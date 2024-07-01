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快手直播：将严厉打击直播间展示、传播色情低俗内容

2024-07-01 08:17 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月1日 消息:快手直播发布《关于集中整治色情低俗问题的公告》称，将对在直播间展示、传播色情低俗的内容集中整治、严厉打击，包括借低俗擦边内容在直播间博取关注、进行违规涨粉甚至获利的行为，对部分严重违规或累犯用户进行无限期回收其直播权限以及账号永久封禁处置。

快手3

以下是平台重点打击的直播色情低俗问题类型:

1.衣着暴露:主播穿着过于暴露、紧身的服装，刻意展示身体敏感部位，如胸部、大腿根部等，以吸引观众。

2.言语低俗:使用带有性暗示、淫秽、粗俗的语言进行交流，包括讲荤段子、开色情玩笑，利用连麦形式传递低俗话术等。

3.动作暗示:做出具有性挑逗意味的动作，如刻意扭动身体、抚摸敏感部位等动作等。

4.传播不良内容:展示或谈论色情图片、视频、小说等不良内容，并通过直播弹幕、口播、私信互动等形式引导到第三方平台进行色情资源交易。

5.模拟/发生性行为:通过表演、仿等方式展现类似性行为的动作和场景;利用昏暗灯光或黑暗环境遮掩实时进行的性行为动作和场景。

快手直播表示，平台将持续对存在展示、传播色情低俗行为的主播以及连麦嘉宾进行巡查，结合文本、画面等多维度特征，丰富风险的识别能力与加强风险的及时处置能力，严厉打击以上色情低俗内容的出现和传播，营造一个健康、积极、文明的网络环境。

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