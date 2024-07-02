iPhoneX被列为过时产品 此外还包括初代 AirPods

站长之家（ChinaZ.com）7月2日 消息:苹果公司于7月1日宣布，iPhone X、初代HomePod以及初代AirPods正式迈入其产品生命周期的“怀旧阶段”，被归类为“过时产品”。

依据苹果的界定标准，这一标签授予那些停售已逾五年但未满七年的产品。尽管它们已步入“怀旧殿堂”，苹果承诺，在零件供应充足的前提下，苹果商店及官方授权服务商仍将为这些经典设备提供长达两年的维修支持。

回望往昔，iPhone X作为苹果庆祝iPhone发布十周年的里程碑之作，于2017年9月12日荣耀登场，随后在同年11月3日正式开启市场征程。这款手机不仅标志着苹果智能手机设计的全新纪元，更在功能与体验上实现了巨大飞跃。它勇敢地摒弃了传统的实体Home键，引领全面屏设计的潮流，搭载了一块惊艳的5.8英寸Super Retina OLED显示屏，为用户带来了前所未有的视觉盛宴。

同时，Face ID的引入彻底革新了身份验证方式，与无线充电功能的结合，更是将科技与便捷推向了新的高度。

随着时间的推移，这些“过时产品”终将步入“停产产品”的行列。一旦停售时间超过七年，苹果将不再为它们提供维修或硬件服务。

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