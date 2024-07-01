华为ADS乾崑智驾高阶功能限时优惠：售价3万元 降价6000

站长之家（ChinaZ.com）7月1日 消息:华为宣布对旗下备受瞩目的HUAWEI ADS（乾崑智驾）高阶功能包进行大幅降价。原价3.6万元的一次性购买价格，现直降至3万元，降幅高达6000元，为消费者带来了实实在在的优惠。此次降价活动自2024年7月1日起生效，将持续至12月31日，旨在让更多消费者体验到华为ADS高阶智驾包的卓越性能。

作为行业首个“全国都能开”的领航辅助系统，华为ADS高阶功能包凭借其出色的性能和广泛的应用场景，备受消费者和行业内的关注。与此同时，ADS高阶智驾包的订阅服务价格保持不变，月订阅费用为720元，年订阅费用为7200元，为消费者提供了更多的选择空间。

就在今年4月24日的智能汽车解决方案发布会上，华为推出了ADS3.0版本，其全新架构和搭载的全向防碰撞系统CAS3.0，使得智能驾驶体验更加安全、便捷。CAS3.0系统支持车位到车位、泊车代驾全场景商用，为消费者带来了全新的智能驾驶体验。

在AEB智驾横评测试中，配备CAS2.0系统的问界M9在行人横穿、左转遇行人、探头电瓶车等场景下的表现，均领先于对比车型，充分证明了华为在智能驾驶领域的实力和技术优势。

通过此次降价，华为旨在进一步推动智能驾驶技术的普及和应用，为消费者带来更加安全、便捷的智能驾驶体验。

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