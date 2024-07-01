首页 > 热点 > 关键词  > 正文

华为ADS乾崑智驾高阶功能限时优惠：售价3万元 降价6000

2024-07-01 10:31 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月1日 消息:华为宣布对旗下备受瞩目的HUAWEI ADS（乾崑智驾）高阶功能包进行大幅降价。原价3.6万元的一次性购买价格，现直降至3万元，降幅高达6000元，为消费者带来了实实在在的优惠。此次降价活动自2024年7月1日起生效，将持续至12月31日，旨在让更多消费者体验到华为ADS高阶智驾包的卓越性能。

作为行业首个“全国都能开”的领航辅助系统，华为ADS高阶功能包凭借其出色的性能和广泛的应用场景，备受消费者和行业内的关注。与此同时，ADS高阶智驾包的订阅服务价格保持不变，月订阅费用为720元，年订阅费用为7200元，为消费者提供了更多的选择空间。

行业首个“全国都能开”的领航辅助系统！华为ADS高阶功能包直降 6000 元

就在今年4月24日的智能汽车解决方案发布会上，华为推出了ADS3.0版本，其全新架构和搭载的全向防碰撞系统CAS3.0，使得智能驾驶体验更加安全、便捷。CAS3.0系统支持车位到车位、泊车代驾全场景商用，为消费者带来了全新的智能驾驶体验。

在AEB智驾横评测试中，配备CAS2.0系统的问界M9在行人横穿、左转遇行人、探头电瓶车等场景下的表现，均领先于对比车型，充分证明了华为在智能驾驶领域的实力和技术优势。

通过此次降价，华为旨在进一步推动智能驾驶技术的普及和应用，为消费者带来更加安全、便捷的智能驾驶体验。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • AI-Powered FAQ Generator:AI驱动的免费网站FAQ生成器

    AI-Powered FAQ Generator 是一个利用人工智能技术，帮助用户自动生成网站常见问题列表的工具。它通过分析网站内容，快速创建FAQ页面，从而提升客户支持效率，降低人工客服成本。产品背景是响应现代企业对于自动化和智能化客服的需求，主要优点包括无需编程知识、易于使用、免费试用等。

    AI 自动化 客户支持

  • Study with GPT:个性化技术学习助手，24小时在线答疑。

    Study with GPT是一个在线教育平台，利用人工智能技术为用户提供个性化的技术学习方案。该平台能够根据用户的学习目标，设计教程大纲，讲解知识点，并提供24小时在线答疑服务。它主要面向希望提升编程技能的个人用户，特别是初学者和自学者。平台的主要优点包括个性化学习方案、无限耐心的讲解、24小时在线支持，以及无需到处寻找教程资源的便利性。

    个性化学习 编程教育 24小时在线答疑

  • SeoRocket:AI驱动的SEO助手，自动化网站优化。

    SeoRocket是一个AI驱动的SEO平台，旨在通过自动化工具简化SEO过程，帮助用户优化网站、找到最佳关键词并创建高排名内容。它通过智能关键词研究、AI内容生成、自动发布和性能跟踪等核心功能，帮助企业提升在线可见性和搜索引擎排名，从而推动业务增长。

    SEO AI 内容生成

  • thisorthis.ai:AI模型比较平台

    thisorthis.ai是一个在线平台，用户可以在这里输入提示并选择不同的AI模型来生成响应，然后比较这些响应的风格、准确性和相关性。平台支持用户分享和投票，以发现哪些AI模型在公共意见中表现最佳。

    AI比较 模型测试 社区反馈

  • Aire AI App-Builder:AI驱动的无代码Web应用构建器

    Aire AI App-Builder是一个利用人工智能技术，帮助用户无需编程经验就能快速构建Web应用的产品。它主要面向企业资源计划（ERP）等业务管理领域，通过简单的提示即可生成定制化的应用程序，大幅提高开发效率，降低成本。

