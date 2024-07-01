国家邮政局：今年我国快递业务量已达800亿件

站长之家（ChinaZ.com）7月1日 消息:国家邮政局监测数据显示，截至6月30日，今年我国快递业务量已达800亿件，比2023年提前59天。
国家邮政局表示，今年以来，我国快递市场继续快速发展，月均业务量超130亿件。
特别是进入6月以来，在电商平台年中大促等利好因素的带动下，快递日均业务量超5亿件，市场规模加快扩大，在促进消费、服务生产和保障民生等方面发挥了积极作用。
（举报）
11.11云上盛惠！海量产品 · 轻松上云！云服务器首年1.8折起，买1年送3个月！超值优惠，性能稳定，让您的云端之旅更加畅享。快来腾讯云选购吧！
国家邮政局发布2024年5月邮政行业运行情况称，1-5月，邮政行业寄递业务量累计完成733.1亿件，同比增长21.6%。快递业务量累计完成655.9亿件，同比增长24.4%。快递业务收入完成1159.9亿元，同比增长15.6%。
国家邮政局监测数据显示，端午节假期，全国邮政快递业运行平稳有序，共揽投包裹26.54亿件。揽收快递包裹12.91亿件，同比增长25.6%;投递快递包裹13.63亿件，同比增长15.4%。邮政快递企业科学统筹调度全网资源，大力提升数字化运营水平，优化中转和派送流程，积极调配人力、车辆及航空运力等资源，加快运用全自动分拣、无人仓、无人车、无人机等设备和技术，以提升整体生产服务保障能力。
京东快递国际宣布将为马拉松大众组中国参赛者提供专项快递运输保障，快递费3000元内的中国至巴黎快递均可免费。7月2日至8月2日期间，所有参加巴黎奥运会马拉松大众组比赛的中国跑者，均可享受最高3000元免费从中国寄往巴黎的京东快递国际服务，基本涵盖了一个运动员的需求。京东快递国际先后推出国际特快”和国际标快”两大服务，中国绝大多数地区消费者均可寄件，欧美主要国家均可覆盖，最快可实现3日即送达。
美东时间周一的交易中，特斯拉股价当日飙升超过6%，最终以209.86美元的高位收盘。这一涨幅不仅让特斯拉的市值一夜之间暴增382亿美元，更将其总市值推高至6693亿美元的崭新高度。此举不仅彰显了特斯拉对中国市场的重视，也进一步激发了消费者的购买热情，为特斯拉股价的飙升提供了强劲的动力。
快科技6月19日消息，据灯塔专业版备案信息库，电影《开端之送不到的快递》备案立项。该片将由厦门正午阳光影视有限公司备案，编剧是何碧娴。梗概：快递员宋卜道深陷时间循环，为了送达一件送不到”的快递以打破循环，宋卜道破解了快递中U盘的内容，将一位怀着失女伤痛的父亲与主治医生间因误会而产生的仇恨成功消弭，救赎了意外卷入循环的所有人。2022年，时空循环剧《开端》成为开年爆款网剧，讲述了游戏架构师肖鹤云和在校大学生李诗情在遭遇公交车爆炸后死而复生”，于公交车出事的时间段内不断经历时间循环，努力阻止爆炸、寻找真相的
微博话题吃一个粽子跑8000米才能消耗掉”引发关注。200克中等大小粽子热量至少300千卡，如果很甜、很油腻，热量会更高，至少跑8千米才能消耗掉。这句话更多的意义在于，提醒我们合理膳食、坚持运动，确保每天摄入足够的营养物质，同时选择适合自己的运动方式，提高身体素质。
山东老板秦立刚曾经是个月薪800元的五金磨具学徒，十年前，一纸“限塑令”让一次性塑料吸管淡出市场，秦立刚便开了一家不锈钢吸管工厂。随着行业红利期过去，在入驻跨境电商平台SHEIN之后，秦立刚的工厂迎来第二春——从单月20万采购金额做到年入4000万，在占地一万平米的工厂里，200多名工人每天接收着来自全球各地的餐具订单。应受访者要求，文中孟霖、桑迪为化名
