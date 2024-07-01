快手vp版正式上线 成为国内首批发布的Vision Pro应用

站长之家（ChinaZ.com）7月1日 消息:近日，快手 vp 版正式上线，成为国内首批发布的 Vision Pro 应用。用户可以在 Vision Pro 上安装快手 vp 版，实现沉浸式浏览短视频的体验，解放双手，享受更加舒适的观看方式。快手 vp 版不仅是国内首批发布的 Vision Pro 应用，还具有强大的功能和特点。

快手 vp 版让用户体验到全新的视频浏览方式，通过 Vision Pro 提供的空间交互能力，用户可以同时刷视频、浏览个人主页、开启评论面板，实现更加沉浸式的观看体验。用户可以自由调整屏幕放大环绕播放，支持多屏界面切换，满足用户的个性化需求。

快手 vp 版还提供了 “点菜” 功能，用户在沉浸模式下可以同时展示9个环绕式排布的视频，通过手势选择自己感兴趣的视频。在普通模式下，用户可以通过主播放器和底部面板排布的备选视频进行选择，实现高效的浏览和选择体验。

此外，快手 vp 版还支持视频弹幕功能，让用户可以更加亲近地与视频内容互动。用户可以通过手势操作比心表达对喜爱作品的喜爱，实现更加自然的社交互动方式。

现在用户可以在 Vision Pro 的 App Store 中搜索 “快手 vp 版” 进行下载体验。快手 vp 版带来了全新的短视频观看方式，让用户可以在不同的场景中享受到沉浸式的视频体验，不受屏幕数量和尺寸的限制，实现更加自由、个性化的视频观看体验。

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