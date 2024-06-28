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1、谷歌发布最强开源语言模型Gemma2 性能超越Llama3

谷歌在最近的I/O柏林大会上宣布开源最新语言模型Gemma2，该模型性能超越Llama3，同时具有高效推理和广泛的硬件支持。Gemma2的开放许可和兼容性使其成为开发人员和研究人员的理想选择。谷歌还推出了负责任的AI工具包和计划开源文本水印技术，展示了对AI发展的承诺。开发者和研究人员可以免费获取Gemma2模型，加速AI领域的发展。

【AiBase提要:】 ✨ Gemma2性能超越Llama3，提供9B和27B版本，性能接近70B模型但大小仅为其40% 🚀 Gemma2支持高效推理，单个GPU即可实现全精度推理，广泛的硬件支持 💡 Gemma2兼容多种AI框架，提供实际应用示例和指南，谷歌计划支持通过Google Cloud Vertex AI轻松部署 详情链接:https://aistudio.google.com/app/prompts/new_freeform

2、讯飞星火V4炸场 文本生成、推理等多项能力超越GPT-4 Turbo

科大讯飞携星火大模型V4.0横空出世，挑战GPT-4Turbo，展示超越之处。科大讯飞在AI领域强大实力得到证明，但真正较量在实际应用中展开。大模型落地应用成为关注焦点。

【AiBase提要:】 🚀 星火大模型V4.0挑战GPT-4Turbo，文本生成、语言理解、逻辑推理能力全面超越 🔍 讯飞星火App下载量超1.31亿次，智能硬件销量增长70%，月均使用次数超4000万 💡 讯飞星火大模型在文档溯源、一键生成PPT等功能上表现出色，但在数学题处理上有短板

3、OpenAI推CriticGPT模型 专门用来给ChatGPT“找茬”

OpenAI推出的CriticGPT模型是专门用来审查ChatGPT生成的代码并找出错误的创新工具。它弥补了大型语言模型在代码生成质量和正确性方面的不确定性，通过生成自然语言评论辅助人类专家评估代码，提高了错误检测能力和效率。CriticGPT在识别各种错误方面表现出色，甚至超过人类评估者。它减少了偏见，提升了合作效率，为错误检测提供了新的视角。

【AiBase提要:】 🔍 CriticGPT能够识别并指出代码中的语法错误、逻辑错误和安全漏洞，表现出色。 🤝 CriticGPT与人类专家合作，减少了错误检测中的偏见，保持高效的错误识别能力。 💡 CriticGPT提供详细的错误分析和改进建议，增强了训练效果，减少了虚假错误。 详情链接:https://cdn.openai.com/llm-critics-help-catch-llm-bugs-paper.pdf

4、Resemble AI发布AI音频检测模型Detect-2B 准确率达到 94%

Resemble AI发布了深度伪造检测模型Detect-2B，准确率达到约94%，在30多种语言的音频检测上表现出色。该模型基于随机概率模型架构，对音频信号的不同动态更加敏感，能有效对抗AI生成的音频欺诈。

【AiBase提要:】 🔍 Detect-2B是下一代深度伪造检测模型，准确率达94%。 🔧 使用预训练的子模型和微调来检查音频片段，判断是否由AI生成。 🌐 模型架构基于随机概率模型，在不同语言的深度伪造音频检测上表现出色。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/detect-2b

5、GPT-4伪装成大学生参加考试逃过老师法眼

这篇文章揭示了AI在大学考试中的"入侵"现象，引发了对学术诚信和教育目标的深刻反思。AI生成的答案在实际考试中难以被识破，成绩甚至高于人类学生，挑战了教育体系和学术诚信。研究结果显示AI在多个模块中未被发现，成绩集中在高分区域，引发了社会对教育未来方向的思考。

【AiBase提要:】 🤖 AI生成答案难以被识破，成绩高于人类学生 🔍 AI作弊挑战学术诚信和教育目标 💡 AI展现出信息搜索、集成和批判性分析能力

6、Glif作者创建meme梗图生成器风靡推特 网友直呼：它懂我！

在互联网文化中，meme梗图通过人工智能技术的介入正在经历革命性变革。Glif的AI产品快速生成幽默、尖锐的meme梗图，成为新一代"嘴替"，引发社交媒体热情。AI改造后的梗图展现全新创意表达形式，用户通过Glif快速创建个性化梗图，吸引众多兴趣。AI技术超越人类，多样化创意表达，引发对平衡人类创造力与AI便利的思考。

【AiBase提要:】 🔥 Glif创始人fabian用几分钟搭建了一个meme梗图生成器，迅速点燃了社交媒体的热情。 🔥 这款生成器能够根据用户输入的主题，实时生成具有正反两面描述的meme梗图，幽默又尖锐。 🔥体验地址: 英文原版:https://glif.app/@fab1an/glifs/clxtc53mi0000ghv10g6irjqj 中文改版:https://glif.app/@Hanwei/glifs/clxv3atsq00009wq1iwsmw1ks/source

