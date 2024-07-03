小米澎湃OS出行助手陆续升级：7月中旬全量推送

站长之家(ChinaZ.com) 7月3日 消息:小米今日正式揭晓了澎湃OS出行助手的全面进化计划，预计将于7月中旬实现全量用户的无缝推送。此次升级，标志着小米在智能化服务领域的又一重要突破。

升级后的出行助手，深度融合了航旅纵横与国铁吉讯两大权威服务平台的强大资源，能够自动捕捉用户的火车与飞机行程信息，通过小米澎湃OS独有的智能识别技术，实现行程的精准捕捉与即时反馈。在负一屏这一用户高频访问区域，升级后的出行助手将以更加醒目的方式展示行程进度，让用户的出行安排一目了然，轻松掌握每一刻的行程动态。

值得注意的是，此次升级特别针对搭载安卓14系统的小米澎湃OS部分中高端机型进行了优化，确保用户能够享受到流畅无阻的升级体验。用户只需在小米应用商店开启“自动升级”功能，当智能助理应用版本达到5.12.2及以上时，出行助手的焕新体验将自动呈现于用户眼前。

为了让用户更加便捷地启用这一升级功能，小米还贴心提供了详细的操作指引:用户可依次打开桌面设置，进入负一屏设置界面，点击“出行助手”并完成与航旅纵横、国铁吉讯账号的绑定。一旦绑定成功，用户即可在负一屏上轻松查阅自己的行程信息，享受由小米澎湃OS出行助手带来的智能化出行新体验。

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