    AI 无代码 Web应用

  • Meta Tag Checker:使用AI对网站元标签进行分析和提取

    Meta Tag Checker 是一款用于 SEO 分析和内容优化的元标记提取工具。它可以快速提取网页的元数据，如标题标签、描述标签、关键字标签等，这些标签对于 SEO 优化和内容管理至关重要。

    SEO 元标记 网站优化

  • Mooncake:领先的LLM服务提供平台

    Mooncake是Kimi的服务平台，由Moonshot AI提供，是一个领先的大型语言模型(LLM)服务。它采用了以KVCache为中心的解耦架构，通过分离预填充(prefill)和解码(decoding)集群，以及利用GPU集群中未充分利用的CPU、DRAM和SSD资源来实现KVCache的解耦缓存。Mooncake的核心是其KVCache中心调度器，它在确保满足延迟相关的服务级别目标(SLOs)要求的同时，平衡最大化整体有效吞吐量。与传统研究不同，Mooncake面对的是高度过载的场景，为此开发了基于预测的早期拒绝策略。实验表明，Mooncake在长上下文场景中表现出色，与基线方法相比，在某些模拟场景中吞吐量可提高525%，同时遵守SLOs。在实际工作负载下，Mooncake的创新架构使Kimi能够处理75%以上的请求。

    LLM服务 解耦架构 KVCache

  • InstantStyle-Plus:文本到图像生成中保持内容的样式迁移

    InstantStyle-Plus 是一种先进的图像生成模型，专注于在文本到图像的生成过程中实现样式迁移，同时保持原始内容的完整性。它通过分解风格迁移任务为风格注入、空间结构保持和语义内容保持三个子任务，利用InstantStyle框架，以一种高效、轻量的方式实现风格注入。该模型通过反转内容潜在噪声和使用Tile ControlNet来保持空间构图，并通过全局语义适配器增强语义内容的保真度。此外，还使用风格提取器作为鉴别器，提供额外的风格指导。InstantStyle-Plus 的主要优点在于它能够在不牺牲内容完整性的前提下，实现风格与内容的和谐统一。

    图像生成 样式迁移 内容保持

  • Tensor.Art:在线AI图像生成和模型托管平台

    Tensor.Art是一个免费的在线图像生成器和模型托管平台，提供多种AI工具和功能，支持用户通过文本描述生成图像，以及自定义和微调AI模型。平台背景强大，拥有先进的Stable Diffusion技术，支持多种节点和工作流的复杂组合，适用于从初学者到专业设计师的不同需求。

    AI图像生成 Stable Diffusion 自定义模型

  • Fish Speech V1.2:领先的文本到语音转换模型

    Fish Speech V1.2是一款基于300,000小时的英语、中文和日语音频数据训练而成的文本到语音（TTS）模型。该模型代表了语音合成技术的最新进展，能够提供高质量的语音输出，适用于多种语言环境。

    文本到语音 多语言支持 高质量语音

  • Fish Audio文本转语音:将文本转换为自然流畅的语音输出

    文本转语音技术是一种将文本信息转换为语音的技术，广泛应用于辅助阅读、语音助手、有声读物制作等领域。它通过模拟人类语音，提高了信息获取的便捷性，尤其对视力障碍者或在无法使用眼睛阅读的情况下非常有帮助。

    语音合成 辅助阅读 内容创作

  • Suno app:AI音乐创作与探索应用

    Suno是一款AI音乐和歌曲生成器，面向所有音乐爱好者，无论是否具备乐器演奏能力，都能通过想象力创作音乐。它提供基础计划每天50个免费积分，以及多种订阅选项，以支持更深入的音乐创作。

    音乐创作 AI生成 订阅服务

  • MimicMotion:高质量人体动作视频生成

    MimicMotion是由腾讯公司和上海交通大学联合研发的高质量人体动作视频生成模型。该模型通过信心感知的姿态引导，实现了对视频生成过程的可控性，提高了视频的时序平滑性，并减少了图像失真。它采用了先进的图像到视频的扩散模型，结合了时空U-Net和PoseNet，能够根据姿势序列条件生成任意长度的高质量视频。MimicMotion在多个方面显著优于先前的方法，包括手部生成质量、对参考姿势的准确遵循等。

