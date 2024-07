提示词教程：如何用midjourney画出iPhone拍摄真实感照片

midjourney的生图能力,相信大家都见识过了,作为AI绘画领域的佼佼者,midjourney有时候也会出现生成的图片不够真实的问题。即使生成的图片很好看,但还是有带一些“假”感。

今天AIbase将给大家分享一个小技巧,让你可以轻松生成iPhone拍摄般真实感的照片。

要生成这样逼真的照片,主要核心词是:iPhone photo of,带上这个词,基本上就可以生成类似iPhone拍摄的真实感照片。

提示词框架:

iPhone photo of (具体物体名称) with (具体描述). At a (地点,场景等). --ar3:4--style raw --s75

比如你的具体物体名称是一种食物,那么,具体描述那里就可以描述食物的具体状态,或者上面有什么东西等。然后地点,场景那里就可以填写在一家温馨的小餐馆或者“在纽约的一家高档餐厅”等。

AIbase测试案例如下:

iPhone photo of (Fruit Cake) with many raisins on top. At a a fancy restaurant in nyc. --ar3:4--style raw --s75

(水果蛋糕)的iPhone照片,上面有许多葡萄干。在纽约的一家高档餐厅

iPhone photo of freshly grilled italian beef steak on a wooden oak plate, close-up shot,well it by3-pointlighting in a mediterran and modern kitchen with black elements --ar3:4--style raw --s75

iPhone照片,在木制橡木板上新鲜烤的意大利牛排,特写镜头,在一个中世纪和现代的厨房里,用三点照明,黑色元素

iPhone photo of Watermelon on a fruit stall,sloping top view --ar3:4--style raw --s75--v6.0

西瓜在水果摊上的iPhone照片,倾斜俯视图

iPhone photo of The sunset by the seaside,Soft light --ar3:2--style raw --s75

海边日落的iPhone照片,柔和的光线

好了,AIbase今天的案例分享就到这里了,更多教程点此查看:https://www.aibase.com/course

