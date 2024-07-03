华为回应问界商标转让赛力斯：帮助车企造好车 卖好车

站长之家（ChinaZ.com）7月3日 消息:近日，赛力斯汽车有限公司宣布了一项重大战略举措，计划斥资25亿元人民币收购华为及其关联方持有的“问界”系列文字与图形商标等知识产权。此举标志着双方合作关系的又一里程碑，而华为方面则迅速回应，承诺将持续支持赛力斯在“问界”品牌上的发展，共同推动智能网联汽车行业的进步。

赛力斯方面强调，此次商标收购不仅是对“问界”品牌价值的认可，更是双方深化合作、共谋长远发展的重要体现。公司表示，商标转让的完成并不会影响与华为现有的合作业务，反而将进一步巩固和拓展双方的合作领域，共同探索智能网联汽车市场的新机遇。

华为方面对此次合作给予了高度评价，并明确表示将继续秉持“不造车，但帮助车企造好车、卖好车”的理念，全力支持赛力斯在“问界”品牌上的创新与发展。华为强调，其领先的智能网联汽车技术将持续为赛力斯赋能，助力其打造更具竞争力的智能电动汽车产品，共同推动汽车行业的智能化转型。

此外，据最新报道，赛力斯与华为已签署进一步深化联合业务的合作协议。双方将在原有合作框架的基础上，充分发挥各自在资源、技术、品牌等方面的优势，聚焦AITO问界品牌的发展。通过联合设计、联合营销等举措，为用户提供高端智能电动汽车产品和智慧出行解决方案，致力于将AITO问界打造成为世界级新豪华汽车领先品牌。

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