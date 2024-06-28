问界新M5交付破10000台：24.98万起 全系标配华为智驾

站长之家（ChinaZ.com）6月28日 消息:鸿蒙智行官方近日宣布，自上市以来，问界新M5的累计交付量已突破10000台。

问界新M5自4月23日上市以来，就以其丰富的车型选择和合理的价格定位吸引了众多消费者的目光。其中，增程版两款车型售价分别为24.98万元和27.98万元，而纯电版则售价为26.98万元。无论是价格还是配置，问界新M5都展现出了极高的性价比。

值得一提的是，问界新M5全系车型均标配了华为ADS2.0高阶智驾系统，这一系统为驾驶者提供了全方位的智能驾驶辅助。从全向防碰撞主动安全到侧向主动安全，问界新M5都能主动识别并应对各种潜在危险，确保驾驶者的行车安全。

此外，问界新M5还首次推出了RS版本，这一版本配备了20英寸RS黑曜运动轮毂以及RS黑耀套件，同时增配了前四球头双叉臂悬挂，使得底盘和操控部分得到了显著的升级和性能强化。

在用料和机械素质方面，问界新M5同样毫不逊色。它采用了100%全铝合金底盘，包括铝合金前后副车架、前后下摆臂总成等，这一配置使得问界新M5在用料和机械素质上都能与百万豪车相媲美。

在动力和续航方面，问界新M5同样表现出色。增程版纯电续航可达255km，综合续航更是高达1440km;而四驱版系统最大扭矩高达675Nm，零百加速仅需4.3秒。

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