6月23日消息，如果坐飞机行李超重时，除了托运外，你还会考虑什么办法？下文这位女子，就为网友上演了一出无敌操作。据国内媒体报道，6月20日，陕西咸阳，女子发视频称乘坐飞机去吉隆坡，她当时没有买托运服务。她的行李测重9公斤超重了2公斤，按照最低档的托运，也需要买20公斤的超重行李费。于是这位女子上演了一波神操作，在候机大厅，直接把20余件衣服穿身上�
毕业季到来，校园里弥漫着离别的气息。众多大学生即将告别熟悉的校园，怀揣梦想踏上新的征程。德邦快递表示，无论毕业学子走到哪里，德邦快递都会是最可信赖的行李守护者，愿每位毕业生都能带着德邦快递的祝福，勇往直前，追逐梦想，书写属于自己的精彩人生。
微博上关于“吃一个粽子需跑8000米才能消耗掉”的话题引起了广泛关注。这一话题背后，实际上是对端午节传统美食粽子热量的一次深入探讨。我们才能更好地传承和发扬端午节的传统文化。
Scoopika是一个开源的开发者平台，旨在帮助开发者构建能够看、说、听、学习并采取行动的个性化AI代理。它为AI时代提供了一个安全、高效且易于使用的平台，支持全边缘兼容性和实时流媒体，内置视觉和语音聊天功能。Scoopika强调了其开放源代码的特性，提供了服务器端和客户端的运行库，以及React项目中的集成模块，拥有一个不断增长的开发者社区。
Drawings Alive是一个利用人工智能技术将孩子的简单草图转化为生动艺术作品的网站。它激发孩子的创造力，通过上传画作和简短描述，AI能在几秒钟内完成作品的转换。产品提供不同订阅计划，满足不同用户的需求，并提供安全支付和商业使用许可。
Oracle HeatWave GenAI提供了集成和自动化的生成AI技术，它结合了数据库内大型语言模型(LLMs)、自动化的数据库内向量存储、扩展向量处理以及自然语言上下文对话的能力，使用户能够利用生成AI而无需AI专业知识或数据迁移。
Fin AI Copilot 是 Intercom 推出的一款人工智能客服助手，旨在通过即时提供答案和解决方案，帮助客服团队提高工作效率和质量。它通过集成到整个平台，不断学习并实时与人工客服一起主动解决问题，使客服团队能够更快地进行培训和入职，更高效地工作，并更多地专注于建立更深入、持久的客户关系。
Linguist Translate是一个注重隐私保护的翻译插件，提供离线翻译功能，不发送任何私人信息，确保用户隐私安全。它支持全页翻译，用户可以快速翻译整篇文章，同时支持自定义翻译服务。此外，它还允许用户保存翻译历史，创建个人知识库，非常适合语言学习者和需要翻译服务的旅行者。
AI-Powered FAQ Generator 是一个利用人工智能技术，帮助用户自动生成网站常见问题列表的工具。它通过分析网站内容，快速创建FAQ页面，从而提升客户支持效率，降低人工客服成本。产品背景是响应现代企业对于自动化和智能化客服的需求，主要优点包括无需编程知识、易于使用、免费试用等。
Study with GPT是一个在线教育平台，利用人工智能技术为用户提供个性化的技术学习方案。该平台能够根据用户的学习目标，设计教程大纲，讲解知识点，并提供24小时在线答疑服务。它主要面向希望提升编程技能的个人用户，特别是初学者和自学者。平台的主要优点包括个性化学习方案、无限耐心的讲解、24小时在线支持，以及无需到处寻找教程资源的便利性。
SeoRocket是一个AI驱动的SEO平台，旨在通过自动化工具简化SEO过程，帮助用户优化网站、找到最佳关键词并创建高排名内容。它通过智能关键词研究、AI内容生成、自动发布和性能跟踪等核心功能，帮助企业提升在线可见性和搜索引擎排名，从而推动业务增长。
thisorthis.ai是一个在线平台，用户可以在这里输入提示并选择不同的AI模型来生成响应，然后比较这些响应的风格、准确性和相关性。平台支持用户分享和投票，以发现哪些AI模型在公共意见中表现最佳。
Aire AI App-Builder是一个利用人工智能技术，帮助用户无需编程经验就能快速构建Web应用的产品。它主要面向企业资源计划（ERP）等业务管理领域，通过简单的提示即可生成定制化的应用程序，大幅提高开发效率，降低成本。
