI生成视频功能就在第一个

点击生成视频按钮，进入生成页面后，可以看到除了生成视频的入口，官方还提供了热门模板，最近大家经常刷到的紫薇吃汉堡，尔康戴墨镜，就是用可灵的图生视频生成的，参考的是官方提供的蒙娜丽莎戴墨镜的那个模板。

今天我们生成熊猫视频直接就用文生视频就可以了。

二、AI文生视频

可灵的文生视频很简单，基本上就是用自然语言描述你想要出的画面，选择视频比例即可。如果不知道如何上手，也可以先点击下方的灵感参考，用官方提供的提示词生成试试效果。

提示词结构：主体+动作+背景

如果你想让背景随机，那只需要描述什么东西，在做什么即可。

比如，AIbase想要生成类似的熊猫吃泡面的视频，只需要简单输入“一只熊猫拿着筷子在吃泡面”，然后点击生成即可。

视频效果如下：

可以看到，可灵生成的熊猫视频比较逼真，基本上看不出什么破绽，拿筷子的动作也非常流畅。

如果你想复制别人的爆款模式，又不想跟别人生成的一模一样，那你就可以尝试在动作或者背景上再做做文章。比如，吃面换成吃饭，这里AIbase直接输入“一只熊猫拿着筷子在吃米饭”如果你觉得一只熊猫不够，还可以再增加。比如2只熊猫，然后吃的东西再换成饺子。

做了几个以后，AIbase觉得太简单了，再上点难度，不但数量增加，而且还要在高铁上吃。可以看到，生成这种带点复杂背景的视频，可灵也可以比较稳定的输出，两只熊猫不但可以自然地拿着筷子吃西红柿鸡蛋面，而且车窗外的物体运动也符合现实物理环境的运动状态。

当然，除了吃，你还可以让熊猫上才艺。别人的熊猫拉二胡，你就让它吹笛子。这里AIbase简单输入“一只熊猫挂在竹子上，手里拿着笛子，正在吹奏美妙的乐曲”，然后就得到了以下视频：

虽然没有挂在竹子上，但演奏还算到位了。

三、剪辑

观察几个账号发布的视频，这类熊猫视频基本上没有进行过于复杂的剪辑，直接把几个片段拉到剪辑软件里，配上合适的音乐和转场即可。如果你想更活泼点，还可以加上带有综艺效果的贴纸。

以下是AIbase制作的视频合集：

以上就是今天的教程分享了，更多以往教程内容可以点此查看：https://www.aibase.com/course

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