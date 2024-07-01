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华为MatePad SE 2024款发布：1299元起 搭载骁龙685

2024-07-01 09:53 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月1日 消息:华为今日正式发布了MatePad SE2024款平板电脑，凭借其亲民的价格和全面升级的配置，再次引发了市场的关注。这款平板提供8GB128GB和8GB256GB两种配置，预售价分别为1299元和1499元，将于今天10:08开启预售，并在7月4日10:08正式首销。

在外观设计上，华为MatePad SE2024款采用了星海蓝和星云灰两种时尚配色，金属一体机身设计，轻薄至6.9毫米，重量仅为475克，为用户带来极佳的握持感。

1299 元起 华为MatePad SE 2024 款发布：骁龙685 升级 11 英寸护眼屏

屏幕方面，MatePad SE2024款升级为11英寸护眼全面屏，拥有85%的屏占比和1920*1200的分辨率。支持120Hz刷新率，让画面更加流畅。同时，该平板还获得了硬件级莱茵TV低蓝光认证和莱茵TV无频闪认证，提供护眼模式、DC调光、深色模式、电子书模式等多种护眼功能，有效保护用户视力。

音效方面，华为MatePad SE2024款配备了对称式四扬声器，支持专业音效调教和全新音频算法Histen9.0，为用户带来沉浸式的音频体验。

在核心配置上，MatePad SE2024款搭载了高通骁龙695处理器，内置7700mAh大电池，支持22.5W快充技术，后置800万像素镜头，前摄为500万像素。这样的配置让平板在日常使用、娱乐和学习等方面都能轻松应对。

1299 元起 华为MatePad SE 2024 款发布：骁龙685 升级 11 英寸护眼屏

此外，华为MatePad SE2024款还出厂预装了HarmonyOS4.2操作系统，带来了全新设计的通知中心和实况窗、超级中转站、多屏协同功能等。平板教育中心App的学习桌面还为用户打造了一个专注的学习环境，针对中小学生提供了同步学、AI学习助手、素养拓展课程等体系化学习资源，帮助孩子高效学习全面发展。

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