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国家邮政局：今年我国快递业务量已达800亿件

2024-07-01 09:07 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月1日 消息:国家邮政局监测数据显示，截至6月30日，今年我国快递业务量已达800亿件，比2023年提前59天。

菜鸟驿站，快递，物流

国家邮政局表示，今年以来，我国快递市场继续快速发展，月均业务量超130亿件。

特别是进入6月以来，在电商平台年中大促等利好因素的带动下，快递日均业务量超5亿件，市场规模加快扩大，在促进消费、服务生产和保障民生等方面发挥了积极作用。

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