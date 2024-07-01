朋友圈先仅自己可见三天后再公开上热搜 网友：怕别人烦

站长之家（ChinaZ.com）7月1日 消息:近日，微博热搜榜上一条关于“朋友圈先仅自己可见三天后再公开”的话题引发了广大网友的热烈讨论。这一新型朋友圈发布方式迅速走红，成为了许多微信用户的新选择，但同时也引发了诸多争议。

有网友在热门微博中分享道:“主要是太爱记录生活，但又怕别人烦，别人评论了还要想办法回复，所以选择先仅自己可见，过几天再打开。想了解你的人自然会点开看，不想了解的永远看不到。”这种“私密解锁”的方式让一些用户觉得既满足了记录生活的愿望，又避免了不必要的社交压力。

然而，这一新型发布方式也引来了不少争议。有网友认为这种行为过于矫情，认为没有那么多人在意自己的朋友圈内容，不必如此小心翼翼。还有网友表示，既然选择发朋友圈，就应该坦然面对他人的关注和评论，过于在意他人的看法只会让自己活得更累。

事实上，微信朋友圈的可见性设置一直是用户们关注的焦点。早在2021年微信公开课Pro的微信之夜上，腾讯高级副总裁、微信事业群总裁张小龙就表示，有越来越多的用户选择在朋友圈设置为仅3天可见，甚至可能有超过2亿的用户在这么做。

如今，随着微信用户量的不断增长以及微信办公属性的日益增强，选择朋友圈仅3天可见的用户可能远不止这个数字。

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