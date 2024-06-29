Neuralink脑机接口实验因受试者健康问题暂停，替代候选人待定

站长之家(ChinaZ.com) 6月29日 消息:在脑机接口技术领域引起广泛关注的Neuralink公司，由埃隆·马斯克创立，原计划于上周一进行其设备在第二名受试者体内的植入手术。然而，美国巴罗神经病学研究所首席执行官迈克尔·劳顿近日透露，由于受试者的健康状况，这一手术已被紧急叫停。

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劳顿指出，该受试者存在一些健康问题，这些问题使得其目前不适合参与Neuralink的实验设备研究。为了确保实验的安全性和有效性，Neuralink决定暂停手术，并寻找替代的候选人。

这一决定体现了Neuralink在进行科学研究时对受试者健康和安全的高度关注。脑机接口技术作为一种前沿科技，其研究和应用需要在严格的伦理和安全标准下进行。Neuralink的这一做法符合科学研究的基本原则，也展现了公司对受试者福祉的尊重。

尽管手术被推迟，但Neuralink的研究并未停止。劳顿表示，替代候选人可能将于下个月在巴罗医院接受手术。这一消息为Neuralink的脑机接口技术研究带来了新的希望，也显示了公司在面对挑战时的灵活性和应变能力。

Neuralink的脑机接口技术旨在通过植入设备，实现人脑与计算机的直接通信，从而帮助治疗某些神经系统疾病，甚至可能增强人类的认知能力。尽管这项技术仍处于早期研究阶段，但其潜在的应用前景已经引起了全球科技界和医学界的极大兴趣。

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