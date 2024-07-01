支付宝“安心付”来了!无惧商家跑路、关店可退款，放心办卡

近年来，预付式消费的种种乱象成了让老百姓烦心的老大难问题。随着《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》今日正式施行，规范预付式消费成为关注焦点。为更好保障消费者权益、助力服务业商家经营，7月1日，支付宝启动预付式消费产品“安心付”全行业推广计划，通过保障用户预付资金安全，有效提升商家经营效率。目前，杭州地区已有超3000家门店接入。

具体来说，在传统预付式消费场景中，消费者可在商家处用支付宝扫“安心付”码购卡，预付资金进入银行专用账户，用户消费一笔、账户扣款一笔，消费笔笔透明、记录余额可查、商家关店可退款。

消费者购买产品后，可以将“安心付”添加至支付宝首页。下次去门店，付款时直接点击支付宝首页“安心付”即可亮码支付或自主输入金额完成扣款。

据了解，基于支付宝芝麻信用、代扣等数字化能力，支付宝的“安心付”目前可为商家提供两种模式的售卖形态:金额卡和周期卡。其中，金额卡主要面向商家充值优惠场景使用，用户一次性支付后，资金将结算至商家指定的合作银行账户内进行“冻结”，用一笔、“解冻”一笔结算至商家支付宝账户，消费记录和余额随时可查;周期卡主要应用于商家年卡、季卡等产品，如用户符合商家设定的芝麻信用分门槛，即可享受0元先下单、先服务后付款。

目前，该模式已率先在杭州先行先试，产品能力已面向全行业开放，覆盖了健身瑜伽、美容美发、娱乐休闲、教育培训、水果烘培等各行业。知名连锁品牌如侨治发型、永琪美容美发、痘院士、脊立健康、千唯养发、言图文学、鲜丰水果、智伴餐饮、迦南烘培、莫卡乡村、动词原形、小龄日记、坚蛋健身等已开通接入。

图为美发连锁品牌“侨治发型”

图为美容连锁品牌“痘院士”

图为健身运动品牌“动词原形”

更低门槛的消费、更高质量的体验，让接入“安心付”的机构和商家更容易获得消费者的青睐，对商家而言是一种对营销模式的有效补充，助力提前锁客、留存增收，转化效率提升10%-40%不等。

杭州连锁美发品牌侨治发型总经理张文明介绍称:“‘安心付’作为消费者与商家之间新的沟通桥梁，构建了双方的信任感，让我们能够争取到更多的新客户资源，并能提高美发店的到店转化率。”

杭州智伴餐饮管理有限公司吴辉强介绍称，智伴是“安心付”的首批入驻企业，在杭州开设了9家社区食堂，主要服务社区居民及老年人，充值设定的上限是不超过500元，一般重阳节都会做充值优惠活动，“有了‘安心付’的保障，老年人更愿意来消费。”

蚂蚁集团支付宝事业群副总裁孙磊表示，支付宝的“安心付”希望为用户的消费体验加上一道安全罩，成为商家们的营销好助手。接下来，平台将持续迭代优化产品，扩展覆盖更多预付式场景，吸引更多行业的商家加入，助力打造放心消费环境。

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