B站崩了上热搜 相关页面无法加载

站长之家（ChinaZ.com）7月2日 消息:今日上午，“B站崩了”登上微博热搜。
用户纷纷反映，尝试加载评论区时，页面持续显示“加载中”，而访问UP主主页则遭遇了“-500”错误码的困扰，这一连串问题迅速在B站社区内引发了广泛关注。
不仅如此，用户还发现自己的观看历史、精心收藏的内容等个人信息也无法正常显示，这一系列异常现象表明，此次故障可能波及到了B站的用户相关系统服务。
面对这一突发状况，用户们纷纷表达了对B站技术团队迅速解决问题的期待。
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今日，年轻人最的爱的两大AppB站和小红书先后崩溃。相关话题同时登上微博热搜。经查，目前B站、小红书部分功能已经恢复，刷新内容正常。
7月2日中午，微博热搜榜上出现了"小红书崩了"和"B站崩了"两个热门话题。B站App遭遇服务故障，导致用户无法浏览历史记录、关注内容，消息、更新、客服界面均无法使用，评论和弹幕功能也受到影响，视频评论区和UP主主页加载失败。阿里云表示，如果用户有任何问题，可以随时联系他们获取支持。
2024年7月2日上午，包括B站和小红书等，均遭遇了不同程度的服务问题。众多用户纷纷反映，在上午时段，B站的服务出现了明显异常，具体表现为视频评论区无法正常加载，用户的主页也遭遇了访问障碍，页面长时间停留在“加载中”状态，甚至部分用户尝试访问自己的观看历史、收藏列表等个人内容时，也遭遇了无法显示的问题。截至10点42分，阿里云称经过处理受影响产品服务已恢复。
今天，许多用户反馈称讯飞输入法出现了故障，无法加载，导致无法正常打字。有网友吐槽表示，即使重启手机两次，甚至一度怀疑是微信出现了bug，也未曾想到问题竟然出在讯飞输入法上。讯飞输入法推出了AI聊天助手、AI发帖助手、AI好评助手、AI校对、弹幕助手、昵称助手、AI评论助手等，大大提升用户表达效率。
一场B站直播，UP主粉丝不到20万，引流到私域270多人，成交72单，总成交额400多万。这是服务商团源在B站做的一个案例。ToC的第一品牌已经不是你了，是整装公司的品牌，你已经变成他的供应链了。
就在刚刚，有不少网友反馈，WPS崩了。6月28日，不少网友反映，WPS崩了，金山文档打不开。
浙江杭州的一位男子在家中展示了其独特的杨梅清洗技巧，他巧妙地利用了筋膜枪这一健身器材。只见男子将杨梅放入盆中，加入适量的水，随后开启筋膜枪，使其震动功能作用于盆中的水和杨梅。让我们期待更多这样的创意点子，为我们的生活带来更多的便利和乐趣。
《王者荣耀》宣布，S36新赛季将变为不停机更新，服务器更新期间可正常游玩匹配！以往赛季停机更新期间，玩家无法登陆游戏，第二天更新后才可进入。由于本次进行了引擎升级，需要小伙伴们重新下载游戏资源，官方特意免费为大家送上一款周瑜新皮肤。
2024欧洲杯激战正酣，当前中国社交媒体上最火的足球运动员却并不是C罗、姆巴佩、凯恩等欧洲巨星，而是一位亚洲人——新加坡门将哈桑·桑尼。在上周用11次扑救把国足送进世界杯预选赛亚洲区18强，从而一夜爆红后，桑尼近日造访上海，热度持续攀升。在上海，桑尼热情地与球迷们互动，满足签名合影的要求，还亲自展示了如何制作椰浆饭;面对蜂拥而来的采访，他坦言对�
今天上午，2024年全国高考正式拉开大幕，清华毕业生李龙35岁再考清华引发关注。李龙发布视频表示，自己语文考崩了，作文没写够800字，希望大家继续高考加油吧”。对于李龙今年参加高考，有网友表示有勇气重新开始，你已经很厉害了”学霸的崩和我们普通的考生，考崩是不一样的”，不过也有人质疑，李龙可能会抢占其他考生入学名额。
Voice Isolator 是 ElevenLabs 开发的一项 AI 音频解决方案，它能够从各种音频中提取出清晰的人声，去除街道噪音、麦克风反馈等不需要的背景噪音，适用于电影、播客和采访后期制作。这项技术对于提升音频质量、提高后期制作效率具有重要意义。
这是一款基于stabilityai/stable-diffusion-xl-base-1.0的LoRA适应性权重模型，专为生成具有水彩插画风格图像而设计。它通过LoRA技术增强了原有模型的特定风格生成能力，使得用户可以更精确地控制生成图像的风格。
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Cooked是一个在线服务，它能够将网页上的食谱自动整理成简洁的步骤，方便用户在烹饪时使用。它不仅支持文本食谱，还能将YouTube、Tiktok和Instagram上的视频食谱转化为步骤清晰的食谱。此外，Cooked还提供了智能购物清单，帮助用户根据食谱合并食材，并按超市走道组织购物清单，确保不会遗漏任何必需的食材。Cooked还具有社交功能，用户可以分享自己的烹饪成果，查看朋友的烹饪动态，并从社区中获取灵感。
