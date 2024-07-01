点亮天山脚下！支付宝助力每日每夜便利店夜间无人值守100家门店全新上线

站长之家(ChinaZ.com) 7月1日 消息:走在凌晨的街头，看到一家便利店亮着灯，但店门关着，店里没人，想进去买东西怎么办?

6月28日，新疆每日集团宣布，其每日每夜便利店夜间无人值守门店在新疆范围内成功上线100家。每日每夜便利店基于支付宝IoT核身等能力与支付宝刷脸设备的升级改造，在没有店员的情况下，帮助顾客实现刷脸或扫码自动开关门、自助购物、自助付款等全新购物体验，也标志着支付宝云值守解决方案正式“点亮”天山脚下。

图说:每日每夜便利店夜间无人值守门店

这100家夜间无人值守门店分布在乌鲁木齐市的商业街、写字楼、住宅小区等区域。顾客通过刷脸或扫码认证，即可轻松开门进入店内选购商品;然后将所选商品的条形码对准自助收银台上的扫码机器，商品及价格就能被自动识别和语音播报;顾客手机扫码或刷脸完成支付，收到电子小票，同时也可刷脸成为会员并自动完成会员积分。整个购物过程简单快捷，无需等待，极大地提升了顾客的购物效率和体验。

值得一提的是，虽然这些便利店在夜间无人值守，但店内配备了线上客服实时在线服务。顾客在购物过程中遇到任何问题，可以通过店内的摄像头进行语音求助，与线上客服沟通，获得专业的购物建议和帮助。

通过云值守解决方案，新疆每日每夜便利店解决了部分区域店面招聘难、夜间收货不便、无法24小时营业等问题，半年内新增了80家无人值守店铺，会员新增超12万，涨幅同比增6倍。

据悉，近一年，支付宝开放了支付、IoT核身、安全风控等能力。同时还在和生态合作伙伴共建AI提效、云客服等多种能力，打造更高效的云值守解决方案，除了像每日每夜这样的连锁便利店以外，也让全国1000多个社区小店实现了夜间无人值守甚至24小时无人经营。

图说:支付宝与生态伙伴共建云值守解决方案

在深圳市南山区西丽街道，就有一家小小的社区便利店，老板是一对六旬夫妻，自从接入了支付宝和帮刻云值守共建的“云值守”解决方案，晚上既能早点回家陪孙子，同时也不耽误夜间经营。而在杭州西湖区经营着一家社区小店“悦友便利店”的赵女士，运用此方案实现了24小时托管经营，只需要定期来店里上货，其他时间就把店铺放心地交给了这套“云值守”系统。而顾客从进店到选购商品、自助交易、离店，一气呵成，全程还有线上真人客服提供服务。同时，支付宝通过语音和视觉多模态算法打造AI提效解决方案，助力服务商的线上真人客服快速发现服务点和异常点，提升了无人值守期间的服务效率和用户体验。

图说:接入云值守的24小时营业小店

目前，支付宝正在助力云值守解决方案逐步“点亮”全国各地的便利小店，在探索零售业新模式的同时，也为消费者带来全天候的便利购物体验。

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