Meta Tag Checker 是一款用于 SEO 分析和内容优化的元标记提取工具。它可以快速提取网页的元数据，如标题标签、描述标签、关键字标签等，这些标签对于 SEO 优化和内容管理至关重要。
Mooncake是Kimi的服务平台，由Moonshot AI提供，是一个领先的大型语言模型(LLM)服务。它采用了以KVCache为中心的解耦架构，通过分离预填充(prefill)和解码(decoding)集群，以及利用GPU集群中未充分利用的CPU、DRAM和SSD资源来实现KVCache的解耦缓存。Mooncake的核心是其KVCache中心调度器，它在确保满足延迟相关的服务级别目标(SLOs)要求的同时，平衡最大化整体有效吞吐量。与传统研究不同，Mooncake面对的是高度过载的场景，为此开发了基于预测的早期拒绝策略。实验表明，Mooncake在长上下文场景中表现出色，与基线方法相比，在某些模拟场景中吞吐量可提高525%，同时遵守SLOs。在实际工作负载下，Mooncake的创新架构使Kimi能够处理75%以上的请求。
InstantStyle-Plus 是一种先进的图像生成模型，专注于在文本到图像的生成过程中实现样式迁移，同时保持原始内容的完整性。它通过分解风格迁移任务为风格注入、空间结构保持和语义内容保持三个子任务，利用InstantStyle框架，以一种高效、轻量的方式实现风格注入。该模型通过反转内容潜在噪声和使用Tile ControlNet来保持空间构图，并通过全局语义适配器增强语义内容的保真度。此外，还使用风格提取器作为鉴别器，提供额外的风格指导。InstantStyle-Plus 的主要优点在于它能够在不牺牲内容完整性的前提下，实现风格与内容的和谐统一。
Tensor.Art是一个免费的在线图像生成器和模型托管平台，提供多种AI工具和功能，支持用户通过文本描述生成图像，以及自定义和微调AI模型。平台背景强大，拥有先进的Stable Diffusion技术，支持多种节点和工作流的复杂组合，适用于从初学者到专业设计师的不同需求。
Fish Speech V1.2是一款基于300,000小时的英语、中文和日语音频数据训练而成的文本到语音（TTS）模型。该模型代表了语音合成技术的最新进展，能够提供高质量的语音输出，适用于多种语言环境。
文本转语音技术是一种将文本信息转换为语音的技术，广泛应用于辅助阅读、语音助手、有声读物制作等领域。它通过模拟人类语音，提高了信息获取的便捷性，尤其对视力障碍者或在无法使用眼睛阅读的情况下非常有帮助。
Suno是一款AI音乐和歌曲生成器，面向所有音乐爱好者，无论是否具备乐器演奏能力，都能通过想象力创作音乐。它提供基础计划每天50个免费积分，以及多种订阅选项，以支持更深入的音乐创作。
MimicMotion是由腾讯公司和上海交通大学联合研发的高质量人体动作视频生成模型。该模型通过信心感知的姿态引导，实现了对视频生成过程的可控性，提高了视频的时序平滑性，并减少了图像失真。它采用了先进的图像到视频的扩散模型，结合了时空U-Net和PoseNet，能够根据姿势序列条件生成任意长度的高质量视频。MimicMotion在多个方面显著优于先前的方法，包括手部生成质量、对参考姿势的准确遵循等。
30characters是一个专注于生成高效搜索广告的AI工具。它通过用户输入的关键词和广告组详情，利用人工智能技术快速生成吸引人的广告文案，包括标题、描述、站点链接和呼吁行动等。该工具特别注重字符限制，确保广告文案适合搜索广告的格式。它还具备易于编辑和导出的特点，支持批量导入至Google Ads Editor或粘贴到现有广告中。此外，30characters在训练过程中使用了来自世界顶级广告商的实时Google广告数据，确保生成的广告文案具有高转化率。
BudCoder是一个为WordPress插件开发者设计的构建工具，它通过集成AI技术帮助用户快速创建和优化插件。该工具支持版本控制，允许开发者跟踪和管理代码的每个版本，提高开发效率和代码质量。