7、不靠谱？热门AI搜索工具Perplexity被指引用错误信息

最新报道揭露，备受瞩目并且备受资金支持的AI搜索工具Perplexity被曝引用错误的AI生成垃圾信息，这些信息来自可疑的博客和LinkedIn文章。初创公司GPTZero发现Perplexity链接的来源中有越来越多是AI生成的，甚至会使用这些来源中的过时和不正确信息。Perplexity声称其答案仅来自“可靠来源”，但其AI算法是否真的能从好的信息中获取好的信息真的非常重要。

【AiBase提要:】 🚩 Perplexity被曝引用错误的AI生成垃圾信息，来自可疑的博客和LinkedIn文章。 🚩 GPTZero发现Perplexity链接的来源中有越来越多是AI生成的，Perplexity有时会使用这些来源中的过时和不正确信息。 🚩 Perplexity声称答案来自“可靠来源”，AI算法是否真的能从好的信息中获取好的信息值得怀疑。

8、时代杂志与 OpenAI 和 ElevenLabs 合作

时代杂志与人工智能公司 OpenAI 和 ElevenLabs 达成合作，展示了时代杂志对人工智能技术的强烈信心。这一合作将使时代杂志能够利用人工智能技术改进新闻报道和内容创作，为读者提供更好的阅读体验。

【AiBase提要:】 🤖 时代杂志展现对人工智能技术的信心 📰 利用人工智能技术改进新闻报道和内容创作 📚 通过人工智能技术提供读者更好的阅读体验

9、加速视频生成新方法PAB：可实时生成视频 每秒21.6帧

这篇文章介绍了新加坡国立大学和普渡大学研究人员成功提出的PAB技术，实现了基于扩散式转换的视频生成的实时处理。该技术通过减少冗余的关注计算，实现了高达21.6帧每秒的生成速度，加速了10.6倍，同时适用于多个热门的DiT视频生成模型。PAB技术的重要功能特点包括关注广播、改进并行处理技术和减少通信开销，为实时视频生成提供了更高效的分布式推断能力。

【AiBase提要:】 ⭐ PAB技术实现了实时视频生成，加速了10.6倍的处理速度。 ⭐ 通过观察视频扩散式转换模型的注意力机制差异，提出了PAB以减轻不必要的注意力计算。 ⭐ 通过改进并行处理方法，大幅降低了通信开销，为实时视频生成提供了更高效的分布式推断能力。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/pab

10、Reddit 正在采取行动阻止 AI 公司爬取其内容

Reddit 最近宣布更改其机器人排除协议，以阻止AI公司未经授权地爬取其内容或要求它们付费。这一举措反映了AI公司与内容所有者之间的谈判和冲突，尤其涉及语言模型训练。

【AiBase提要:】 📢 Reddit 正在采取行动阻止 AI 公司爬取其内容，或者至少要求付费。 🤖 Robots.txt 是网站控制第三方爬取方式的重要工具，例如允许Google爬取网站内容。 💻 Reddit 更改其 robots.txt 文件，限制未知机器人和爬虫，防止类似Perplexity AI的公司被批评。

11、吴恩达计划为其AI基金继续筹集1.2亿美元

吴恩达计划为其AI基金筹集超过1.2亿美元，展现了他在人工智能领域的持续投入和影响力。这一举动也反映了人工智能行业的发展趋势和潜在泡沫风险。

【AiBase提要:】 💡 吴恩达计划为AI基金筹集超过1.2亿美元，显示其在人工智能领域的持续投入和影响力。 💡 AI基金在公司生命周期的种子和A轮阶段提供资金，帮助团队在隐秘情况下工作，并连接Ng的专业网络。 💡 AI Venture Fund II的规模将比第一轮小，可能暗示人工智能泡沫风险。

12、美国调查新闻中心起诉OpenAI和微软侵犯版权

在这篇文章中，美国调查新闻中心（CIR）指控OpenAI和Microsoft使用版权材料来训练其人工智能模型，引发了一场涉及版权和人工智能的法律斗争。CIR的首席执行官强调了AI工具对独立新闻机构的威胁，而一些公司已对OpenAI和Microsoft提起诉讼，引发了公众对人工智能时代版权使用的关注。

【AiBase提要:】 📜 CIR指控OpenAI和Microsoft使用版权材料来训练人工智能模型。 💰 一些公司已对OpenAI和Microsoft提起诉讼，包括纽约时报、每日新闻纽约和畅销书作者。 🤖 OpenAI和其他人工智能开发者认为使用公开可访问内容属于美国版权法的“公平使用”原则。

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