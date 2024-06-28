Midjourney角色一致性功能使用方法教程

Midjourney角色一致性功能，可以帮助用户复制他们喜欢的风格。这是Midjourney V6的新功能。那么Midjourney角色一致性功能如何使用呢？下面AIbase小编将跟大家分享具体操作方法。

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与基于图像提示的方法不同，这个工具更注重捕捉风格和外观。用户可以同时使用图像提示和风格参考，并调整风格权重来控制风格效果。

风格参考是一种快速获取所期望风格的方法，而无需用文字描述。这对于创作者来说是一种神奇的工具，让他们更轻松地表达他们的创意。

角色一致性功能使用中文说明:该功能类似于之前的风格参照功能，但不同之处在于不再是匹配特定风格，而是让角色与给定的角色参照图像相匹配。

适用范围:该功能最适合用于Midjourney创作的角色图像，不太适合用于真人照片（可能会导致一些扭曲，就像普通图像提示一样）。Cref的工作方式类似于普通图像提示，但更注重角色的特征。

请注意，这项技术的精确度有限，无法复制极其微小的特征，如特定的酒窝、雀斑或T恤上的标志。Cref也适用于Niji和普通MJ模型，并可与--sref一起使用。

使用方法:

在输入指令后加上 --cref URL，其中URL是您选择的角色图像的链接。

您还可以使用 --cw 来调整参照的“强度”，范围从100到0。

默认强度为100（--cw100），此时系统会参考人物的脸部、发型和服饰。

如果将强度设为0（--cw0），则系统只会关注脸部(这对于更换服饰或发型非常有帮助)。

高级功能:

您可以使用多个URL，通过 --cref URL1URL2的方式结合多个图像中的角色信息（类似于使用多重图像或风格提示）。

在web alpha版本中的操作方式:只需将图片拖动或粘贴到想象工具栏，您会看到三个图标。选择其中一个图标，即可将图片设置为图像提示、风格参照或角色参照。

如果希望一张图片同时用于多个类别，只需按住Shift键并选择即可。

请注意，由于MJ V6目前仍处于alpha测试阶段，该功能及其他功能可能会有所变化。不久后，将推出官方的V6beta版。

AIbase测试效果:

原图，生成提示词:A little girl in a white dress singing， clean background， picture book style --ar4:3--niji6

使用角色一致性功能生成的效果图:提示词:A little girl in a white dress writing， picture book style --ar4:3--cw100--cref https://s.mj.run/LJG4hag5CCA --niji6

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