prompteasy.ai是一个在线平台，允许用户通过简单的聊天方式对GPT模型进行微调，无需具备任何技术技能。平台的目标是让AI更加智能，易于任何人访问和使用。目前，该服务在v1版本发布期间对所有用户免费。
ScienHub是一个AI赋能的科学协作平台，提供易于访问且协作的LaTeX编辑器，并通过AI增强的语言润色功能，帮助研究人员提高论文写作效率。它具有实时预览功能，可以实时编译和预览LaTeX文档，并通过PaperGPT进行语言润色，确保写作不会成为研究的障碍。ScienHub已经获得了来自顶级研究机构研究人员的信任。
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InternLM2.5-7B-Chat-1M 是一个开源的70亿参数的对话模型，具有卓越的推理能力，在数学推理方面超越了同量级模型。该模型支持1M超长上下文窗口，能够处理长文本任务，如LongBench等。此外，它还具备强大的工具调用能力，能够从上百个网页搜集信息进行分析推理。
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AI VisionBoard是一个创新的应用程序，利用人工智能技术帮助用户快速将梦想可视化，创建个性化的视觉板，并通过社区共享梦想，激发灵感，实现个人成长和幸福。
AI PowerPoint Maker，即Plus AI，是一款集成在PowerPoint中的插件，旨在通过人工智能技术帮助用户快速生成和编辑演示文稿。它通过用户描述或上传文件来生成初稿，并提供AI辅助的编辑工具，如插入、混合和重写功能，以优化演示文稿。Plus AI支持多语言，满足国际用户需求，并为企业提供定制化服务，包括品牌定制模板和AI自动化工具，以提高团队协作效率。
APIGen是一个自动化的数据生成管道，旨在为函数调用应用生成可验证的高质量数据集。该模型通过三个层次的验证过程确保数据的可靠性和正确性，包括格式检查、实际函数执行和语义验证。APIGen能够规模化、结构化地生成多样化的数据集，并通过实际执行API来验证生成的函数调用的正确性，这对于提升函数调用代理模型的性能至关重要。
InternLM2.5-7B-Chat GGUF是一个大型语言模型，专为文本生成而设计。它基于开源框架llama.cpp，支持多种硬件平台的本地和云推理。该模型具有7.74亿参数，采用先进的架构设计，能够提供高质量的文本生成服务。
Indexify是一个开源数据框架，具有实时提取引擎和预构建的提取适配器，能够可靠地从各种非结构化数据（文档、演示文稿、视频和音频）中提取数据。它支持多模态数据，提供先进的嵌入和分块技术，并允许用户使用Indexify SDK创建自定义提取器。Indexify支持使用语义搜索和SQL查询图像、视频和PDF，确保LLM应用能够获取最准确、最新的数据。此外，Indexify能够在本地运行时进行原型设计，并在生产环境中利用预配置的Kubernetes部署模板，实现自动扩展和处理大量数据。
模力视频是一个提供AI剪辑和云剪辑服务的视频制作平台，拥有海量的视频模板，支持电商种草、企业宣传、新媒体运营等多种场景应用。平台通过智能操作带来高效的视频创作体验，用户可以快速选择合适的模板进行视频制作，满足不同行业和场景的需求。
KYUTAI是一个位于巴黎的人工智能研究实验室，其使命是通过开放科学来构建和普及人工智能。这代表了一种开放的、协作的研究环境，旨在推动人工智能技术的发展和应用。KYUTAI实验室致力于教育和普及，通过提供在线试用和教育讲座等方式，让更多人了解和接触人工智能。
Moshi是一款实验性的对话AI，旨在提供流畅的对话体验。它能够同时进行思考和对话，支持全时听和说，最大可能地提升与用户的交流效率。Moshi支持多种浏览器，但以Chrome浏览器体验最佳。产品由Kyutai团队开发，目前提供欧盟区域的演示服务，根据用户位置，美国区域的演示服务可能提供更低的延迟。
InlineGPT是一个插件，它允许用户在任何应用程序中通过快捷键快速生成文本。它利用OpenAI的API，将选定的文本作为提示，生成新的文本输出，极大地提高了写作和文本编辑的效率。产品背景是解决用户在不同应用程序间切换的不便，提供一种无缝的文本生成体验。InlineGPT目前是免费的，用户只需提供OpenAI API密钥即可使用。