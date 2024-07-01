外滩大会举办全球deepfake攻防挑战赛，百万奖金悬赏“AI打假”专家

站长之家(ChinaZ.com) 7月1日 消息:近日，外滩大会·全球Deepfake攻防挑战赛正式启动报名。该赛事提供百万级的数据集，针对“AI换脸”的欺诈风险进行攻防实战演练，并设立100万元人民币的奖金池，鼓励推动AI向善的技术人才。

大赛由蚂蚁集团主办、蚂蚁数科承办，ATEC前沿科技探索社区、蚂蚁安全实验室、中国科学技术大学网络空间安全学院作为联合协办方，在线身份认证服务商ZOLOZ提供技术支持，阿里云提供算力支持。该赛事在全球知名的数据科学竞赛平台Kaggle进行，各赛道决赛前三名的赛队将受邀前往位于上海的INCLUSION·外滩大会现场领奖，并参与表演赛。

据介绍，大赛分设图片赛道和音视频赛道，数据集由公开数据和伪造数据组成。其中，伪造图片数据涵盖了现实场景中超50种生成方式，伪造音视频中则纳入了超100种组合攻击方式，训练数据集总量超过100万。选手需要训练AI模型，给出数据伪造概率值，准确率TOP20入围决赛。决赛将邀请专家根据结果准确率、结合方案创新性、泛化性、实用性、可解释性等多维度评选出TOP战队。赛事报名时间将于7月31日截止，8月31日完成比赛。中国选手可前往ATEC社区查看赛事详情（https://www.atecup.cn/deepfake）。

Deepfake（深度伪造技术）即利用深度学习算法，实现音视频内容的模拟和伪造，可用于电影制作、视频编辑、虚拟现实等领域。近年来，在境外已发生多起恶意利用该技术进行AI换脸欺诈，带来的经济财产损失、名誉受损等事件，该趋势正逐步向境内蔓延。面对全球范围的技术挑战，培养具有实战能力的AI人才刻不容缓。

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