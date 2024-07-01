7月1日起正式开启！北京市民线上买药可用支付宝进行医保结算

站长之家(ChinaZ.com) 7月1日 消息:据北京市医保局消息，7月1日起，北京市正式启动医保个人账户线上购药服务，北京市参保人在京东、美团等线上平台购药时，可通过支付宝进行医保个人账户结算，该服务范围覆盖本市16个行政区和经济技术开发区内300家医保定点零售药店。

具体而言，参保市民在京东App、美团外卖App平台买药时，需先登录两家平台，选择带有“医保”蓝色标识的药品，提交订单后，选择“北京医保个人账户支付”即可跳转至支付宝App进行医保电子凭证的激活和认证，进而支付结算。完成支付后，市民还可以通过支付宝-医疗健康-医保频道;查询医保账户余额、使用记录及缴费记录。

这项便民举措受到“上有老下有小”人群的欢迎，支付宝数据显示，目前全国医保线上购药的人群中，30-50岁的用户数量占比超一半。家住朝阳区的张女士表示，“以前家里老人为了买药能刷医保，刮风下雨也要跑到医院和定点药店开药，现在可以手机上操作，方便了太多。”目前，医保线上购药所支持的药品品类，已覆盖大部分非处方药品，包括换季抗过敏药、呼吸道疾病用药、慢病用药等“一老一小”所需的常见药品。

据了解，为创新医保便民服务，国家医保局正在打造医保便民“三电子两支付”服务体系，联通就医购药全流程，形成服务优化全闭环，推动服务体验全新升级。在各地医保局指导、互联网平台协同参与下，医保线上购药服务陆续在各地启动试点。此前，在上海、佛山、韶关、东莞等城市，支付宝与饿了么、京东、美团等平台合作，成功实现了便捷的线上医保购药服务。

（举报）