    视频生成 人工智能 人体动作

  • 30characters:10倍速写高效搜索广告

    30characters是一个专注于生成高效搜索广告的AI工具。它通过用户输入的关键词和广告组详情，利用人工智能技术快速生成吸引人的广告文案，包括标题、描述、站点链接和呼吁行动等。该工具特别注重字符限制，确保广告文案适合搜索广告的格式。它还具备易于编辑和导出的特点，支持批量导入至Google Ads Editor或粘贴到现有广告中。此外，30characters在训练过程中使用了来自世界顶级广告商的实时Google广告数据，确保生成的广告文案具有高转化率。

    AI 广告生成 搜索广告

  • BudCoder:WordPress插件构建工具，集成AI和版本控制。

    BudCoder是一个为WordPress插件开发者设计的构建工具，它通过集成AI技术帮助用户快速创建和优化插件。该工具支持版本控制，允许开发者跟踪和管理代码的每个版本，提高开发效率和代码质量。

    WordPress AI辅助 版本控制

  • AI Subtitle Generator:AI自动生成视频字幕，支持35+语言。

    AI Subtitle Generator是Vmaker AI提供的一项服务，它利用人工智能技术自动为视频生成字幕，支持35种以上语言的字幕生成和翻译，帮助视频创作者扩大观众范围，提高视频的可访问性，增加观看时长，提升SEO排名，并在社交媒体上增加互动。产品背景信息显示，Vmaker AI由Animaker Inc开发，提供包括屏幕录制、视频编辑在内的多种视频制作工具。

    字幕 AI 视频编辑

  • Inductor Custom Playgrounds:开发者首选的LLM应用开发实验和协作平台

    Inductor Custom Playgrounds是一个针对开发者设计的平台，旨在通过自动化生成可即时分享的LLM应用开发环境，加速开发过程，缩短上市时间，并创建更有效的LLM应用和功能。该平台支持开发者快速迭代和实验，通过协作和数据驱动的方式，构建高质量的LLM应用程序。

    LLM应用 自动化 协作

  • Splice Create:AI驱动的音乐创作灵感平台

    Splice是一个利用人工智能技术为音乐创作者提供灵感的平台，拥有全球顶级的样本库，帮助用户从数百万种音乐组合中发现新的创作可能性。

    AI音乐 样本库 音乐创作

  • Dappier:AI内容和数据权益的在线市场

    Dappier是全球首个AI内容和数据权益的在线市场，它允许用户将自己的内容和专有数据连接到平台，并通过AI技术将其转化为可与AI对话的形式。用户可以发布AI代理，通过许可内容的联合发布以及设置自己的价格来实现内容的货币化。Dappier提供了一个安全、预训练的RAG模型，使其能够轻松集成到全球数百万AI开发者和创作者的应用中。Dappier还提供了一个市场，允许用户通过RAG API许可自己的预训练模型并货币化内容和数据。

    AI 内容货币化 数据权益

  • vLLM:快速易用的LLM推理和服务平台

    vLLM是一个为大型语言模型(LLM)推理和提供服务的快速、易用且高效的库。它通过使用最新的服务吞吐量技术、高效的内存管理、连续批处理请求、CUDA/HIP图快速模型执行、量化技术、优化的CUDA内核等，提供了高性能的推理服务。vLLM支持与流行的HuggingFace模型无缝集成，支持多种解码算法，包括并行采样、束搜索等，支持张量并行性，适用于分布式推理，支持流式输出，并兼容OpenAI API服务器。此外，vLLM还支持NVIDIA和AMD GPU，以及实验性的前缀缓存和多lora支持。

    LLM 推理 服务

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM